Amics sense límits

L'actor Seth Rogen i el seu soci guionista i productor Evan Goldberg estan al darrere d'una de les grans comèdies dels darrers anys, Supersalidos. Aquell film de títol difícil és una de les millors faules sobre l'amistat que s'han rodat dins el gènere, en gran mesura perquè sabia alternar un humor corrosiu i passat de revolucions (és impossible no petar-se de riure amb tot el que té a veure amb McLovin i els policies encarnats pel mateix Rogen i Bill Hader) amb una reflexió gens convencional sobre les persones que ens ajuden a fer-nos grans. Per tant, quan veus el seu nom en uns crèdits, saps que la pel·lícula que et trobaràs trencarà alguns esquemes, o que almenys sabrà de què parla i com parlar-ne. És el cas de Chicos buenos, una altra comèdia irreverent que també juga a introduir un humor sense pèls a la llengua en un relat sobre l'amistat i les primeres vegades. La novetat aquí és que els protagonistes són nens enfrontant-se a les contraindicacions de la vida adulta i que apuja encara més el to de la mala bava en determinats aspectes, sobretot en tot el que té a veure amb la sexualitat. Malgrat tractar-se d'una producció qualificada amb la temible R (és a dir, que a Estats Units va exclusivament dirigida al públic adult), s'ha convertit en un èxit de taquilla i en una de les grans sorpreses de l'estiu.

Els protagonistes, Max, Lucas i Thor, són tres bons amics que es preparen per a l'imminent arribada de la secundària i que viuen molt pendents d'aquelles coses dels adults a les quals encara tenen prohibit l'accés. Un bon dia, malgrat els han dit que ni el toquin, es carreguen un dron i tracen un pla per arreglar-lo o substituir-lo. El problema? Que per fer-ho hauran d'absentar-se de l'escola i durant la seva aventura acabaran immersos en una sèrie de situacions absolutament delirants i impròpies de nens de la seva edat. Si bé no arriba a l'alçada de Supersalidos, especialment perquè els seus gags són un pèl més previsibles, Chicos buenos és una divertida mirada a la fi de la infantesa que sap construir moments hilarants i té l'avantatge de comptar amb un esplèndid repartiment encapçalat per Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon, Molly Gordon, Midori Francis, Josh Caras, LilRel Howery, Millie Davis i el gran Will Forte.