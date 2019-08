Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Festival Ésdansa a Les Preses

Fins al diumenge 25, durant tot el dia

El festival Ésdansa, de dansa d'arrel tradicional arrenca a les Preses amb una 37a edició que continua apostant per exhibir els balls d'arreu del món. De l'illa de Tahití a la Garrotxa, passant per països tan llunyans com Corea del Sud, Tanzània, Armènia, Guatemala i l'Equador. La 37a edició del festival de la dansa d'arrel tradicional, l'Ésdansa, tornarà enguany a connectar països i cultures mitjançant el llenguatge universal de la dansa.

Últims dies per a veure l'exposició Faraó. rei d'Egipte al Caixaforum de Girona

Fins al diumenge 25, durant tot el dia

Els Faraons, els Senyors de les Dues Terres, eren els encarregats de protegir Egipte dels seus enemics i de garantir la maat, l'ordre de l'univers. A través d'una col·lecció d'objectes procedents del British Museum, l'exposició Faraó. Rei d'Egipte del CaixaForum explora els ideals, el simbolisme i la ideologia d'aquests faraons, com també les realitats de la vida a la vall del Nil.

Exposició Montgrí. Una història de gegants al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí

Dissabte 24 i diumenge 25, durant tot el dia

El Museu de la Mediterrània i l'Associació d'Amics dels Gegants i Capgrossos de Torroella de Montgrí produeixen l'exposició Montgrí. Una història de gegants, que s'inaugurarà el pròxim dissabte 24 d'agost i restarà oberta fins al 13 d'abril de l'any vinent. L'exposició, que s'inaugura coincidint amb la Festa Major de Sant Genís, té per objectiu posar en valor l'imaginari festiu del municipi empordanès a partir d'una anàlisi històrica i social inèdita fins al moment.

Mercat Medieval de Castell d'Aro

Dissabte 24 i diumenge 25, durant tot el dia

El nucli antic de Castell d'Aro fa un viatge al passat medieval durant tot el cap de setmana. Fira de productes artesans, activitats, demostracions d'oficis, jocs, exposicions d'armes, tallers, i espectacles son algunes de les activitats que es podran trobar al municipi dissabte i diumenge.

Jornades sobre la ceràmica a la quarta edició de l'Empordà Fang Cuit a Vulpellac

Divendres 23 i dissabte 24, durant tot el dia

L'Escola de ceràmica de la Bisbal organitza, durant una setmana, unes jornades al voltant de la ceràmica. Hi poden participar tant professionals, aficionats com persones que simplement sentin curiositat per saber com funciona el món de la ceràmica. A més, també hi haurà música, concerts, foodtrucks i espai d'acampada.

La Diverbeach obre els actes de la festa Major de Sant Antoni

Divendres 23, 17.30 h

El que no es pot negar a l'Orquestra Di-Versiones és la gran capacitat de convocatòria de la qual gaudeixen des de fa anys. Per a dir adéu a l'estiu, fa 6 anys van idear la Diverbeach, un concert a la platja de Sant Antoni, coincidint amb la festa major. Enguany, amb una nova localització, la festa s'allarga durant tota la tarda. A dos quarts de sis, obriran la festa els Trinomi de barret, seguiran Las Supremas amb una classe de zumba i tot seguit l'esperat concert de l'Orquestra Di-Versiones. La intenció és crear una marea rosa a Sant Antoni, per això el Dress-code és de color rosa! La festa seguirà a la Marmurena de Palamós a partir de les 11.

Cupido en concert al White Summer de Pals

Divendres 23, 22.30 h

El grup revelació del pop indie forma per Pimp Flaco i Solo Astra presentarà a l'escenari del White Summer les cançons del seu àlbum de debut Préstame un sentimiento. Després de l'èxit del seu primer single No sabes mentir, Cupido ha entrat amb força a l'escena indie.

Germà Negre amb PelukAss a la Nit jove de la festa Major de Bordils

Divendres 23, 00.00 h

El grup banyolí Germà Negre portarà festa i gresca a la Nit Jove de la festa major de Bordils. El grup presenta el seu nou disc Molt de porc i poca salsitxa. També hi actuaran PelukAss, Animal Dj i Dujey Martin.

Solo Cello d'Ignasi Prunés a l'església de Sant Vicenç de Llançà

Divendres 23, 21.00 h

Ignasi Prunés explora el seu cello a través de la música de Johann Sebastian Bach. El músic català actua dins el Mediterranean Guitar festival, que durant tot l'estiu porta a les esglésies catalanes la millor música de guitarra.

Cervesa i tapes a la plaça de la Lira de Ripoll

Dissabte 24, 11.00 h

A partir de les 11 del matí fins a les 10 de la nit, Ripoll acull una nova edició de la Festa de la Tapa i la Cervesa, amb la participació de les cerveses La Minera, la Cartoixana, l'Hobac i laCesc Jk. Les tapes aniran a càrrec de diversos establiments de la ciutat.

Pals s'omplirà d'espelmes amb la quarta edició de la Nit d'Espelmes

Dissabte 24, 21.30 h

A partir de dos quarts de deu del vespre, els llums s'aniran apagant a Pals deixant lloc a les espelmes, que il·luminaran els carrers de la vila medieval amb motiu de la Nit d'Espelmes. Prevista inicialment pel 27 de juliol, es va canviar de data per risc de pluja. Aquest canvi de data ha fet que enguany, coincideixi amb la Fira de Vins de Pals.