Catorze idees per sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

La disputa dels pirates i corsaris a les Medes

Divendres 20, dissabte 21 i diumenge 22, durant tot el dia

Les Medes han estat, des del segle XVI, refugi de pirates i corsaris, ja que des d'allà preparaven els atacs cap a terra ferma. Per fer memòria d'aquells temps, els estartidencs i visitants gaudeixen d'una festa plena d'espectacles i activitats per a petits i grans. La fira, que celebra enguany la seva 15a edició, tindrà lloc entre divendres i diumenge i els carrers del centre s'omplen de paradetes amb productes artesans i tradicionals.

Hi ha animacions dirigides als més menuts, cercaviles pels carrers del municipi, actuacions de pirates, desembarcament de corsaris, tallers infantils i visites guiades a exposicions, entre d'altres. Durant tres dies, aquest esdeveniment proposa traslladar-se a l'època dels pirates. Del desambarcament fins a la fugida dels pirates, tallers, exposicions i espectacles de carrer faran que sigui un cap de setmana per a tota la família.

Cadaqués es converteix en l'epicentre de la fotografia amb el Festival Interancional de fotografia InCadaqués

Del 20 al 29 de setembre, durant tot el dia

Durant 10 dies, 40 fotògrafs d'arreu del món exposen als carrers i espais de Cadaqués: galeries, cafeteries, restaurants i espais culturals es converteixen en l'espai idela per a exposar les fotografies. A més, se celebren workshops sobre fotografia, masterclass, trobades, projeccions, concerts i altres esdeveniments.

La Festa de la Sal a l'Escala

Divendres 20, dissabte 21 i diumenge 22, durant tot el dia

Des del 1997 se celebra, el tercer diumenge de setembre, la Festa de la Sal, per commemorar el tercer centenari de la consrtrucció de l'Alfolí de la Sal, magatzem on antigament arribava la sal. La festa, de participació popular, honora i homentaja els orígens pescadors i saladors, i recrea la vida quotidiana, inclou una mostra d'oficis, de balls i cançons i de cuina marinera.

Els Volkswagen clàssics ocupen Tossa de Mar

Divendres 20, dissabte 21 i diumenge 22, durant tot el dia

Durant tot el cap de setmana, Tossa de Mar s'omplirà de vehivles clàssics de la casa Volkswagen: Beetle, Golf, T1, T2 i un llarg etzetera. Els vehicles estaran exposants, faran rues per el municipi, mercat de recanvis i tot d'activitats per a tota la família relacionades amb aquesta mítica marca de vehicles i els seus models més emblemàtics.

Formatges d'arreu d'Europa a la plaça de la Lira de Ripoll

Dissabte 21 i diumenge 22, durant tot el dia

Dissabte i diumenge, Ripoll acollirà la cinquena edició de la Fira Europea del Formatge, que reunirà productors de formatge i punts de venda de productes afins, com ara vins i cerveses. Durant tot els cap de setmana, al mateix espai de la fira, es podran comprar tiquets degustació, amb un cost de 5 euros.

Visita al Parc neolític de la Draga a Banyoles

Dissabte 21 i diumenge 22, 11.30 h

En aquesta visita, els participants podran entrar a dins les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i descobriran com era el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics. D'aquesta manera es pot esbrinar què menjaven, què caçaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.

El «Grito» mexicà a Sant Joan de les Abadesses

Dissabte 21, durant tot el dia

Sant Joan de les Abadesses celebra dissabte la Festa del Grito, una diada per commemorar la independència de Mèxic. La cita s'ha consolidat com una de les grans festes pàtries mexicanes a Catalunya, en part perquè se celebra a la població natal de Jaume Nunó i Roca, compositor de l'himne nacional mexicà.

Espectacle «Alguns neixen estrellats» al Teatre La Gorga de Palamós

Joan Pera i David Olivares presenten aquest dissabte a Palamós Alguns neixen estrellats, una divertida comèdia que reflecteix la vida d'un personatge ingenu, simpàtic, entranyable que lluita per situar-se a la vida però, malauradament, és desgraciadet... La seva rutina diària és trobar feina, i quan la té, no li dura més d'un dia; tot s'espatlla, tot se li trenca...

Visita Valentí Fargnoli al Museu d'Història de Girona

Dissabte 21, 12.00 h

Visita comentada a l'exposició Valentí Fargnoli. L'art en la fotografía que s'inscriu en el context de l'Any Fargnoli i incideix en la seva aportació en l'àmbit de la fotografia patrimonial i artística i, alhora, posa en relleu la rellevant contribució de Fargnoli a un projecte de catalogació d'una ambició Intel·lectual sense precedents: el Repertori Iconogràfic d'Espanya.

Teatre «Accions de resistència» a la Sala La Planeta de Girona

Dissabte 21, 20.30 h

Accions de resistència de Marta Galán i Susanna Barranco mostra la distòpia d'una possible societat futura, on néixer, viure, treballar i morir esdevenen una peça més de l'intercanvi mercantil. A l'obra es barregen la creació documental, l'espai escènic i el text, creant una atmosfera postdramàtica que es situa entre la realitat i la ficció.

L'Orquestra Maribel i Strombers a la Festa Major de Santa Coloma de Farners

Dissabte 21, 23.00 h

Santa?Coloma de Farners celebra al llarg d'aquest cap de setmana la seva festa major. Un esdeveniment que comptarà com és habitual amb una programació d'activitats per a tots els públics, incloent la música de grups com Crim, l'Orquestra Maribel o Strombers, entre d'altres.

Festisurf a la Sala Polivalent de Castell d'Aro

Dissabte 21, durant tot el dia

El Festival de Surf'n'Rock més festiu de la Costa Brava torna per celebrar la seva 7a edició. La programació consta de quatre concerts gratuïts de bandes punteres del surf-rock, tant nacionals com internacionals. Un cap de setmana de música de caràcter instrumental, nascut a Califòrnia en la dècada dels seixanta.

Escape Room Un sacco di sangue al Museu dels Sants d'Olot

Dissabte 21, 19.30 h

En aquest escape room, els participants hauran de resoldre l'enigma que es planteja a les sales i passadissos del Museu dels Sants. El protagonista de l'escape room és un membre de la màfia que cada estiu feia una compra molt especial als tallers de sants d'Olot. Els participants, que poden fer-ho en grup o de forma individual, disposaran de 70 minuts per a resoldre l'enigma.

Excursió guiada a l'itinerari interpretatiu de Pardines

Dissabte 21, durant tot el dia

L'excursió s'endinsa per la muntanya, on un guia naturalista explicarà els hàbitats dels entorns de l'estany d'En Roca, entre prats de dall, pastures i zones humides. La guia per la zona estarà a càrrec del Centre d'Educació Ambiental Alt Ter. Cal inscripció prèvia.