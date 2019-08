Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Jornades Culturals i de Lleure a Vilajuïga

Divendres 16, dissabte 17 i diumenge 18, durant tot el dia

Diverses entitats del municipi i l'Ajuntament han creat unes jornades culturals i de lleure, amb activitats per a totes les edats. Dissabte es podran tastar productes i vins empordanesos, i participar en la bicicletada nocturna. Diumenge, la quina a la fresca serà la protagonista de la jornada.

Morat arriba a Cap Roig per presentar Balas Perdidas

Divendres 16, 22.00 h

A les 10 de la nit el grup colombià Morat actuarà a l'escenari del festival de Cap Roig per presentar al públic el seu darrer treball que porta per nom «Balas perdidas». La formació es troba immersa en una gira per promocionar aquest disc que s'ha convertit en número 1 de vendes i ja ha obtingut quatre discos de platins.

Joan Dausà aterra amb les forces renovades a la Porta Ferrada

Divendres 16, 21.30 h

A 2/4 de 10 de la nit a l'Espai Port del festival Porta Ferrada actuarà Joan Dausà amb Bipolar. Dausà torna amb més força que mai després d'un temps de silenci. Fa uns mesos va tornar amb «Tot anirà bé» i segons els entesos està arribant a la plenitud de la seva carrera musical.

Josep Xortó porta la «Glove Party» al White Summer

Divendres 16, 18.00 h

A les 6 de la tarda a l'escenari principal del White Summer, concert i DJ set de Josep Xortó, músic i revolucionador de les nits de Barcelona, essent un dels responsables de la cada vegada més coneguda Glove Party. També és vocalista i performer al capdavant de diversos projectes musicals.

The Covers actua a la Santa Market

Divendres 16, 22.00 h

Les millors cançons de Rock dels 80 i 90 versionades per aquest grup palamosí, amb més de 10 anys d'experiència als escenaris. Un concert divertit, rocker i amb molta marxa que farà ballar i cantar des dels més petits als més grans.

L'Orquestra Maribel a la plaça del Mil·lenari de Platja d'Aro

Divendres 16, 23.00 h

Juntament amb l'Orquestra Di-Versiones, la Maribel és un dels grups de versions imprescindibles a qualsevol festa major. Amb humor i simpatia, repassen els èxits de tota la vida, barrejat amb cançons populars com la Masovera.

Sortida Interpretativa al Parc Natural Ter-Freser

Dissabte 17, 10.00 h

En aquesta sortida es pretén descobrir els rastres dels animals salvatges dins del parc Natural. Es tocaran petjades, nius, banyes, i s'explicarà com trobar-les, així com també es buscaran dins el parc. La sortida es farà des de la plaça Verda de Setcases.

La família del Super3 agafa avui el protagonisme a Cap Roig

Dissabte 17, 21.00 h

Avui és el torn al festival de Cap Roig del públic infantil. A les 9 de la nit les músiques i les aventures del Super3 conqueriran l'escenari del festival. Nenúfar, Matoll, Àlex, Pau, Fluski, Dan, Pati Pla, Sr. Pla i Rick faran les delícies dels més petits en una nit que promet ser màgica per a molts d'ells.

Nit d'il·lusió a Santa Cristina d'Aro

Dissabte 17, 22.30 h

Considerat l'únic festival internacional de màgia celebrat a la Costa Brava a l'estiu, i impulsat pel mag Xevi, Santa Cristina d'Aro acull la 20a edició de la Nit de la Il·lusió, que començarà a dos quarts d'onze de la nit a l'Espai Ridaura. El programa d'aquest any l'obrirà Arno, considerat el número de màgia amb ocells millor del món.

Lindy Hop a la plaça Jacint Verdaguer de La Bisbal d'Empordà

Dissabte 17, 11.00 h

El ball Lindy Hop ha agafat molta volada aquests últims anys, amb la irrupció de grups de ball i aficionats, que organitzen trobades per a ballar i ballar. Els amants d'aquesta disciplina tenen una cita aquest dissabte, dins el marc de la festa major de la Bisbal.

Visita guiada em>Les nits de Bacus

Dissabte 17, 20.00 h

Amb inici a l'exposició temporal dedicada al déu del vi, l'itinerari dramatitzat guiarà als curiosos pels indrets del jaciment d'Empúries que faran descobrir el culte a Bacus i les seves tradicions vinculades al vi, teatre i la disbauxa. Durant l'itinerari s'ofereix una copa de vi.

Concert d'homenatge a Monsterrat Caballé de Sondra Radvanovsky al Festival de Peralada

Dissabte 17, 20.00 h

Montserrat Caballé va ser, el juliol del 1987, l'encarregada d'inaugurar el festival d'aquell any. També va ser, juntament amb Carme Mateu, una somiadora i creadora del Festival. La soprano Sondra Radvanovsky, farà un sentit homenatge a la diva catalana.

Visita Guiada Banyoles medieval: del carrer al campanar

Dissabte 17, 18.00 h

Un itinerari per Banyoles per a saber com era i com es vivia a la ciutat medieval. Durant el recorregut, es buscaran les empremtes d'aquella època pels carrers, es pujarà al campanar i es podran gaudir d'unes vistes perfectes dels carrers de Banyoles.

Mishima a la Festa Major de la Bisbal d'Empordà

Diumenge 18, 22.30 h

El quintet barceloní, de gira amb el seu vuitè àlbum d'estudi Ara i aquí i celebrant el seu vintè aniversari, tanca la festa de la Bisbal amb un concert a dos quarts d'onze a l'Espai (Pista mas Clarà) de La Bisbal. A la mateixa hora, a la Rigotaverna, Miquel del Roig farà el seu peculiar concert de versions.

La cantant Aitana presentarà «Tráiler» al festival de Cap Roig

Diumenge 18, 22.00 h

A les 10 de la nit al festival de Cap Roig s'estrenarà la cantant Aitana que presentarà el seu primer disc que porta per títol «Tráiler». L'artista sortida d'Operación Triunfo té una gran trajectòria per endavant i està considerada actualment com la cantant revelació del pop espanyol.

Ruta Josep Pla a Ullastret

Diumenge 18, 12.00 h

La Fundació Josep Pla va ser qui va dissenyar aquesta ruta, que serveix per a conèixer els racons i indrets més representatius de la literatura de Pla. "Després d'una recerca conjunta entre el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Ullastret i la Fundació Josep Pla per explorar la relació de l'escriptor amb el jaciment arqueològic d'Ullastret i amb el món de l'arqueologia, es presenta una ruta literària en un indret excepcional.

La Baixada pel riu Ter en caiac, a Colomers

Diumenge 18, 9.00 h

Descobrir la vegetació i entorn del riu Ter des de dins, pujats dalt d'un Kayak i amb l'únic so de fons dels ocells i la remor de l'aigua. Aquesta és la idea de la ruta amb Kayak pel Ter, i per això, cada any celebren La Baixada. A les 9, s'esmorzarà conjuntament a Colomers, a les instal·lacions de «Kayak del Ter» a Colomers, seguidament, a les 10, es farà la sortida amb Kayak. A les dues, es farà un dinar de germanor al parc del riu de Verges.

Concert Duo de violins al Parc Nou d'Olot

Diumenge 18, 18.30 h

Dins de la programació de concerts música al parc, que cada diumenge porta música al Parc Nou d'Olot, arriba Duo de Violins, un concert d'Ala Voronkova i Guerassim Voronkov que repassa la música per a violins des del barroc fins als nostres dies.

Visita guiada a l'Església Romànica de Vilanova de la Muga

Diumenge 18, 12.00 h

Un itinerari per a descobrir les restes medievals de Vilanova de la Muga, entre els quals destaca l'Església de Santa Eulàlia i les seves pintures d'origen romànic, i la Resclosa Medieval.