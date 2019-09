Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Festa de l'Anxova a l'Escala

Divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29, durant tot el dia

Si per alguna cosa és coneguda l'Escala, és per l'anxova, coneguda arreu del món. A partir d'aquest cap de setmana, diferents restaurants i bars del municipi celebren la Ruta de la Tapa de l'Anxova, on es podran degustar diferents tapes fetes amb aquesta deliciosa conserva. Completar la ruta permet votar la millor tapa i la més original, i entrar en el sorteig d'un àpat al Celler de Can Roca. Els premis s'atorgaran el dia 6 d'octubre.

Torna la tradicional fira de Sant Miquel a Hostalric

Divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29, durant tot el dia

Antigament, la Fira de sant Miquel d'Hostalric era una de les festes més concorregudes de la comarca de la Selva. Durant aquests dies, pagesos i ramaders es concentraven a la plaça dels Bous i centenars de persones omplien els carrers de la vila. Durant la Guerra Civil la celebració es va deixar de fer i la festa va entrar en un període de decadència. L'any 1990 la fira va tornar a recuperar el seu renom i tradició i des de llavors aquest esdeveniment s'ha convertit en una de les celebracions més populars de la vila. La fira té lloc el darrer cap de setmana de setembre, des de divendres a dilluns, i en el decurs de la mateixa s'ofereix al visitant la possibilitat de gaudir de diferents activitats culturals i de lleure com: animació infantil, correfoc, exposicions, teatre, visites guiades, parades d'artesans...

31è Festival de Cinema de Girona

Divendres 27 i dissabte 28, durant tot el dia

Estrenes de cinema, debats, documentals, web sèries, curtmetratges, cinema experimental... Al Festival de Cinema de Girona pots trobar el format que més s'adapti als teus gustos i gaudir-ne al màxim, tant amb el programa de competició com el que queda fora. Fins al dissabte, els cinemes i sales de Girona acolliran aquesta nova edició del festival de Cinema de Girona.

Santa Eugènia i Can Gibert s'omplen d'art amb el Festival Monar'T

Divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29, durant tot el dia

Aquest 2019 se celebra la primera edició del festival Monar'T, Festival Anual de Murals i Art Urbà als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla de Girona. El festival té un caràcter 100% social i és de temàtica multicultural. Artistes locals, nacionals i internacionals crearan art pels carrers dels barris. Aquest cap de setmana hi haurà activitats artístiques per a tots els gustos com taller de grafiti, jocs, gegants i altres.

Festa Major plena d'activitats a Riudellots de la Selva

Divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29, durant tot el dia

Riudellots de la Selva viu aquest cap de setmana la seva festa major. Enguany, l'escriptor i humorista Jair Domínguez serà el pregoner d'una cita que, com és habitual, comptarà amb un bon grapat d'activitats per a tots els públics. Música, amb concerts destacats com els de Doctor Prats, el divendres; l'orquestra?Di-versiones i?Celtas Cortos, el dissabte; i balls populars, tallers, animació infantil amb el Pot Petit el diumenge o teatre.

La Fira del Follet d'Avinyonet de Puigventós

Dissabte 28 i diumenge 29, durant tot el dia

El Nucli Antic del municipi empordanès es transformarà aquest cap de setmana en un espai màgic habitat per nimfes i follets amb la fira infantil del follet. L'esdeveniment inclou molts espectacles per a la mainada, així com zona de gastronomia, tallers, exhibicions, mercat, balls i un munt d'activitats.

L'Orquestra Maribel i els Catarres a la Festa Major de Sils

Divendres 27 i dissabte 28, durant tot el dia

Sils també està de Festa Major, i per a celebrar-ho, durant tot el cap de setmana, s'omple d'activitats per a tots els públics. Una de les activitats més concorregudes són les Barraques, que divendres rebran les versiones de l'Orquestra Maribel i dissabte, el grup d'Aiguaviva que ha triomfat a les festes majors d'aquest estiu, Els Catarres.

Orquestra Di-Versiones al MifasFest a La Copa de Girona

Divendres 27, 21.00 h

El Grup Mifas treballa per la plena integració social i laboral de les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial. Enguany celebra el seu 40è aniversari, i ho fa amb festa grossa: el MifasFest, aquest divendres a partir de les 9 del vespre a La Copa de Girona. Hi haurà cercavila amb els Diables de l'Onyar, actuació de President Xai, Foodtrucks i taules per a menjar. I per tancar la festa, l'Orquestra Di-Versiones portarà el seu divertit xou.

Jornada de Portes Obertes a l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

Divendres 27, de 10.00 a 14.00 i de 16.30 a 19.00 h

Amb motiu del Dia Mundial del Turisme, l'Ecomuseu-Farinera de Castelló obre les seves portes a tothom. En aquest museu s'hi conserva el patrimoni de la indústria farinera del municipi. A través del recorregut del museu, s'observa com era una farinera per dins i com funcionava aquesta indústria en particular.

Visita comentada per l'interior de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

Dissabte 28, 12.00 h

Si sempre has desitjat veure com és el muntatge d'un escenari i d'un espectacle de teatre per dins, aquest dissabte tens una cita imperdible a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí. Al migdia es podrà descobrir com es viu entre bambolines, veure l'altra cara de l'espectacle i conèixer com funciona, de primera mà, el muntatge de l'escenari i la preparació prèvia a la funció. En aquesta ocasió, es podrà veure el muntatge de Troia, una veritable odissea! de Cor de Teatre, que es representarà el mateix dissabte al vespre. Cal reserva prèvia.

Dia del visitant al Museu d'Art de Girona

Dissabte 28, durant tot el dia

La desena edició del dia del visitant al Museu d'Art de Girona permetrà a tothom qui ho vulgui a visitar el museu i gaudir de les visites guiades i altres activitats de forma gratuïta durant tota la jornada. Una oportunitat perfecta per a apropar-se al museu, gràcies als convidats que, a partir de la temàtica d'enguany, els orígens, recorreran el museu.

Port Bo celebra el seu aniversari amb un concert al Teatre Municipal de Palafrugell

Dissabte 28, 19.00 h

El 1966 va néixer a Calella de Palafrugell, el grup d'havaneres Port Bo, que juntament amb altres entitats, impulsa la cantada d'havaneres de Calella, a més d'haver-hi participat en totes les edicions. Aquest any celebren 53 anys i ho celebraran amb un concert al Teatre Municipal de Palafrugell.

FestAlegre de Tardor al Parc de Vista Alegre de Girona

Dissabte 28, 16.00 h

Al Parc de Vista Alegre celebren l'arribada de la tardor amb una tarda vespre per compartir amb la família i amics, amb jocs, animació infantil, concerts i tastets dels bars i restaurants del Barri. Organitzat per l'AV Vista Alegre i l'associació de comerciants i serveis Carme Vista Alegre, és una jornada perfecta per a celebrar la tardor.

Visita a les barques del peix al Museu de la Pesca de Palamós

Dissabte 28, 12.00 h

Amb la visita a les Barques del Peix, l'extensió flotant del Museu de la Pesca, es proposa descobrir la feina dels pescadors a bord, tot visitant els diferents espais de treball de dues embarcacions professionals: la Gacela i l'Estrella Polar. El recorregut permet conèixer les principals tècniques de pesca.

Visita comentada i vermut « J(e m)'accuse o la mort...» al Bòlit_StNicolau de Girona

Dissabte 28, 12.00 h

Visita i vermut a l'exposició J(e m)'accuse o la mort de l'autor, de la mà del seu comissari Adonay Bermúdez. Amb una durada aproximada d'una hora, aquest recorregut comentat analitzarà el procés creatiu, la selecció de peces i el contingut de la pròpia mostra amb l'objectiu d'acostar encara més al públic els conceptes d'apropiació i autoria.

Tribut a Milt Jackson al Sunset Jazz Club de Girona

Dissabte 28, 22.00 h

El quartet Jackson 4 inaugura aquest dissabte la nova temporada de concerts del Sunset amb un tribut a Milt Jackson revisitant algunes de les etapes més rellevants de la seva trajectòria, que va des del bebop amb Monk i Gillespie fins al Modern Jazz quartet.

Chicuelo & Mezquida a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles

Dissabte 28, 21.00 h

Dos anys després del llançament del seu primer treball junts, Conexión, Chicuelo i Marco Mezquida tornen aquest dissabte a Banyoles per presentar els seus nous projectes, que, com en el seu debut discogràfic, destaquen per combinar de forma sorprenent l'essència de la música jazz amb el flamenc.

Portes obertes al Museu Memorial de l'Exili de La Jonquera

Diumenge 29, 10.00 h

Diumenge les portes del MUME de La Jonquera estaran obertes per a tots els interessats en reviure una part del passat recent de la nostra història. A les 11 del matí hi haurà una visita guiada, per la que s'ha de reservar plaça.

Taller d'arqueologia al Museu d'Arqueologia d'Empúries

Diumenge 29, 11.00 h

En aquest taller, els participants es converteixen arqueòlegs i aprendran a fer servir les eines, les tècniques i els processos de treball que utilitzen els professionals. S'excavarà en un camp de treball que recrea una zona de necròpolis grega i romana. Es necessita inscripció prèvia.

Carles & Sofia piano duo al Festival de Música de Besalú

Diumenge 29, 19.00

El Monestir de Sant Pere de Besalú acull el tercer concert del festival de Música aquest diumenge. En aquesta ocasió Carles & Sofia, un duo gironí, tocaran a quatre mans un programa especial dedicat a la música catalana, amb l'espectacle Catalan Heart.

Festiguau a l'Esplanada de l'Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro

Diumenge 29, 11.00 h

La desfilada d'adopcions és l'activitat estrella del programa d'actes de FestiGuau de Santa Cristina d'Aro, que se celebra aquest diumenge a l'esplanada del costat de l'Espai Ridaura. La festa, que organitza l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament per onzè any, està dedicada als gossos, els quals en són els protagonistes. A més, s'ha programat una demostració de gossos de la Unitat Canina de la Policia de Caldes de Malavella, com també el tradicional concurs popular de gossos on es premiarà de forma divertida: al més pelut, al més vergonyós, al més juganer, al més obedient, al més despistat, al més ben plantat, al millor pentinat i al que té el nom més original. FestiGuau, que començarà a les 11 del matí i acabarà a les 2 del migdia, comptarà amb una vintena de parades, punts informatius i un concurs de gossos, que se celebrarà partir de la 1 del migdia.

Teatre «Ovelles» a la Sala La Planeta de Girona

Diumenge 29, 18.00 h

Carmen Marfà i Yago Alonso presenten diumenge a la Planeta de Girona Ovelles, una obra que reflexiona, en clau d'humor, sobre la frustració d'una generació molt marcada per la crisi. Sobre com fer front a la decepció i a la permanent necessitat de reinventar-nos. Perquè, realment, voler és poder?

Visita al Monestir St. Pere de Galligants de Girona

Diumenge 29,12.00 h

«Pare Abat, hi ha pelegrins!». Així comença aquest divertit re­­corregut històric pel monestir de Sant Pere de Galligants, una de les mostres més notables del romànic català, del qual només resten visibles l'església i el claustre. La visita proposa descobrir de formar amena l'actual seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya.