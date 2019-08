La unió fa la força

D'entre la infinitat de pel·lícules animades que s'han estrenat a la darrera dècada, una de les que menys ressò ha acabat tenint a les produccions posteriors ha estat Angry Birds, segurament perquè en adaptar una videojoc tan popular la mateixa marca va convertir el film en el part d'un tot. Però el cert és que la pel·lícula era un magnífic exemple de com fer un producte per a tota la família sense haver d'abusar de recursos previsibles i amb un sentit de l'humor realment impagable. El film va tenir un èxit notable i estava clar que tindria una seqüela. La sorpresa d'aquesta segona part ha estat doble: per un costat, pel seu sorollós fracàs a les taquilles nord-americanes, segurament perquè la competència era molt dura i no se l'ha sabut vendre com li convenia; per l'altre, perquè és notablement superior a la primera entrega gràcies a un sentit del gag encara més afinat i almenys mitja dotzena d'ocasions en què et fa riure amb la boca ben oberta. I el més important, els seus responsables hi tornen a demostrar com es pot fer un tipus de producte infantil que agradi a tothom sense haver de recórrer a solucions narratives que treguin la història de la seva pròpia idiosincràsia.

La pel·lícula comença quan Zeta, provinent d'una illa gelada, s'instal·la a la terra de porcs i ocells per establir-hi la seva residència. Resulta que Zeta dista molt de ser una bona veïna, perquè es comporta com una dolenta de pel·lícula de James Bond i els seus tics autoritaris amenacen d'acabar amb la pau i tranquil·litat a la zona. Malgrat les seves reticències inicials, porcs i ocells, aquests de nou liderats per Red, hauran d'unir les seves forces per poder tornar a barallar-se sense ingerències externes. Plena de moments impagables (el seu sentit de l'humor més físic, en clar homenatge als clàssics del gènere, dona peu a esquetxos per emmarcar), Angry Birds 2 destaca també pel planter de veus de la versió original, que inclou Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader, Sterling K. Brown, Tiffany Haddish, Danny McBride, Peter Dinklage i Maya Rudolph.