L'art no tanca per vacances

El Museu d'Art de Girona ens proposa cinc motius per visitar-lo durant aquest mes d'agost. Són cinc propostes totalment diferents amb l'objectiu de posar de manifest que la cultura no tanca per vacances i que aquesta època de l'any pot ser un bon moment per entrar al museu i veure'l des d'una altra perspectiva.

La primera proposta està pensada per a les persones que faran per primer cop una visita a aquest museu. La visita al Museu d'Art, ubicat a l'antic Palau Episcopal de Girona, al costat de la plaça dels Apòstols es tradueix en un passeig per obres mestres de l'art català. Des del Museu s'explica que actualment acull una important col·leció d'art procedent de diferents punts de les comarques gironines. Qui el visita podrà contemplar obres que van des del romànic fins a inicis del segle XX.

El segon motiu per fer una visita aquest mes d'agost és per veure l'exposició provinent del fons d'art del diari Avui i que està comissariada per Pilar Parcerisas. La majoria són peces que els principals artistes catalans dels anys 70 van cedir per posar en marxa el rotatiu. L'exposició durarà més enllà del mes d'agost i qui no pugui veure-la ara podrà fer-ho fins el novembre.

Les propostes d'estiu van dirigides també al públic infantil. Així, ens proposen jugar al tradicional fet i amagar però, en aquesta ocasió, amb el bestiari del museu. Es tracta concretament d'un joc de realitat augmentada per a nens i nenes amb edats compreses enre els 8 i els 12 anys. La lleona és un dels animals icònics del Museu que ajudarà els infants a buscar la resta d'animals amagats entre les peces de la col·lecció d'art. L'activitat és gratuïta i cal demanar la tauleta per trobar els animals a la recepció del museu.

I una proposta altament interessant és l'exposició Tocar tocar. Dibuixos des de la ceguesa. El Museu d'Art es pregunta com es pot dissenyar una mostra per a qui no pot veure-hi. Per això aquesta mostra temporal es pot visitar a partir del tacte per arribar a totes les persones invidents. Segons els seus promotors, l'exposició neix d'aquestes reflexions i de la «voluntat d'implicar-hi les persones invidents, així com de trobar-hi respostes». La mostra es pot visitar fins el 29 de setembre.

Finalment, la cinquena proposta a tenir en compte és la visita de l'anomenada Girona episcopal. S'ofereix la visita conjunta als que es poden considerar els tres edificis monumentals i emblemàtics de la ciutat. La basílica de Sant Feliu, la Catedral i el mateix Museu d'Art amb una sola entrada que té una validesa de 48 hores per permetre el visitant fer un recorregut més reposat i calmat i més quan el mes d'agost és el mes per excel·lència de les vacances.