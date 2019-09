Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Mostra del Vi de l'Empordà a Figueres

Divendres 6, dissabte 7 i diumenge 8, durant tot el dia

Figueres es convertirà durant quatre dies en la capital enològica de les comarques gironines amb la celebració un any més de la Mostra del Vi de l'Empordà. La fira, que s'ubicarà al bell mig de la Rambla, tindrà lloc del 5 al 8 de setembre i comptarà amb la participació dels principals productors i cellers de l'Empordà. Els amants del vi tenen una cita ineludible aquests dies amb la mostra que celebra ja la seva trenta-cinquena edició en plena forma i amb destacades novetats. La fira s'ha convertit en tota una referència en el calendari i és la millor oportunitat que hi ha per tastar de primera mà l'àmplia oferta dels cellers empordanesos.

La relació de Begur amb Cuba a la Fira dels Indians

Divendres 6, dissabte 7 i diumenge 8, durant tot el dia

A finals del segle XIX, molts begurencs van emigrar cap a Cuba, i en tornar, es van construir diverses cases que avui dia, encara mostren la petjada que van deixar a Begur. Per això, la localitat celebra aquest cap de setmana una fira dedicada a aquesta empremta cultural americana, amb mercat de productes, activitats i ambientació cubana. Un cap de setmana perfecte per a visitar la població de la Costa Brava.

Activitats en família a Torroella i l'Estartit

Divendres 6, dissabte 7 i diumenge 8, durant tot el dia

Per a acomiadar l'estiu i les vacances escolars, Torroella i l'Estartit celebren un cap de setmana ple d'activitats per a fer en família, com cinema a la fresca, visites guiades als museus, espectacles i excursions per la zona. Una manera fantàstica de dir adéu a les vacances i tornar a la rutina amb les piles carregades a tope.

Castelló celebra el seu passat medieval

Divendres 6, dissabte 7 i diumenge 8, durant tot el dia

La Fira Medieval de referència de Catalunya arriba aquest any, a la seva 29a edició. Aquest cap de setmana, Castelló d'Empúries es converteix en capital medieval i s'omple d'activitats i espectacles d'aquella època. Fins i tot, si es vol, es pot llogar un vestit medieval i passejar-se per la ciutat empordanesa com un comte del segle XII.

Gaudeix ballant Lindy Hop i Swing a Llafranc

Divendres 6, dissabte 7 i diumenge 8, durant tot el dia

Durant 4 dies, Llafranc balla al ritme de Swing. EL Swim Out Costa Brava és un summer camp de swing, amb reconeixement internacional. Durant 4 dies, pots aprendre a ballar amb professors internacionals, ballar a l'aire lliure, conèixer aficionats a aquesta dansa i tot en el marc incomparable de Llafranc.

Tecno fan party a Palamós

Divendres 6, dissabte 7 i diumenge 8, durant tot el dia

La cinquena edició de la festa tecnològica de Palamós arriba carregada de novetats. Si abans, el protagonisme era la Lan Party, ara hi ha moltes més activitats relacionades amb les noves tecnologies i videojocs. La Nau dels 50 metres de Palamós es convertirà en una gran sala amb videojocs, tallers, cursos i xerrades.

Exposició Dinosaurs Tour al Passeig de la Copa de Girona

Dissabte 7 i diumenge 8, d'11 a 14 h i de 17 a 21 h

Una trentena de dinosaures de grans dimensions visiten Girona de la mà de Dinosaurs Tours. L'exposició juràssica arriba per primera vegada a la ciutat, després de la visita de l'any passat de Dino Expo XXL. Aquesta mostra itinerant que ha recorregut més d'una desena de països europeus.

La Gorga acull la tercera edició de «La Nit Blanca del Teatre»

Divendres 6, 20.00 h

A partir de les 8 del vespre al Teatre La Gorga, tindrà lloc la tercera edició de la proposta cultural «La Nit Blanca del Teatre» que organitza cada dos anys l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament. Es tracta d'una Marató nocturna de teatre on actors i públic comparteixen l'escenari en una gran festa escènica.

Captard Poètic a Espinelves

Divendres 6, 19.00 h

Un recital de poesia i glosa que dona vida als textos protagonistes d'aquest captard poètic. A més del recital poètic, aquest any s'incorpora, com a experiment, una secció de glosa i poesia per a gaudir de la màgia de la improvisació i la immediatesa.

Els Catarres enceten les Festes de Tura d'Olot

Divendres 6, 00.30 h

Els autors de la cançó Jennifer actuen aquesta nit al Firal d'Olot, amb motiu de les Festes del Tura, que se celebren a la capital garrotxina fins al 10 de setembre. A part dels Catarres també actuen Bannana Beach, The Velvet Candles, Dinamo i Esto no es Rock Radical Vasco.

Les Festes del Tura de la ciutat d'Olot estan considerades unes de les festes majors més importants de les comarques gironines i per extensió de tot Catalunya. Aquest cap de setmana, la capital de la Garrotxa bullirà d'activitat. Consulta el programa d'actes dels propers dies:

Programació divendres 6 de setembre

Programació dissabte 7 de setembre

Programació diumenge 8 de setembre

Concert d'Albert Pla a l'església de Nostra Senyora dels Àngels de Llívia

Dissabte 7, 22.00 h

Com a tancament del Festival de Música de la Cerdanya, el polifacètic artista Albert Pla presenta el seu espectacle Miedo, després de llançar ahir, la seva darrera cançó Juerga catalana 2, una sàtira cantada sobre el procès català.

Romeria a la Salut de Terrades

Dissabte 7, durant tot el dia

Cada primer dissabte de setembre, per no perdre la tradició, es puja a la Mare de Déu de la Salut, a Terrades per a celebrar la romeria. A les 6 del matí, qui vulgui pujar podrà fer-ho en grup des del Portal del Pont de Peralada. Pels que no poden caminar tant (o no volen fer-ho), poden pujar en autobús, a les 10 del matí des de la parada de busos. A les 12 se celebra la missa al santuari, i després, se celebra un pícnic.

Diada Castellera de les Festes del Tura

Dissabte 7, 17.30 h

Seguint amb els actes de les Festes del Tura, dissabte a la tarda arriba el torn de la Diada Castellera, amb els Marrecs de Salt i els Sagals d'Osona, a la plaça d'Esteve Ferrer. A part, també se celebra la Batalla de les flors, el festival de patinatge artístic, i l'actuació de Mishima.

Nit de versions a la Festa Major de Castell d'Aro

Dissabte 7, 23.30 h

La Sala Polivalent de Castell d'Aro es converteix en l'epicentre nocturn de la festa major, que dura fins al dimecres 11 de setembre. Aquest dissabte, les versions agafen el protagonisme amb el grup palamosí The Covers, de versions de Rock espanyol dels 80 i 90; i Hotel Cochambre, un clàssic de les festes majors.

Cap de setmana de fires a Sant Feliu de Guíxols

Dissabte 7 i diumenge 8, durant tot el dia

Durant el mes de setembre, la ciutat costanera celebra un seguit de fires per a tots els públics i gustos. El dissabte, les joguines tornen al passat amb la fira Jocantic, amb jocs, nines i figures del passat. Diumenge, la música apuja el volum amb el Mercadisc, la fira del Disc, on es podrà escoltar, triar i comprar discs de totes les èpoques.

Visita al Parc neolític de la Draga

Dissabte 7 i diumenge 8, 11.30 h

En aquesta visita, els participants podran entrar a dins les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i descobriran com era el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics. D'aquesta manera es pot esbrinar què menjaven, què caçaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.

Activitat familiar Investiguem els mamífers al Museu Darder de Banyoles

Diumenge 8, 11.30 h

Durant dues hores, els assistents podran descobrir els secrets dels mamífers a través de l'observació, la manipulació, el pèl, el color, el tacte, l'alimentació i moltes més coses dels mamífers. Cal reservar.

Passejada en bicicleta pels carrers de Sarrià de Ter

Diumenge 8, 11.00 h

Sarrià de Ter està de Festa Major i per a celebrar-ho celebra, diumenge al matí, una bicicletada pels carrers del municipi, on hi pot participar gent de totes les edats amb ganes de passejar pel municipi i passar una jornada ben entretinguda.

Festival de Música de Besalú

Diumenge 8, durant tot el dia

EL Festival de Música de Besalú ha arribat enguany a la divuitena edició. Va néixer amb l'objectiu d'arribar a formar part del teixit cultural del territori i, amb els anys, ha demostrat haver aconseguit promoure i divulgar la música clàssica entre un públic fidel que, any rere any, omple els concerts. Diumenge se celebra el concert inaugural a càrrec dels Gospelians de Girona, sota la direcció de Karol Green. Un concert que farà vibrar l'audiència, de ben segur. Entre moltes altres actuacions, Karol Green va participar al programa de TV3 "Oh Happy Day".

Música Billie Holiday Tribute a La Gorga de Palamós

Diumenge 8, 19.00

El quartet Billie Holiday Tribute, amb la veu de Laia Porta, Albert Moreno al piano, Àlex Florez al contrabaix i Enrique Heredia a la bateria, presenta un programa amb els temes més emblemàtics de la gran diva del jazz. Una vetllada per deixar-se emportar per una de les grans veus del segle XX.

Cuina al carrer al Barri Vell de Girona

Diumenge 8, 19.00 h

El Barri Vell de Girona es convertirà aquest diumenge en un espai festiu presidit per la gastronomia. La X edició de Cuina al Carrer oferirà de nou una àmplia gamma de tastets, de les set de la tarda a les dotze de la nit. Aquesta celebració, organitzada per l'Associació d'Hostaleria de Girona i Radial, posa en valor els productes locals i les receptes dels bars i restaurants de la zona.