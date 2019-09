Núria al descobert

Per arribar al santuari de la Vall de Núria tenim dues opcions. O a peu o amb el famós cremallera des de les estacions de Ribes de Freser i Queralbs. Pujar-hi a peu és una opció que no presenta excessives dificultats i és una proposta molt atractiva encara en aquesta època de l'any, abans ho arribin el fred i l'hivern. Amb el cremallera, el recorregut és perfecte per gaudir a marxa lenta d'un paisatge espectacular i els passatgers sempre queden meravellats quan el tren posa ja la mirada en el santuari després de superar un camí costerut i agrest. És un arribada que no s'oblida fàcilment, amb el llac en primer terme i el santuari al fons de la vall. Aquest diumenge, dia 8, se celebra la festivitat de Núria. És el dia de celebració de les mares de Déu trobades.

Catalonia Sacra ens proposa per a aquest dissabte, 7 de setembre, una proposta centrada en la verge de Núria. La visita guiada amb el nom La Mare de Déu de Núria: culte i vicissituds proposa conèixer l'espiritualitat pròpia del santuari, formulada, tant a través de formes d'expressió popular com el culte en la litúrgia i la literatura, segons han explicat el seus promotors. Es tracta d'una proposta altament interessant per a qui vulgui descobrir un paratge desconegut encara per a molta gent. Per aquest motiu, durant la visita es farà aturada en espais com la capella de Sant Gil, l'església del santuari o el cambril. Núria està considerat el segon santuari marià de Catalunya després de Montserrat. Per participar en aquesta activitat cal inscripció prèvia des de la pàgina web www.cataloniasacra.cat/agenda, via correu electrònic ( reserves@cataloniasacra.cat) o al telèfon 693 720 202.

L'activitat ha estat proposada pel Bisbat d'Urgell i es fa dins dels actes de celebració de la festivitat de la Verge de Núria, que se celebra el 8 de setembre. Miquel Sitjar, un dels principals especialistes en el santuari, conduirà aquest itinerari, que començarà a 2/4 de 4 de la tarda i és molt accessible per a gent de totes les edats.

Segons ens recorden des de Catalonia Sacra, la tradició relata que la Mare de Déu de Núria va ser trobada per uns pastors amb l'ajuda del seu bestiar a la capella de Sant Gil. Aquesta troballa no va ser en aquestes circumstàncies, per això van aplegar totes aquestes mares de Déu sota una mateixa data de festivitat. El 8 de setembre és quan se celebra el dia de les mares de Déu trobades. A Andorra, per exemple, el dia 8 és també la seva festivitat i s'honora la patrona Meritxell en el seu santuari.

La imatge de la Mare de Déu de Núria que avui dia es venera és una talla datada del segle XII o XIII d'estil romànic. La imatge, però, ha patit diversos avatars. Des de l'exili per la Guerra Civil fins a un segrest.

L'agenda cultural de Catalonia Sacra ha programat al llarg d'aquest 2019 una quarantena de visites i diverses activitats, com itineraris, conferències i altres propostes. L'agenda es va presentar el 20 de febrer passat en un acte a la basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Els deu bisbats amb seu a Catalunya impulsen per vuitè any aquesta programació, que de març a octubre visualitza i difon la riquesa i diversitat del patrimoni d'arrel religiosa.

Catalonia Sacra és una iniciativa dels bisbats amb seu a Catalunya. El seu propòsit és donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i artístic vinculat a l'Església catòlica i ajudar a la seva visita.