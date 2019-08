Deu activitats per fer amb nens aquest cap de setmana

Taller de circ i malabars a la plaça de l'Era de Sant Pau de Segúries

Dissabte 31, 11.30 h

Aprendre a fer girar tres pilotes amb les mans, equilibris i altres disciplines de circ pot ser una bona manera de passar el matí de dissabte. A Sant Pau de Segúries estant de Festa Major, i a la programació hi ha un seguit d'activitats per a fer en família, com la gimcana familiar el mateix dissabte a les 4 de la tarda.

Acustiqueta a l'Acústica de Figueres

Divendres 30, dissabte 31 i diumenge 1

Dins de la programació del Festival Acústica, sempre hi ha una part dedicada als més menuts, anomenada l'Acustiqueta. En aquesta edició, els concerts pensats per a gaudir en família són Dàmaris Gelabert, el divendres a les 7 i El Pot Petit, el dissabte, també a les 7. El diumenge, els petits agafen el protagonisme del festival amb Heavy per Xics a les 6 de la tarda, i DiverKids de l'Orquestra Diversiones a dos quarts de 8 del vespre. Tots els concerts tindran lloc a la Rambla de Figueres.

Camins de Bosc a Sant Hilari Sacalm

Dissabte 31 i diumenge 1, de 9.00 a 19.00 h

A vint minuts de Sant Hilari es troba un espai anomenat Camins de Bosc. S'hi pot fer de tot: jugar, descansar, caminar, menjar i el que t'imaginis. Podeu dinar en família a la zona de pícnic i barbacoes, podem jugar als gronxadors, podeu descansar al Bosquet del descans, una zona amb hamaques entre les alzines i el silenci del bosc, descobrir la barraca dels carboners o descobrir el bosc pels tres camins que ofereix l'espai. Això sí, si us agrada la idea de passar un dia aquí, heu de reservar.

Espectacle En Rikus se'n va a la Selva a la zona de Barraques de Vidreres

Diumenge 1, 17.00 h

En Rikus fa un viatge per la selva misteriosa, i per a poder tornar a casa seva, a la muntanya, necessita l'ajuda de nens i nenes! Hauran de descobrir nous idiomes, ballar danses, descobrir noves espècies i explorar racons ben exòtics. Seguidament, hi haurà una festa holi.

Gimcana On és en Xalarí? a Castell - Platja d'Aro S'Agaró



En Xalarí és la mascota del turisme familiar del municipi. En un plànol que podeu trobar a l'oficina de turisme o als establiments col·laboradors, trobareu unes pistes enigmàtiques que us ajudaran a trobar les 12 plaques d'en Xalarí amagades pel municipi. A cada placa, hi trobareu un codi que cal apuntar al planell, i un com complet, retornar-lo a l'Oficina de turisme, on us donaran un petit obsequi. Hi ha tres itineraris, un per cada nucli del municipi, amb diferent dificultat. Aconseguir el peluix d'en Xalarí és el premi més preuat i el més difícil d'aconseguir. T'hi veus en cor de trobar el simpàtic animal?

Desperta't amb els aiguamolls de l'Empordà

Dissabte 31, 8.30 h

Una excursió de bon matí pels aiguamolls de l'Empordà, amb una visita guiada d'iniciació pel Parc Natural. Cal matinar, però sense cap mena de dubte, compensa observar els colors que el sol aixecant-se deixen a les aigües del parc, el despertar de les aus i animals que habiten la zona, la pau que es respira... una bona manera de començar el dia!

Taller familiar Emocions en família: el monstre dels petons a Llançà

Divendres 30, 10 h

A través del conte El monstre dels petons, petits i grans aprendran noves tècniques de joc, de dibuix, teatre, creativitat i diversió! Una activitat familiar divertida i sorprenent que es porta a terme a l'oficina de turisme de Llançà.

Tobogan d'aigua al carrer Floricel d'Anglès

Dissabte 31, 16.00 h

Una de les activitats estrella d'aquest estiu a les festes majors han estat els tobogans d'aigua, i a Anglès no han volgut ser menys. Un descens en família pel tobogan, i uns jocs al xampugol i al xuca-mulla, ideals per a passar una tarda en remull!

Cercavila màgica Bicicadabra a l'Escala

Diumenge 1, 11 h

El mag Fèlix Brunet serà l'encarregat d'omplir de màgia els carrers de l'Escala, amb motiu de la festa Major. A dalt d'un tricicle Dixieland, Míster F anirà fent trucs de màgia a tothom que trobi pel carrer. La sortida serà a les 11 del matí a La Riba.

Visita Xipàtica a la fundació Mona

L'objectiu del centre de recuperació de la Fundació MONA de Riudellots de la Selva, és recuperar els ximpanzés i macacos que han estat artistes de circ o televisió, o que han estat maltractats d'alguna manera i que no poden tornar a viure en llibertat. Aquesta recuperació passa per a viure en família i societat, intentant imitar al màxim com haurien viscut si no haguessin estat capturats. Per això, el centre de la Fundació MONA no és un recinte d'exhibició d'animals, i totes les visites s'han de reservar.

La visita ximpàtica està pensada perquè els visitants puguin crear un aperitiu per als ximpanzés, i després gaudir veient-los menjar i jugar.