Immigrants del passat

«BEFOREIGNERS» La primera sèrie noruega d'HBO és una interessantíssima relectura dels viatges en el temps

De sèries de viatges en el temps n'hi ha unes quantes, i la majoria d'elles han trobat la manera d'erigir-se en una esplèndida manera de ser una síntesi de la seva època. Beforeigners, la primera sèrie noruega d'HBO, no és una excepció: partint d'una variant molt original del tema, alterna el relat detectivesc amb una metàfora gens convencional de la necessitat d'abordar el fenomen migratori. I aconsegueix, pel camí, regalar unes quantes troballes.

La premissa de Beforeigners està realment ben trobada. Un bon dia, comencen a emergir del mar tot de persones que parlen llengües mortes o dialectes indesxifrables, i que es miren el present amb expressió al·lucinada. Resulten ser viatgers en el temps de diferents èpoques del passat. Ningú no sap ben bé com s'ha produït el fenomen, però és a escala global i hi ha tants viatgers que les autoritats no tenen altre remei que provar d'integrar-les a la nostra societat. Passa el temps i algunes d'elles viuen en zones específiques expressament preparades per a l'ocasió, però també n'hi ha que han aconseguit adaptar-se al nostre present i trobar feina. A partir d'aquí, la trama se centra en un policia i la seva nova companya, una viatgera que en el passat va ser una guerrera i que ara gestiona com pot els recels del departament. Ambdós hauran d'aprendre a cooperar per investigar unes misterioses desaparicions en les quals tots els testimonis coincideixen a dir una sola cosa: un monstre hi va tenir alguna cosa a veure.

El mèrit de Beforeigners radica no només en la solvència de la trama policial i com treu punta als elements fantàstics de la història (tractats en tot moment amb un admirable realisme) sinó en el costumisme amb què aborda la nova vida dels viatgers i els retrats socials que se'n deriven. És un thriller, sí, però sobretot és una radiografia de com encaixa una societat l'arribada de nouvinguts i una denúncia dels nostres prejudicis. És per tot això que la sèrie aconsegueix fer justícia a la tradició metafòrica del gènere, que des dels seus orígens ha sabut ser un extraordinari contrapunt dels conflictes del món. Una altra de les seves grans troballes és Alfhildr Enginsdottir, l'agent de policia vinguda del passat, a la qual l'actriu Krista Kosonen dona uns matisos extraordinaris. El repartiment també compta amb Nicolai Cleve Broch, Ágústa Eva Erlendsdóttir, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Veslemøy Mørkrid, Eili Harboe i Stig Henrik Hoff.