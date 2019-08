«Infierno bajo el agua»: Instint de supervivència

Té pel·lícules millors i pitjors, però no hi ha dubte que el francès Alexandre Aja és un dels grans noms del cinema fantàstic i de terror dels darrers anys. L'autor d'Alta tensión i Las colinas tienen ojos estrena ara Infierno bajo el agua, una pel·lícula que dona exactament el que promet: 90 minuts de suspens amb un punt de partida la mar de senzill.

La trama del film s'explica de pressa, perquè al capdavall és el de menys. A Florida es produeix un huracà de categoria 5, i les persones que no han tingut temps de marxar-ne per cames es troben atrapades en el munt de cases i vegetació amuntegades prop de la costa. Una noia, Haley, es queda atrapada dins d'un dels habitatges amb el seu pare, greument ferit. Però quan mira de sortir-ne es troba amb un problema inesperat: estan envoltats de cocodrils. A partir d'aquí, s'inicia una lluita per la supervivència en què Haley haurà de posar-se al principi de la cadena alimentària.

Que una pel·lícula amb una premissa tan minsa com aquesta duri menys de 90 minuts i igualment surtis tens de la sala ja t'ho diu tot. Aja, que hi preserva alguns trets del seu estil habitual, es dedica a esprémer amb enginy i sentit del ritme l'eterna lluita entre la dona i la bèstia, en aquest cas en un context de cinema de catàstrofes absolutament brillant des del punt de vista tècnic. A banda dels seus efectes visuals, un dels aspectes clau d'Infierno bajo el agua és la interpretació de Kaya Scodelario, en un paper molt diferent als que li hem vist en televisió (Skins) o en cinema (El corredor del laberinto). Al seu costat, l'incombustible Barry Pepper, Morfydd Clark, Ross Anderson, George Somner, i Colin McFarlane.

