Nou propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Fira de Vins i Caves de Catalunya a la Costa Brava, a la plaça Can Mario de Palafrugell

19.00 h

La fira de vins més antiga del país torna a Palafrugell, lloc que va veure néixer la fira. Més de 80 cellers participaran a la fira, que s'emplaça a la plaça de Can Mario, i on es podran degustar fins a 100 referències, amb tastets de formatge i diferents propostes culturals com Jazz i l'entrada al museu de Can Mario durant l'hora de la fira.

Exposició Iconografies. De Sorolla a Picasso i Valdés a l'Espai Thyssen de Sant Feliu de Guíxols

Durant tot el dia

Una oportunitat de veure un Sorolla o un Picasso de ben a prop i a la Costa Brava mateix. L'Espai Thyssen, situat al monestir de Sant Feliu de Guíxols és una bona manera de passar una tarda d'estiu entre pintures i cultura. L'exposició d'aquest any està centrada en les iconografies.

Diada de Sant Gil a La vall de Núria

Durant tot el dia

Sant Gil és el patró de la Vall de Núria, i per a celebrar-ho, se celebra la festa dels pastors durant dos dies. El dissabte s'inicia amb una missa, recital de versos, tenora i guitarra, processó de torxes i foc de camp. Diumenge continua amb esmorzar, trobada de colles geganteres, sardanes i exhibició de gossos d'atura.

Castelló d'Empúries celebra el 20è aniversari de la Jornada Europea de la Cultura Jueva

Durant tot el dia

La jornada europea de la cultura jueva es va promoure amb la finalitat de posar en valor el patrimoni jueu. Castelló d'Empúries ho celebra amb xerrades, jornades de portes obertes als museus, concert de música sefradí i moltes activitats més.

Visita teatralitzada «Viatge als pobles màgics de Mercè Rodoreda» a Santa Cristina d'Aro

18.00 h

De la mà d'alguns dels seus habitants, podreu descobrir els pobles que apareixen en l'obra Viatges i flors, aquell indret de Les gavarres on l'escriptora va passar els darrers anys de la seva vida.

Tradicional cantada d'havaneres al paratge del Collet de Sant Antoni de Calonge

22.00 h

Per tancar la festa major de Sant Antoni, el grup Port-Bo portarà les seves havaneres i cançons de tavernes al paratge del Collet. Amb aquesta activitat, Sant Antoni finalitza una setmana d'activitats de festa major.

Acustiqueta a l'Acústica de Figueres

18.00 h

Dins de la programació del Festival Acústica, sempre hi ha una part dedicada als més menuts, anomenada l'Acustiqueta. El diumenge, els petits agafen el protagonisme del festival amb Heavy per Xics a les 6 de la tarda, i DiverKids de l'Orquestra Diversiones a dos quarts de 8 del vespre. Tots els concerts tindran lloc a la Rambla de Figueres. Consulta la nostra selecció d'activitats en família per aquest cap de setmana.

Fira del conte a Medinyà

Durant tot el dia

La desena edició de la Fira del Conte a Medinyà arriba després de la seva suspensió per pluja el maig passat. Durant tot el dia, Medinyà s'omple d'activitats relacionades amb els contes, com narracions, tallers, exposicions, etc. Perfecte per als amants de la lectura i per animar als menuts a llegir.

Orquestra Maribel a la festa major de l'Escala

00.30 h

A l'aparcament de Francesc Macià de l'Escala tenen lloc les Barraques de L'Escala, que diumenge tindran un concert de versions i festa amb l'Orquestra Maribel.