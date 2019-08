El retorn de Willy el borni

Quan fa poc més de 34 anys de la seva estrena, The Goonies torna a les sales de cinema per temps limitat convertida en un veritable clàssic de transmissió generacional. Però ara que se la reivindica tant i s'ha convertit en influència confessada d'infinitat de productes audiovisuals, potser convé fer memòria d'unes quantes dades que ara poden passar desapercebudes. El primer que crida l'atenció és que, en el seu dia, sí que va ser un èxit, però en cap cas a rebentar taquilles, en gran mesura perquè se la va percebre com una producció molt dirigida cap al públic infantil i juvenil. L'altre aspecte curiós és que durant els darrers anys ningú ha dubtat de la seva condició de pel·lícula de culte i avançada al seu temps (recordar que la trama gira al voltant d'un tema tan d'actualitat com evitar un desnonament) però el 1985 va ser mal rebuda per la crítica, que la veia com una operació de màrqueting més de la factoria de Steven Spielberg. I finalment, destacar que si s'és prou gran per recordar el tràiler de l'època, potser ha quedat en el record la imatge d'un pop gegant al costat del vaixell pirata. Efectivament, apareixia al tràiler però va ser eliminat del muntatge final.

En tot cas, The Goonies conserva tot el seu atractiu gràcies a un esperit aventurer insubornable, uns diàlegs que saben transmetre molt bé la idiosincràsia dels personatges i un sentit de l'humor impagable que t'interpel·la independentment de l'edat que tinguis. La recerca del tresor del pirata Willy el borni es manté fresca com el primer dia perquè Spielberg i el director Richard Donner van saber llegir la vocació generacional del projecte, fins al punt de convertir-lo en un referent que no para de guanyar matisos amb el pas del temps. També han contribuït decisivament a la seva immortalitat la banda sonora de Dave Grusin i un magnífic repartiment encapçalat per Sean Astin, Corey Feldman, Josh Brolin, s, Kerri Green, Jeff Cohen, Jonathan Ke Quan, Anne Ramsey i John Matuszak.