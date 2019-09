Quinze idees per a sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

Girona retorna al seu passat amb els setges

Durant tot el dia

Durant tot el cap de setmana la ciutat de Girona reviurà els setges napoleònics amb diverses activitats als carrers. Serà un retorn a la seva història i, per aquest motiu, es faran diverses recreacions -amb més recreadors que mai- amb la participació de diverses unitats que reproduiran de manera molt fidedigna com eren les tropes de Napoleó i els defensors de la immortal Girona. A més de les recreacions es podrà visitar el campament que com és habitual els últims anys s'instal·la al parc de les ribes del Ter. També hi haurà diferents desfilades pels carrers. Una de les novetats més destacades en l'edició d'aquest any serà la presentació de manera pública de la rèplica que s'ha fet de la bandera de la Croada Girona així com també del plànol de l'anomenat Gran Dia de Girona, una de les fites històriques de la ciutat.

Festa de la verema de la DO a Calonge i Sant Antoni

Durant tot el dia

Calonge celebra aquest dissabte, a les 6 de la tarda, la festa de la verema de la DO Empordà amb l'arribada del raïm al Pati d'Armes del Castell. A continuació tindrà lloc el pregó a càrrec de l'escriptora Carme Arenas i durant tot el cap de setmana es faran diverses activitats com una sessió de ioga familiar entre vinyes al Mas Eugeni o un vermut musical al Celler Viníric.

Trobada d'Art d'acció a La Muga Caula de Les Escaules

Diumenge 15, durant tot el dia

La Muga Caula, la fira d'art i acció de les Escaules arriba a la seva fi. Després de 15 edicions els seus promotors han decidit posar punt i final. Durant tot el cap de setmana es faran diverses accions artístiques. L'obertura serà avui a la plaça de les Escaules i la Societat Escaulenca amb la participació dels artistes Theodor di Ricco i Rosa Grau.

El ball del ciri a les Festes del terç d'Osor

Durant tot el dia

Osor celebra aquest cap de setmana la Festa del Terç, en la qual un dels actes més destacats és el Ball del Ciri. La festa començarà dissabte amb diversos actes com el campionat de petanca, l'espectacle familiar, la venda de joguines solidàries i l'elecció de la pubilla i l'hereu. Diumenge l'acte central serà el Ball del Ciri, a 1/4 de 7 de la tarda, amb la participació de músics gironins.

Sweet Aloha a Sant Pere Pescador

Durant tot el dia

Sweet Aloha és una trobada de noies a qui els hi agradi el surf, el winsurd, paddle surf, SUP Ioga, kitesurf i esports d'aigua. Durant el cap de setmana, comparteixen esport, vent, platja, barbacoes, concerts i festes a la platja de Sant Pere Pescador i al Càmping La Balena Alegre.

Fira del Bolet a Setcases

Durant tot el dia

Quan s'acosta la tardor... comença la temporada de bolets. Tant si ets dels que els cacen com si ets dels que els cullen o els busquen, a Setcases trobaràs un munt d'activitats com fira artesana, conferències, exposicions, tallers i tastets. A més, a diferents restaurants de la zona podràs tastar el menú del bolet.

Dr. Prats a la Festa Major de Riudarenes

23.55 h

Riudarenes celebra la festa major fent un homenatge als seus gegants, a qui dedica una exposició. La colla local rebrà aquest reconeixement en una mostra que commemora la creació dels gegants d'Els Segadors. A partir d'avui i fins dilluns tindran lloc diferents actes i activitats populars. La mestra jubilada de l'escola de Riudarenes Marian Castro serà l'encarregada de fer el pregó. El divendres a la nit, a l'espai de concerts, hi actuarà Miquel del Roig per a cantar les seves versions combatives i la seva famosa cançó La Farola. Dissabte serà el torn de Dr. Prats.

La festa Cassònia a Arbúcies

Durant tot el dia

Arbúcies acollirà avui la festa Cassònia amb activitats familiars que es portaran a terme durant tot el dia. A partir de 2/4 de 12 del migdia i fins a les 10 de la nit tindran lloc actes com la festa dels atrapasomnis, tallers de teles i màgia, demostració d'acrobàcia aèria i música. A més, hi haurà una zona de pícnic i jocs.

Visita al md'A en clau de dona al Museu d'Art de Girona

11.30 h

Una visita al Museu d'Art de Girona en perspectiva de gènere. El recorregut passa per la història de la dona, a través de la col·lecció permanent del museu. A través dels comentaris de Teresa Vinyoles, es descobriran històries de dones: dones models, artistes, models de vida i fins i tot mecenes. En finalitzar la visita se servirà un vermut als jardins del museu.

Taller Fem sabó amb oli reciclat a l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

11.00 h

En aquest taller familiar s'aprendrà a reciclar l'oli per a fer sabó casolà. Cada mes, l'Ecomuseu-Farinera programa un taller familiar perquè gran i petits aprenguin a reciclar, reutilitzar i donar una segona vida a les coses, això com aprendre cuina, natura o ciència.

Els pirates es posen a ballar a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

21.00 h

El Grup Montgrí Dansa rememora els temps dels pirates amb el seu nou espectacle Pirates! També ballen?. Una posada en escena divertida amb els pirates com a protagonistes. Els acompanya la Cobla Mil·lenària a la música.

Nit de rumba gironina a la Mirona de Salt

22.30 h

La sala la Mirona de Salt celebra una nit de grups locals en una de les primeres vetllades de la nova temporada musical. A partir de dos quarts de deu, la rumba d'El Cigarrito de Después i Kumbara, una banda gironina que fusiona estils com el latin, el reggae o l'electrònica, posaran ritme a la nit de dissabte.

Emplatja't a Blanes

19.00 h

Aquest 2019, Blanes acull per segon any consecutiu la Festa de l'Emplatja't, que tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda i fins a la 1 de la matinada, a la platja del centre de la vila. Diversos locals de restauració han preparat un àpat a la platja per degustar-lo emparats i rodejats de la brisa marina, gaudint dels darrers dies en què es pot estar a la platja, i obert a tothom qui els vulgui acompanyar. Hi haurà també diverses actuacions per a petits i grans.

L'Orquestra Di-Versiones a la festa major de Verges

00.30 h

Encara que l'estiu estigui a punt d'acabar, les festes majors encara continuen amb la seva festa i els seus concerts. Aquest cap de setmana és el torn de Verges, que dissabte celebra el seu gran dia amb concerts i música durant tot el vespre i la nit. La Jornada començarà a dos quarts de 8 del vespre amb la Botifarrada musical amb Litus3 i Keko Domènech. Seguidament, a la mateixa pista poliesportiva, la Nit Jove amb La Clandestina, Serial Killerz i els incombustibles Orquestra Di-Versiones.

Visita teatralitzada a Palol Sadaldòria de Vilafant

11.30 h

Conèixer el patrimoni local ajuda a entendre millor la història d'un poble. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha organitzat diferents propostes per apropar espais emblemàtics a la gent. Una d'aquestes és la visita teatralitzada a Palol Sabaldòria que porta per títol L'espoliador de Palol Sabaldòria. Es fa dissabte a dos quarts de 12 del migdia, emmarcada dins el programa Espais Medievals del Consell Comarcal. La duen a terme l'empresa Terramar, Natura i Cultura i l'entrada és lliure.