Vuit propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Vuit propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Festival Ésdansa a Les Preses

Durant tot el dia

El festival Ésdansa, de dansa d'arrel tradicional arrenca a les Preses amb una 37a edició que continua apostant per exhibir els balls d'arreu del món. De l'illa de Tahití a la Garrotxa, passant per països tan llunyans com Corea del Sud, Tanzània, Armènia, Guatemala i l'Equador. La 37a edició del festival de la dansa d'arrel tradicional, l'Ésdansa, tornarà enguany a connectar països i cultures mitjançant el llenguatge universal de la dansa.

Últims dies per a veure l'exposició Faraó. rei d'Egipte al Caixaforum de Girona

Durant tot el dia

Els Faraons, els Senyors de les Dues Terres, eren els encarregats de protegir Egipte dels seus enemics i de garantir la maat, l'ordre de l'univers. A través d'una col·lecció d'objectes procedents del British Museum, l'exposició Faraó. Rei d'Egipte del CaixaForum explora els ideals, el simbolisme i la ideologia d'aquests faraons, com també les realitats de la vida a la vall del Nil.

Exposició Montgrí. Una història de gegants al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí

Durant tot el dia

El Museu de la Mediterrània i l'Associació d'Amics dels Gegants i Capgrossos de Torroella de Montgrí produeixen l'exposició Montgrí. Una història de gegants, que s'inaugurarà el pròxim dissabte 24 d'agost i restarà oberta fins al 13 d'abril de l'any vinent. L'exposició, que s'inaugura coincidint amb la Festa Major de Sant Genís, té per objectiu posar en valor l'imaginari festiu del municipi empordanès a partir d'una anàlisi històrica i social inèdita fins al moment.

Mercat Medieval de Castell d'Aro

Durant tot el dia

El nucli antic de Castell d'Aro fa un viatge al passat medieval durant tot el cap de setmana. Fira de productes artesans, activitats, demostracions d'oficis, jocs, exposicions d'armes, tallers, i espectacles son algunes de les activitats que es podran trobar al municipi dissabte i diumenge.

Zahara tanca el White Summer de Pals

Diumenge 25, 22.30 h

L'edició 2019 del White Summer arriba a la fi i per al tancament, la cantant Zahara portarà el seu pop indie al Paratge Mas Gelabert. La cantant i compositora d'Úbeda, amb una veu dolça i ínitima, presentarà el seu últim àlbum Astronauta.

Taller d'arqueologia al MAC d'Empúries

Diumenge 25, 11.00 h

Els nens i nenes es podran convertir en arqueòlegs per un dia, coneguent les eines, tècniques i els processos amb què els arqueòlegs fan la seva feina. El taller estar adreçats a nens a partir de 5 anys acompanyat d'un adult.

Quimi Portet en concert a la Plaça Jaume I de Monells

Diumenge 25, al acabar les sardanes

El conegut compositor presenta a Monells el seu últim àlbum festa major d'hivern. Tot i el nom del seu àlbum, el mtiu del concert és la Festa Major d'estiu de la localitat baix empordanesa.

Samala al Parc Nou d'Olot

Diumenge 25, 18.30 h

Per finalitzar el cicle de Música al Parc, que durant els diumenges d'estiu ha portat música al Parc Nou d'Olot, aquest diumenge arriba Sambala, grup que mescla la música brasilera amb el seu toc personal.