Però qui ha matat en Bryce?

Por trece razones va tenir una primera temporada tan controvertida com necessària: només pel fet d'obrir un debat públic sobre el suïcidi adolescent i les seves causes ja pagava la pena. Però és que a més era un notable exercici de suspens que no renunciava a explorar les emocions de cada personatge. No es pot dir el mateix de la segona temporada, on l'obsessió per preservar Hannah Baker dins la trama (sumat a un nou front narratiu molt dispers centrat en la tinença d'armes) acabava per dilapidar el seu interès.

Quan es va saber que hi hauria tercera temporada, hi havia motius per témer el pitjor. Si la segona ja perdia tot el sentit i punxava en tots els intents de mantenir l'interès, què no podia passar en una tercera entrega on, per acabar-la d'adobar, s'anunciava l'absència definitiva de Hannah? Els seus responsables han trobat una fórmula que, segurament, tornarà la sèrie encara més convencional, però no hi ha dubte que com a reclam és hàbil. I han tirat pel dret, ensenyant la premissa a l'únic tràiler que van difondre abans de l'estrena. Resulta que aquesta temporada anirà sobre la mort de Bryce, el violador que va detonar la trama de la primera i que havia donat molts motius a tothom per acabar sota terra. Així, Por trece razones tornarà a una estructura similar a la que tenia, sense cintes però amb diferents punts de vista sobre un mateix fet, i potenciant els elements de thriller per sobre dels de denúncia. Una idea, aquesta, que potser hauria salvat la segona temporada del desastre, perquè si bé el debat al voltant de les armes sempre està d'actualitat i en aquest context acadèmic podria haver resultat creïble, estava introduït d'una forma tan destralera que arribava a provocar vergonya aliena.

Per tant, la tercera temporada de la sèrie té el repte de recuperar part de l'essència perduda des del punt de vista narratiu, però falta veure si el guió sap tenir la corda suficient per no convertir-la en una intriga més de les moltes que envaeixen setmanalment les plataformes de streaming. Queda clar que al seu públic natural ja el tenen guanyat, però ha estat una mica llastimós veure com una bona sèrie al voltant d'un tema tan poc visible acabava convertida en una demostració del que passa quan esprems una marca sense miraments. El repartiment, l'únic realment aprofitable de la temporada anterior, torna a estar encapçalat per Dylan Minnette, Christian Navarro, Alisha Boe, Brandon Flynn i Bryce Cass.