Onze propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Festa de l'Anxova a l'Escala

Durant tot el dia

Si per alguna cosa és coneguda l'Escala, és per l'anxova, coneguda arreu del món. A partir d'aquest cap de setmana, diferents restaurants i bars del municipi celebren la Ruta de la Tapa de l'Anxova, on es podran degustar diferents tapes fetes amb aquesta deliciosa conserva. Completar la ruta permet votar la millor tapa i la més original, i entrar en el sorteig d'un àpat al Celler de Can Roca. Els premis s'atorgaran el dia 6 d'octubre.

Torna la tradicional fira de Sant Miquel a Hostalric

Durant tot el dia

Antigament, la Fira de sant Miquel d'Hostalric era una de les festes més concorregudes de la comarca de la Selva. Durant aquests dies, pagesos i ramaders es concentraven a la plaça dels Bous i centenars de persones omplien els carrers de la vila. Durant la Guerra Civil la celebració es va deixar de fer i la festa va entrar en un període de decadència. L'any 1990 la fira va tornar a recuperar el seu renom i tradició i des de llavors aquest esdeveniment s'ha convertit en una de les celebracions més populars de la vila. La fira té lloc el darrer cap de setmana de setembre, des de divendres a dilluns, i en el decurs de la mateixa s'ofereix al visitant la possibilitat de gaudir de diferents activitats culturals i de lleure com: animació infantil, correfoc, exposicions, teatre, visites guiades, parades d'artesans...

La Fira del Follet d'Avinyonet de Puigventós

Durant tot el dia

El Nucli Antic del municipi empordanès es transformarà aquest cap de setmana en un espai màgic habitat per nimfes i follets amb la fira infantil del follet. L'esdeveniment inclou molts espectacles per a la mainada, així com zona de gastronomia, tallers, exhibicions, mercat, balls i un munt d'activitats.

Santa Eugènia i Can Gibert s'omplen d'art amb el Festival Monar'T

Durant tot el dia

Aquest 2019 se celebra la primera edició del festival Monar'T, Festival Anual de Murals i Art Urbà als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla de Girona. El festival té un caràcter 100% social i és de temàtica multicultural. Artistes locals, nacionals i internacionals crearan art pels carrers dels barris. Aquest cap de setmana hi haurà activitats artístiques per a tots els gustos com taller de grafiti, jocs, gegants i altres.

El Pot Petit a la Festa Major de Riudellots de la Selva

18.00 h

Riudellots de la Selva viu aquest cap de setmana la seva festa major. Enguany, l'escriptor i humorista Jair Domínguez serà el pregoner d'una cita que, com és habitual, comptarà amb un bon grapat d'activitats per a tots els públics. Avui és el torn dels més petits amb el grup El Pot Petit, que actua a les 6 de la tarda a la zona de concerts.

Portes obertes al Museu Memorial de l'Exili de La Jonquera

10.00 h

Diumenge les portes del MUME de La Jonquera estaran obertes per a tots els interessats en reviure una part del passat recent de la nostra història. A les 11 del matí hi haurà una visita guiada, per la que s'ha de reservar plaça.

Taller d'arqueologia al Museu d'Arqueologia d'Empúries

11.00 h

En aquest taller, els participants es converteixen arqueòlegs i aprendran a fer servir les eines, les tècniques i els processos de treball que utilitzen els professionals. S'excavarà en un camp de treball que recrea una zona de necròpolis grega i romana. Es necessita inscripció prèvia.

Carles & Sofia piano duo al Festival de Música de Besalú

19.00

El Monestir de Sant Pere de Besalú acull el tercer concert del festival de Música aquest diumenge. En aquesta ocasió Carles & Sofia, un duo gironí, tocaran a quatre mans un programa especial dedicat a la música catalana, amb l'espectacle Catalan Heart.

Festiguau a l'Esplanada de l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro

11.00 h

La desfilada d'adopcions és l'activitat estrella del programa d'actes de FestiGuau de Santa Cristina d'Aro, que se celebra aquest diumenge a l'esplanada del costat de l'Espai Ridaura. La festa, que organitza l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament per onzè any, està dedicada als gossos, els quals en són els protagonistes. A més, s'ha programat una demostració de gossos de la Unitat Canina de la Policia de Caldes de Malavella, com també el tradicional concurs popular de gossos on es premiarà de forma divertida: al més pelut, al més vergonyós, al més juganer, al més obedient, al més despistat, al més ben plantat, al millor pentinat i al que té el nom més original. FestiGuau, que començarà a les 11 del matí i acabarà a les 2 del migdia, comptarà amb una vintena de parades, punts informatius i un concurs de gossos, que se celebrarà partir de la 1 del migdia.

Teatre «Ovelles» a la Sala La Planeta de Girona

18.00 h

Carmen Marfà i Yago Alonso presenten diumenge a la Planeta de Girona Ovelles, una obra que reflexiona, en clau d'humor, sobre la frustració d'una generació molt marcada per la crisi. Sobre com fer front a la decepció i a la permanent necessitat de reinventar-nos. Perquè, realment, voler és poder?

Visita al Monestir St. Pere de Galligants de Girona

12.00 h

«Pare Abat, hi ha pelegrins!». Així comença aquest divertit re­­corregut històric pel monestir de Sant Pere de Galligants, una de les mostres més notables del romànic català, del qual només resten visibles l'església i el claustre. La visita proposa descobrir de formar amena l'actual seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya.