Läckberg i el «boom» del negre nòrdic

«La gàbia d'or» Camilla Läckberg, una de les grans autores del gènere policíac nòrdic contemporani, fa un pas més enllà amb una novel·la carregada de «suspens psicològic» que reivindica l'empoderament femení

L'estatus social importa poc si la vida està en joc. És el que li passa a la protagonista d'aquesta novel·la plena de suspens en què una mare que perd la seva filla buscarà venjança per tots els mitjans.

matías crowder

Pots tenir-ho tot i, en realitat, no tenir res. És el que li passa a la protagonista de La gàbia d'or, Faye, qui viu en aquelles luxoses presons socials on el que importa és la joventut, o aparentar ser jove, tant com els diners, la carrera, l'èxit. Aquest tan mesquí i esmunyedís «ser algú a la vida».

Faye, qui té al darrere un fosc passat, ha aconseguit tot el que sempre havia somiat, un marit, una filla a qui estima, estatus social i una vida plena de luxe. D'un dia per l'altre aquesta existència perfecta s'enfonsa. Faye haurà d'enfrontar la pitjor de les notícies per a una mare: la mort de la seva filla, assassinat que compta ni més ni menys que amb el seu exmarit com a primer sospitós. Com a resultat de la conflagració, renascuda de les cendres sorgeix una nova dona decidida a cobrar la seva venjança. Amb Faye naixerà una nova heroïna, que buscarà fer pagar als culpables sense importar-los estereotips, i que reencarna aquesta tan esmentada i esmentada sororitat dels últims temps, la germanor entre dones pel que fa a les qüestions socials de gènere.

A partir d'aquí la novel·la reconstruirà tot el seu passat, carregat sempre de bones dosis de suspens, portant a terme el que l'autora volia fer quan es va proposar escriure aquesta obra, crear una novel·la sobre la traïció i la venjança. Segons les seves pròpies paraules «perquè és una cosa emocionant, esgarrifosa, prohibida. Perquè és un tema actual. Fins on pot arribar una dona? Quins drets té per defensar-se a si mateixa i la seva família?». Barrejat amb grans quotes de violència i de sexe, segons explica la mateixa Camilla Läckberg, quan es va iniciar el Me too (moviment feminista contra l'abús sexual) l'autora es va sentir aclaparada perquè era justament sobre el que estava escrivint.

Els protagonistes de la seva famosa saga de novel·la negra nòrdica, que la va portar a l'èxit amb milions de còpies venudes, Patrick ni Erika, i l'escenari, la llunyana i freda Fjällbacka, ja no hi són. Com tampoc ho està aquesta sàvia de novel·la negra, que en aquesta obra deixa pas a una trama de «suspens psicològic». I aquest gir és, almenys, un risc per part de l'autora, ja que amb l'anterior saga portava 23 milions d'exemplars venuts en 60 països. Amb La princesa de gel ja havia venut a Espanya més de dos milions d'exemplars. Les seves novel·les, que es van fer populars en ple boom del negre nòrdic, canvia de rumb a La gàbia d'or. El llançament va succeir en simultani en 30 països.

L'escriptora Camilla Läckberg, de nom real Jean Edith Camilla Läckberg Eriksson, va néixer l'any 1974 a Fjällbacka, Suècia. Casada dues vegades i mare de tres fills, de petita gaudia creant històries. El seu primer conte es diu Tomten (El follet). El va escriure amb tan sols cinc anys d'edat i ja s'hi podia apreciar el seu gust per la novel·la policíaca. Es va llicenciar en Economia per la Universitat de Göteborg i durant dos anys va treballar en una empresa com a economista. Com a conseqüència d'un regal per part del seu marit, mare i germà, va realitzar un curs d'escriptura literària sobre novel·la negra a l'Associació d'Escriptors Ordfront.

Läckberg és una de les autores sueques de novel·la negra més conegudes de l'actualitat. Ha estat guardonada amb diferents premis de literatura de diversos països com: Premi SKTF al millor autor de l'any (Suècia, 2005), Premi Literari Folket (Suècia, 2006) i el Gran Premi de Literatura Policíaca (França, 2008). L'any 2012 el diari suec Expressen la va nomenar Woman of the year.