El fugitiu

«OBJETIVO: WASHINGTON DC» Gerard Butler interpreta l'agent del Servei Secret Mike Banning per tercera vegada.

De totes les imitacions de Jungla de cristal que han anat sorgint al llarg dels anys, no hi ha dubte que una de les més divertides és Objetivo: la Casa Blanca. Aquell film d'Antoine Fuqua tenia la virtut de comptar amb un personatge principal molt carismàtic, l'agent del Servei Secret Mike Banning (un Gerard Butler en la seva salsa, que és quan funciona millor), un to d'incorrecció política poc habitual en el gènere (la seva violència, de tan frontal i fatxenda, arriba a provocar hilaritat) i una autoconsciència a prova de crítics sense sentit de l'humor. La seva seqüela, situada a Londres i en algunes coses encara més passada de voltes que la seva predecessora, va saber mantenir el nivell de diversió. Com que les recaptacions van tornar a acompanyar, era qüestió de temps que arribés una tercera entrega. I ja la tenim aquí, titulada Objetivo: Washington DC i preservant l'equilibri entre actioner tradicional i festival de testosterona. Aquesta vegada, però, s'hi introdueix una variant: si fins ara el motllo eren les aventures del gran John McClane, ara Banning és la perfecta reencarnació de Richard Kimble, el protagonista d' El fugitivo.

Dirigida per Ric Roman Waugh, autor de films del gènere tan efectius com El mensajero, Objetivo: Washington DC comença amb Banning essent acusat d'un intent frustrat d'assassinar el president dels Estats Units, justament la persona a qui ha dedicat mitja vida a protegir. Renegat del Servei Secret i convertit en un fugitiu, Banning inicia una cursa a contrarellotge per provar la seva innocència i trobar els veritables culpables. Però que ningú no es confongui: sí, la cosa va d'una persecució permanent, però hi ha temps per als tiroteigs i frases lapidàries que han fet famosa aquesta saga. Al costat de Butler, que juga obertament a parodiar la seva incipient veterania, destaca un esplèndid planter de secundaris que inclou Morgan Freeman, Piper Perabo, Jada Pinkett Smith, Tim Blake Nelson, Nick Nolte, Danny Huston, Michael Landes i Lance Reddick, vist a sèries com The Wire i Fringe o a les tres entregues de John Wick. Entre els guionistes de la funció hi ha Robert Mark Kamen, un dels artífexs de la saga Taken.