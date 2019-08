Nou idees per a sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

Fira de Vins i Caves de Catalunya a la Costa Brava, a la plaça Can Mario de Palafrugell

Divendres 30, dissabte 31 i diumenge 1, 19.00 h

La fira de vins més antiga del país torna a Palafrugell, lloc que va veure néixer la fira. Més de 80 cellers participaran a la fira, que s'emplaça a la plaça de Can Mario, i on es podran degustar fins a 100 referències, amb tastets de formatge i diferents propostes culturals com Jazz i l'entrada al museu de Can Mario durant l'hora de la fira.

FITAG a diferents espais de Girona i província

Divendres 30 i dissabte 31, durant tot el dia

Xile és el país convidat d'aquesta edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, que té com a protagonistes l'expressió corporal i el teatre dansa. De les trenta-sis companyies que hi participen, un terç provenen de les comarques gironines, consolidant el festival com un dels referents en teatre amateur a escala internacional. A partir de le 12 del migdia, estan programats diferents espectacles a diferents espais de Girona i en teatres de poblacions de les comarques gironines. Consulta la programació del FITAG aquí.

Exposició Iconografies. De Sorolla a Picasso i Valdés a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols

Durant tot el dia

Una oportunitat de veure un Sorolla o un Picasso de ben a prop i a la Costa Brava mateix. L'Espai Thyssen, situat al monestir de Sant Feliu de Guíxols és una bona manera de passar una tarda d'estiu entre pintures i cultura. L'exposició d'aquest any està centrada en les iconografies.

Diada de Sant Gil a La vall de Núria

Dissabte 31 i diumenge 1, durant tot el dia

Sant Gil és el patró de la Vall de Núria, i per a celebrar-ho, es celebra la festa dels pastors durant dos dies. El dissabte s'inicia amb una missa, recital de versos, tenora i guitarra, processó de torxes i foc de camp. Diumenge continua amb esmorzar, trobada de colles geganteres, sardanes i exhibició de gossos d'atura.

Castelló d'Empúries celebra el 20è aniversari de la Jornada Europea de la Cultura Jueva

Dissabte 31 i diumenge 1, durant tot el dia

La jornada europea de la cultura jueva es va promoure amb la finalitat de posar en valor el patrimoni jueu. Castelló d'Empúries ho celebra amb xerrades, jornades de portes obertes als museus, concert de música sefradí i moltes activitats més.

La nit en blanc a Sant Feliu de Guíxols

Dissabte 31, durant tot el dia

Per a tancar l'agost, Sant Feliu celebra la nit en blanc, amb el centre comercial obert fins ben entrada la nit i activitats per amenitzar la jornada durant tot el dia. Cercaviles animant el centre, passes de moda, premis i moltes més activitats per a acomiadar la temporada d'estiu.

Espectacle de llums a L'Escala

Dissabte 31, 22.00 h

La companyia Lignum presenta el seu espectacle de llums Avatar papallones N.A.B.I que omplirà de llum i màgia la Punta - La Riba de l'Escala, per a celebrar la festa major de la població de l'Alt Empordà.

Carnaval d'estiu de Tossa

Dissabte 31, 22.30 h

Qui diu que el carnaval només es pot fer a l'hivern? A Tossa celebren la rua d'estiu aquest dissabte, amb les mateixes ganes de ballar i passar-ho bé. Les colles passaran pel passeig del Mar amb la seva música i disbauxa.

Fangoria a l'Acústica

Dissabte 31, 23.00 h

El duet format per Alaska i Nacho Canut son un dels plats forts de l'Acústica d'aquest any, i actuaran aquest dissabte a les 11 de la nit a l'escenari de la Rambla. Pavvla, Ramon Mirabet, Clara Peya i Buhos son alguns dels noms que completen el cartell del dissabte al festival.