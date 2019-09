Nou propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

La disputa dels pirates i corsaris a les Medes

Divendres 20, dissabte 21 i diumenge 22, durant tot el dia

Les Medes han estat, des del segle XVI, refugi de pirates i corsaris, ja que des d'allà preparaven els atacs cap a terra ferma. Per fer memòria d'aquells temps, els estartidencs i visitants gaudeixen d'una festa plena d'espectacles i activitats per a petits i grans. La fira, que celebra enguany la seva 15a edició, tindrà lloc entre divendres i diumenge i els carrers del centre s'omplen de paradetes amb productes artesans i tradicionals.

Hi ha animacions dirigides als més menuts, cercaviles pels carrers del municipi, actuacions de pirates, desembarcament de corsaris, tallers infantils i visites guiades a exposicions, entre d'altres. Durant tres dies, aquest esdeveniment proposa traslladar-se a l'època dels pirates. Del desambarcament fins a la fugida dels pirates, tallers, exposicions i espectacles de carrer faran que sigui un cap de setmana per a tota la família.

Cadaqués es converteix en l'epicentre de la fotografia amb el Festival Interancional de fotografia InCadaqués

Del 20 al 29 de setembre, durant tot el dia

Durant 10 dies, 40 fotògrafs d'arreu del món exposen als carrers i espais de Cadaqués: galeries, cafeteries, restaurants i espais culturals es converteixen en l'espai idela per a exposar les fotografies. A més, se celebren workshops sobre fotografia, masterclass, trobades, projeccions, concerts i altres esdeveniments.

La Festa de la Sal a l'Escala

Divendres 20, dissabte 21 i diumenge 22, durant tot el dia

Des del 1997 se celebra, el tercer diumenge de setembre, la Festa de la Sal, per commemorar el tercer centenari de la consrtrucció de l'Alfolí de la Sal, magatzem on antigament arribava la sal. La festa, de participació popular, honora i homentaja els orígens pescadors i saladors, i recrea la vida quotidiana, inclou una mostra d'oficis, de balls i cançons i de cuina marinera.

Els Volkswagen clàssics ocupen Tossa de Mar

Divendres 20, dissabte 21 i diumenge 22, durant tot el dia

Durant tot el cap de setmana, Tossa de Mar s'omplirà de vehivles clàssics de la casa Volkswagen: Beetle, Golf, T1, T2 i un llarg etzetera. Els vehicles estaran exposants, faran rues per el municipi, mercat de recanvis i tot d'activitats per a tota la família relacionades amb aquesta mítica marca de vehicles i els seus models més emblemàtics.

Formatges d'arreu d'Europa a la plaça de la Lira de Ripoll

Dissabte 21 i diumenge 22, durant tot el dia

Dissabte i diumenge, Ripoll acollirà la cinquena edició de la Fira Europea del Formatge, que reunirà productors de formatge i punts de venda de productes afins, com ara vins i cerveses. Durant tot els cap de setmana, al mateix espai de la fira, es podran comprar tiquets degustació, amb un cost de 5 euros.

Visita al Parc neolític de la Draga a Banyoles

Dissabte 21 i diumenge 22, 11.30 h

En aquesta visita, els participants podran entrar a dins les reconstruccions de les cabanes prehistòriques i descobriran com era el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics. D'aquesta manera es pot esbrinar què menjaven, què caçaven, què cultivaven, quins estris i eines utilitzaven, etc.

God Save The Queen a la Sala La Mirona de Salt

Diumenge 22, 19.00 h

L'èxit de la pel·lícula Bohemian Rhapsody ha fet que, en els últims mesos, la música de Queen soni a tot arreu. La banda tribut God Save the Queen, una de les millors bandes tribut al quartet britànic del món, actua aquest diumenge a La Mirona després de fer-ho, amb molt d'èxit, al festival de la Porta Ferrada aquest estiu.

Fira del conte «Vet Aquí...» a Vulpellac

Diumenge 22, durant tot el dia

Els contes agafen el protagonisme a Vulpellac durant tot el diumenge, amb parades de venda de llibres, jocs de fusta i diferents tallers com circ, maquillatge, dibuix i il·lustració. A més, hi haurà lectura de contes i espectacles a càrrec de la companyia Pengim Penjam.

Dàmaris Gelabert al Parc Sant Salvador de Santa Coloma de Farners

Diumenge 22, 12.00 h

Un dels noms estrella en el món dels espectacles infantils és Dàmaris Gelabert. L'artista ha recuperat cançons populars i ha aconseguit un gran èxit a través de les xarxes socials i dels seus directes. Aquest diumenge presenta el seu darrer treball Naturalment dins de la programació de la Festa Major de Santa Coloma de Farners.