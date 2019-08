Set propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Mishima a la Festa Major de la Bisbal d'Empordà

22.30 h

El quintet barceloní, de gira amb el seu vuitè àlbum d'estudi Ara i aquí i celebrant el seu vintè aniversari, tanca la festa de la Bisbal amb un concert a dos quarts d'onze a l'Espai (Pista mas Clarà) de La Bisbal. A la mateixa hora, a la Rigotaverna, Miquel del Roig farà el seu peculiar concert de versions.

La cantant Aitana presentarà «Tráiler» al festival de Cap Roig

22.00 h

A les 10 de la nit al festival de Cap Roig s'estrenarà la cantant Aitana que presentarà el seu primer disc que porta per títol «Tráiler». L'artista sortida d'Operación Triunfo té una gran trajectòria per endavant i està considerada actualment com la cantant revelació del pop espanyol.

Ruta Josep Pla a Ullastret

12.00 h

La Fundació Josep Pla va ser qui va dissenyar aquesta ruta, que serveix per a conèixer els racons i indrets més representatius de la literatura de Pla. "Després d'una recerca conjunta entre el Museu d'Arqueologia de Catalunya-Ullastret i la Fundació Josep Pla per explorar la relació de l'escriptor amb el jaciment arqueològic d'Ullastret i amb el món de l'arqueologia, es presenta una ruta literària en un indret excepcional.

La Baixada pel riu Ter en caiac, a Colomers

9.00 h

Descobrir la vegetació i entorn del riu Ter des de dins, pujats dalt d'un Kayak i amb l'únic so de fons dels ocells i la remor de l'aigua. Aquesta és la idea de la ruta amb Kayak pel Ter, i per això, cada any celebren La Baixada. A les 9, s'esmorzarà conjuntament a Colomers, a les instal·lacions de «Kayak del Ter» a Colomers, seguidament, a les 10, es farà la sortida amb Kayak. A les dues, es farà un dinar de germanor al parc del riu de Verges.

Concert Duo de violins al Parc Nou d'Olot

18.30 h

Dins de la programació de concerts música al parc, que cada diumenge porta música al Parc Nou d'Olot, arriba Duo de Violins, un concert d'Ala Voronkova i Guerassim Voronkov que repassa la música per a violins des del barroc fins als nostres dies.

Visita guiada a l'Església Romànica de Vilanova de la Muga

12.00 h

Un itinerari per a descobrir les restes medievals de Vilanova de la Muga, entre els quals destaca l'Església de Santa Eulàlia i les seves pintures d'origen romànic, i la Resclosa Medieval.

Jornades Culturals i de Lleure a Vilajuïga

Durant tot el dia

Diverses entitats del municipi i l'Ajuntament han creat unes jornades culturals i de lleure, amb activitats per a totes les edats. Dissabte es podran tastar productes i vins empordanesos, i participar en la bicicletada nocturna. Diumenge, la quina a la fresca serà la protagonista de la jornada.