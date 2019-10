Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Fira de les Avellanes de la Selva a Brunyola

Dissabte 5 i diumenge 6, durant tot el dia

Brunyola celebra la 25a Fira de l'Avellana, un esdeveniment que amb el pas dels anys s'ha convertit en un punt de trobada per a tots els productors de la comarca i, també, d'altres indrets del territori català. A més de retre homenatge a aquesta preuada fruita seca, la fira inclou un munt d'activitats per a tota la família.

La festa degana de la cervesa a Platja d'Aro

Divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6, durant tot el dia

Durant els dos caps de setmana consecutius del 4 al 6 i de l'11 al 13 d'octubre, Platja d'Aro es convertirà en un punt imprescindible per als amants de la cervesa. La cita, com cada tardor, és una festa, i arriba a la seva 32a edició, que tindrà la plaça del Mil·lenari com a punt neuràlgic. Inspirada en la cèlebre Oktoberfest alemanya des de 1987, la festa s'ha anat instal·lant en el calendari de Platja d'Aro per donar la benvinguda a la tardor.

Festival FORT a Tossa de Mar

Divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6, durant tot el dia

El recinte emmurallat medieval de la Vila Vella de Tossa acollirà els propers 4, 5 i 6 d'octubre una nova edició del Fort Festival, el popular festival de música electrònica amb els artistes més reconeguts del gènere en una experiència única basada en la fusió de la música, la natura i l'arquitectura històrica. L'edició d'enguany també comptarà amb l'espai infantil "Fort Festival Kids". Concretament, les activitats del "Fort Festival Kids" es portaran a terme el dissabte 5 de 10:00h. a 14:00h. Seran gratuïtes, pensades per a nens i nenes de 4 a 14 anys.

Fira d'editorials independents a la Plaça del Claustre de Besalú

Dissabte 5 i diumenge 6, durant tot el dia

Més d'una seixantena de petits segells editorials es troben aquest cap de setmana a Besalú en el marc de la desena edició de la fira LiberisLiber. Un esdeveniment que exhibeix el millor de la producció literària, a més de comptar amb la presència de diversos autors, xerrades, diàlegs i actuacions musicals.

Un homenatge a l'all a Cornellà del Terri

Divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6, durant tot el dia

Dissabte i diumenge, Cornellà del Terri torna a retre homenatge a un dels seus productes més preuats, amb la 24a edició de la Fira de l'All. A més de tenir ocasió de comprar alls, aquesta popular fira proposa un munt d'activitats, com tallers, presentacions, concursos o espectacles d'animació infantil.

Les Galetes de Camprodon

Dissabte 5 i diumenge 6, durant tot el dia

La segona Fira de la Galeta ofereix aquest cap de setmana show-cookings de maridatges i mostres culinàries, exposicions, degustacions de postres amb galetes, tallers de globoflèxia, vermuts musicals, conferències, gimcanes, concursos i espectacles de màgia per a tots els públics.

Peratallada recorda el seu passat medieval

Dissabte 5 i diumenge 6, durant tot el dia

La història de Peratallada està estretament lligada a l'època medieval. És en aquest període quan tenim els primers testimonis escrits sobre la vila. Alguns documents del s. X l'esmenten amb els noms de «Petra scissa» i «Petra tallada». El castell de Peratallada, al voltant del qual restà arrecerada la població, fou el centre de la baronia que pertanyia a l'esmentat llinatge dels Peratallada, documentats des del segle XI. El nucli recorda aquesta vinculació amb una fira d'època que se celebra el primer cap de setmana d'octubre i aprofita com a escenari els carrers i places del nucli antic, on encara és possible copsar l'essència d'aquell període. Dissabte i diumenge, la població empordanesa celebra la 25a edició d'un esdeveniment que proposa viatjar en el temps, amb una àmplia programació d'activitats per a totes les edats i tots els públics.

Cap de setmana ibèric a la Ruta dels ibers

Dissabte 5 i diumenge 6, durant tot el dia

Aquest cap de setmana se celebra el cap de setmana ibèric, uns dies plens d'activitats als jaciments i museus ibers de Catalunya. A les comarques gironines es podran trobar activitats al MAC d'Ullastret, al jaciment de Castell de Palamós, a el Castellot de Bolvir de Cerdanya, a Sant Sebastià de la Guardia de Palafrugell, al Puig de Castellet i Turó Rodó de Lloret de Mar i al Jaciment Plana Basarda de Santa Cristina d'Aro.

La Fira del Cistell torna a omplir d'artesans el barri vell de Salt

Dissabte 5 i diumenge 6, durant tot el dia

La Fira Internacional del Cistell de Salt és uns dels esdeveniments de referència dels artesans cistellers d'arreu d'Europa, un espai per a la trobada, l'intercanvi de coneixements i el gaudi de l'ofici. Com és habitual, la cita tindrà lloc el primer cap de setmana d'octubre (avui i demà), i comptarà també amb un bon grapat d'activitats paral·leles.

Josep-Maria Balanyà presenta «Groc & Yellow» a El Torín d'Olot

Divendres 4, 21.00 h

A les 9 de la nit a la sala El Torín, Josep-Maria Balanyà presenta Groc & Yellow. Aquest pianista barceloní, amb més de quaranta anys de treball a l'escenari i vint discos enregistrats, ha evolucionat des de la música clàssica i el jazz fins a especialitzar-se en la improvisació, l'art acústic experimental i la performance.

Concert de jazz a la Casa de Cultura amb els Movin' Wes

Divendres 4, 20.00 h

A les 8 del vespre a l'Auditori Viader de la Casa de Cultura, concert de Movin' Wes, grup de jazz encapçalat pel bateria Ramon Prats, que va néixer inicialment per experimentar la sonoritat del trio de guitarra, orgue Hammond i bateria, inspirat en un dels àlbums més emblemàtics de Wes Montgomery (1923-1968).

Festa 75 anys del Mercat del Lleó de Girona

Dissabte 5, 20.30 h

El Mercat del Lleó de Girona celebra enguany 75 anys de vida amb una festa amb la qual es vol celebrar l'efemèride amb els comerciants, els clients i la societat gironina. El plat fort de la festa serà l'actuació de l'Orquestra Maribel, tot i que prèviament s'ha organitzat un sopar popular a la carpa situada a la plaça Salvador Espriu.

Randy Ingram Trio al Sunset Jazz Club de Girona

Dissabte 5, 22.00 h

El pianista i compositor Randy Ingram és una de les noves sensacions de l'escena de Nova York, on es va traslladar per estudiar sota la tutela de Fred Hersch i Danilo Pérez, i on s'ha establert com una de les figures de l'escena jazzística actual.

Amb el seu concert arrenca la programació estable del Sunset.

Manel firma el seu nou disc a la botiga FNAC de l'Espai Gironès

Dissabte 5, 17.00 h

Un dels grups catalans amb més èxit estrena disc aquests dies. Els Manel han presenant aquest divendres el seu últim treball d'estudi «Per la bona gent», del que ja havien avançat els temes Boy Band i el single homònim a l'àlbum Per la bona gent. Per aquest motiu, aquest dissabte a la tarda passaran per l'FNAC de l'Espai Gironès per a firmar el disc i parlar amb els seus fans.

Taller de reciclatge de tetrabricks a l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries

Dissabte 5, 10.00 h

Una bona manera de passar un dissabte el matí en família és fent un taller a l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries. No només es passa un bon matí en família, a més, s'apren a reciclar i a donar una altra vida als objectes usats, uns valors que els fills i el planeta agrairan en un futur.

Agustí Fernández i Sònia Sánchez presenten nou espectacle a la sala El Torín d'Olot

Dissabte 5, 21.00 h

A les 9 de la nit a la Sala El Torin, Agustí Fernández i Sònia Sánchez presenten «Aigua brollant d'una pedra negra», la continuïtat del treball creatiu de la bailaora i la trobada amb la genialitat trencadora del pianista. Els pactes entre aquests artistes, la improvisació i la consciència fan d'aquesta obra una peça viva.

El quintet de metall valencia Spanish Brass a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

Dissabte 5, 21.00 h

El quintet de metall valencià Spanish Brass, en opinió de la crítica, un dels millors del món, és el guanyador de la 2ª edició del Premi Espai Ter amb el projecte de creació musical Mira si hem corregut terres, que s'està enregistrant a l'Auditori Teatre Espai Ter. El disc es presentarà, en exclusiva, el dissabte 5 d'octubre, en un concert al mateix equipament. El premi té l'objectiu de donar suport als projectes de creació musical en l'àmbit dels Països Catalans.

La Cursa de la Dona a Girona, amb sortida al Parc de la Devesa

Diumenge 6, 10.00 h

La marea rosa tornarà a sortir pels carrers de la ciutat de Girona aquest diumenge, amb la 6a edició de la Cursa de la Dona, l'esdeveniment solidari amb el programa Guapes i valentes de la Fundació Oncolliga Girona amb l'idibGi (Institut d'Investigació Biomèdia de Girona Josep Trueta) i amb la Fundació Els Joncs. La cursa espera aquest any tornar a superar la xifra de 7.000 corredores.

Monòleg «Col·loqui» de Peyu al Teatre de Bescanó

Diumenge 6, 18.00 h

L'actor i humorista Peyu es carrega tot el pes d'aquest nou espectacle a l'esquena. Així, és el mateix actor qui interpreta tots els personatges: Alimuzel, Don Fernando, la princesa Arlaxa... Una proposta en castellà on l'escenari de l'etern conflicte entre moros i cristians serveix d'excusa per explicar una història d'amor prohibit.

10 anys amb el Pot Petit a l'Auditori de Girona

Diumenge 6, 12.00 i 17.00 h

La Jana, en Pau i la Melmelada Band ens conviden a la seva gran festa d'aniversari. Potser també vindran la Gina, la Juna i en Pol; el lleó vergonyós, el cuc poruc, els pirates, la formiga rockera i el drac Rac. Ja ha arribat la invitació per visitar el seu món màgic. No cal portar cap regal, només moltes ganes de passar-s'ho bé. Hi haurà sobretot molta música. Moltes cançons ben xules que segurament ja coneixeu, heu cantat i heu ballat. El Pot Petit celebra 10 anys amb una doble actuació a l'Auditori de Girona dins el marc del Festival Temporada Alta.

5è Concurs de joves intèrprets de dansa contemporània al Teatre La Gorga

Diumenge 6, 18.00 h

A partir de les 18:00h al Teatre La Gorga, una mostra del jove talent que tenim a casa en aquest concurs que té l'objectiu de donar suport a joves en la interpretació i la creació en l'àmbit de la dansa, alhora que apropa al públic en general la dansa que es fa al territori. Els concursants fan una actuació de 5 minuts, amb tres premis en joc, el primer de 500 euros, el segon de 300 euros i el tercer premi el concedeix el públic assistent. Diumenge, a les 18:00h, 5è Concurs de joves intèrprets de dansa contemporània al Teatre La Gorga.