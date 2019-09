Instint de supervivència

L'any 2008, un grup de terroristes paquistanesos va assaltar l'hotel Taj Mahal Palace de Bombai i va retenir clients i personal durant 68 hores. Els atacants van prendre les instal·lacions sense miraments, disparant a tort i a dret i sense atendre raons amb cap de les seves víctimes, i les negociacions per resoldre la situació no paraven d'encallar-se per l'enrocament de les diferents parts implicades. La clau de la resolució del conflicte va acabar essent la determinació d'un grup de clients i funcionaris que, posant en risc la seva vida, van lluitar amb el que tenien a l'abast per acabar amb els plans dels terroristes i poder salvar la resta d'ostatges. Hotel Bombay és la reconstrucció d'aquests fets, a mig camí entre el thriller polític i l'estètica documental a l'estil Paul Greengrass: si bé és veritat que és molt canònica des del punt de vista argumental (la pel·lícula comença amb la típica introducció de personatges i, en paral·lel, dels esdeveniments que porten a l'atac, com s'ha vist en nombroses produccions similars), si la cinta acaba situant-se per sobre de la mitjana és pel seu afany de realisme, aconseguint irradiar una angoixa molt tangible a la qual contribueix decisivament l'esplèndida descripció dels personatges.

Dirigida per Anthony Maras, Hotel Bombay vol ser una reflexió sobre com pot arribar a reaccionar l'ésser humà davant d'una situació extrema, i també una denúncia de la inoperància dels governs a l'hora de prevenir o gestionar atemptats com el que es planteja a la pel·lícula. Tot plegat, dèiem, amb una insòlita aposta per un realisme aspre que defuig tota pirotècnia però al mateix temps sap contagiar el sentiment d'angoixa que s'apodera de tots els protagonistes. El film, que inclou imatges reals de l'atac i recrea amb escrupolós respecte la majoria de situacions que s'hi van viure, compta amb un esplèndid repartiment encapçalat per Armie Hammer, Dev Patel, Jason Isaacs, Nazanin Boniadi (descoberta a sèries com Homeland o Counterpart, on demostrava un talent que encara no ha estat prou espremut), Angus McLaren, Anupam Kher i Natasha Liu Bordizzo.