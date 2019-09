«Quien a hierro mata»: L'infermer impassible

Cocreador de la saga REC i autor de l'esplèndida Verónica, Paco Plaza s'ha erigit en un dels directors més notables del panorama actual del cinema espa­nyol. Ara fa una incursió al thriller amb Quien a hierro mata, una història que barreja drama, suspens i acció i que fa pinta de convertir-se en un dels grans títols espa­nyols de la temporada.

El protagonista del film és Mario, que treballa d'infermer en una residència d'ancians de la costa gallega. Allà tothom l'aprecia pel seu talent discret i tranquil, i per la cura i sensibilitat amb què tracta tots els residents. Un bon dia, al centre hi arriba Antonio Padín, un veterà narcotraficant que, per problemes de salut, surt de la presó per complir la resta de la seva condemna a la residència, on se li han d'aplicar cures pal·liatives. El problema és que un dels seus fills té un deute molt gran amb els seus socis colombians i necessita la signatura del seu pare per disposar dels diners. El pla és senzill: amenaçar Mario amb treure-li el que més s'estima perquè sigui ell qui aconsegueixi el compromís del pare. Però resulta que Mario té molts secrets i també els seus propis plans per al narcotraficant.

Plaza converteix Quien a hierro mata en un exercici de suspens que basa gran part de la seva efectivitat en les múltiples capes que demostra tenir-hi el personatge de Mario. En aquest sentit no es podria comptar amb un millor còmplice que l'actor Luis Tosar, un home amb un do per resultar entranyable i intimidatori en un mateix pla. Al seu costat destaquen secundaris com María Vázquez, Tania Lamata, Ismael Martínez, Pablo Guisa Koestinger, Dani Currás, Marcos Javier Fernández Eimil i María Luisa Mayol.

