Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Cervesa artesana i música a l'Illa d'Ítaca, davant dels cinemes de Roses

Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13, durant tot el dia

Roses celebra aquest cap de setmana la segona edició de la Fira de la Cervesa Artesana, un esdeveniment amb ànim de consolidar-se i que aposta per oferir una àmplia carta de cerveses de fabricació artesana, oferint als visitants activitats paral·leles com la gastronomia o la música en directe per a tots els públics.

Fira de l'olla de Breda

Dissabte 12 i diumenge 13, durant tot el dia

Aquest cap de setmana, Breda celebrarà la vuitena edició de la Fira de l'Olla, l'esdeveniment que dona a conèixer el sector ceramista i terrissaire de la vila. La demostració d'elaboració de terrissa amb torn, el taller de manualitats o la demostració gastronòmica amb cassoles són algunes activitats destacades.

Guilleries i artesania a Sant Hilari Sacalm

Dissabte 12 i diumenge 13, durant tot el dia

Dissabte i diumenge, Sant Hilari Sacalm celebra una nova edició de Fira Guilleries. La música en directe, un gran mercat de productes d'artesania, zona infantil, artistes, autocaravanistes, puntaires, bolets, trenet turístic i una destacada oferta gastronòmica destaquen en el programa d'enguany.

Fira medieval i fantàstica a Banyoles

Dissabte 12 i diumenge 13, durant tot el dia

Durant dissabte i diumenge, la plaça Major i la Muralla de Banyoles s'inunden d'espectacles i activitats dins la Fira Medieval Fantàstica de Banyoles, Aloja! Mercat medieval, escola de cavalleria, espectacles familiars, tallers per a tots els públics, aquestes només són algunes de les propostes de la fira.

Fira de la cervesa de Platja d'Aro a la Plaça del Mil·lenari

Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13, durant tot el dia

Fins diumenge, Platja d'Aro acull la 32a edició de la Fira de la Cervesa.Un esdeveniment en el qual es poden tastar fins a 30 varietats de cervesa internacional, i descobrir-hi algunes de les produccions artesanals així com gaudir de les varietats gastronòmiques més tradicionals i de la música en directe.

La Devesa acull la quarta edició del Girocòmic

Dissabte 12 i diumenge 13, durant tot el dia

Dissabte i diumenge, el Girocòmic tornarà a la Devesa de Girona amb la seva quarta edició. Enguany, el certamen creix en expositors i arriba fins al centenar. Hi haurà estands d'escoles, associacions, botigues especialitzades, llibreries, editorials... així com, per primera vegada, un espai dedicat als nens. Tampoc hi faltarà la música en directe, les xerrades o els tallers. Entre els autors destacats que visitaran la fira en aquesta edició, destaquen les il·lustradores Lyona, Lola Vendetta i Maria Hesse, així com l'escriptor i periodista britànic John Carlin i l'il·lustrador català Oriol Malet. L'entrada al certamen costa 6 euros i mig. Per als nens d'entre 6 i 12 anys, el preu és de 4 euros. I per als menors de 6 anys o titulars del carnet Super 3, l'entrada és gratuïta. A més, als infants menors de 12 anys se'ls regalarà una joguina i una revista.

Tret de sortida al Festival Temporada Alta

Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13

El Festival de Teatre de Tardor de les comarques gironines omple aquest cap de setmana, els teatres gironins per a donar inici a dos mesos de programació d'arts escèniques. Una de les més esperades aquest cap de setmana és Hits de Tricicle, que diuen adeu als escenaris amb els seus millors gags.

Divendres 11

18.00 h - Correu Brossa de ConArte Internacional. Sala La Planeta

20.00 h - Mesure for mesure de Royal Shakespeare Company. Teatre Municipal de Girona

20.30 h - Els Sonàmbuls de Llàtzer García. Sala La Planeta

20.30 h - On Goldberg Variations de Mal Pelo. El Canal

20.30 h - MacBettu de Shakespeare - Alessandro Serra - Teatropersona- Teatre de Salt

20.30 h - Hits del Tricicle. Auditori de Girona

Dissabte 12

11.00 h - Correu Brossa de ConArte Internacional. Sala La Planeta

16.00 h - Mesure for mesure de Royal Shakespeare Company. Teatre Municipal de Girona

18.00 h - Hits del Tricicle. Auditori de Girona

18.00 h - Els Sonàmbuls de Llàtzer García. Sala La Planeta

18.00 h - MacBettu de Shakespeare - Alessandro Serra - Teatropersona- Teatre de Salt

20.30 h - Hits del Tricicle. Auditori de Girona

20.30 h - Els Sonàmbuls de Llàtzer García. Sala La Planeta

20.30 h - La partida d'escacs de Stefan Zweig amb Ivan Morales i Jordi Bosch. Teatre Narcís Masferrer de Sant Feliu de Guíxols

21.00 h - Mesure for mesure de Royal Shakespeare Company. Teatre Municipal de Girona

Diumenge 13

11.00 h - Correu Brossa de ConArte Internacional. Sala La Planeta

12.00 h - Ventura de David Planas, Meritxell Yanes i Cristina Clemente. Can Dagans

18.00 h - Hits del Tricicle. Auditori de Girona

18.00 h - Els Sonàmbuls de Llàtzer García. Sala La Planeta

18.00 h - La Tendresa de Alfredo Sanzal, Dagoll Dagom i T de Teatre. Teatre de Palafrugell

18.00 h - Calma! de Guillem Albà. Teatre de Salt

18.00 h - Ventura de David Planas, Meritxell Yanes i Cristina Clemente. Can Dagans

Cinèma de comèdia a Begur

Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13, durant tot el dia

La pel·lícula de Woody Allen A rainy day in New York serà l'encarregada d'inaugurar la cinquena edició del Festival de cinema de comèdia de Begur, que durant tot el cap de setmana retrà homenatge a Stanley Donen, director junt amb Gene Kelly del musical Singing in the rain, entre altres clàssics del gènere. Diumenge es farà la gala d'entrega de premis al millor curtmetratge.

Platja d'Aro Celebra el dia mundial dels ocells

Dissabte 12 i diumenge 13, durant tot el dia

Els aiguamolls de l'Empordà i el parc dels Estanys de Platja d'Aro són dos dels punts de referència pels ocells a les comarques gironines. Els dos paratges naturals són punts d'arribada de milers d'aus migratòries i d'altres que viuen en aquests espais quasi de forma permanent. Aquest cap de setmana, la proposta familiar gira al voltant dels ocells, ja que durant els dies 12 i 13 d'octubre se celebra el dia mundial dels ocells, una bona oportunitat per observar i gaudir l'hàbitat de moltes aus. Al llarg del cap de setmana s'han programat una sèrie d'activitats per gaudir tota la família. A més, són activitats molt diverses: des de l'observació d'ocells, concurs de fotografia, tallers, recorreguts i itineraris pels hàbitats de les aus. Tot plegat per commemorar aquest dia mundial dels ocells amb l'objectiu de conscienciar de la importància de preservar la natura i els seus elements.

Fira Playmobil i Lego al Casino Menestral de Figueres

Dissabte 12 i diumenge 13, durant tot el dia

Playmobil i Lego, dues marques que han marcat a diverses generacions des de fa molts anys, arriben aquest cap de setmana a Figueres, en el marc de la seva fira Playmobil i Lego. Una cita oberta a petits i grans, que compta amb exposició de diorames, fira de col·leccionisme, concursos i activitats per la mainada.

Carlos Right a la Sala La Mirona de Salt

Divendres 11, 22.00 h

Carlos Right s'ha convertit en un dels cantants sortits d'Operación Triumfo més estimats pel públic. La seva empatia i generositat han captivat a un gran grapat de seguidors. Participant de l'edició del 2018, Right presenta el seu primer àlbum Revelación

Concert de la pianista Meritxell Brugué a la Casa de Cultura de Girona

Divendres 11, 20.00 h

A les 8 del vespre a la Casa de Cultura, concert a càrrec de la pianista de Sarrià de Ter Meritxell Brugué Noguer. Nascuda el 1993, presenta el concert «Fantasia i realitat», un viatge que comença amb peces que recreen escenes irreals i que acaba amb peces que descriuen els escenaris en què els mateixos compositors han viscut.

Arriba la festa de la XXI Sega Tradicional de l'Arròs a Pals

Dissabte 12, durant tot el dia

La XXI Sega Tradicional de l'Arròs a Pals se celebra avui amb la sega tradicional al Mas Carles (a partir de les 11 del matí), el conta-contes «Els Productes de l'Empordà» i l'arrossada popular (a 2/4 de 2 del migdia). Durant tot el matí hi haurà oberta l'exposició de cistelleria i de fotografia antigues. Activitats gratuïtes.

Alberto San Juan protagonitza la comèdia «Mundo obrero» a l'Auditori de l'Espai Ter

Dissabte 12, 21.00 h

Alberto San Juan protagonitza i dirigeix «Mundo obrero», una comèdia musical per narrar l'apogeu i la decadència del moviment obrer a Espanya, tots els canvis viscuts i soferts des dels anys vint del segle passat fins al triomf a les urnes del partit socialista.

Aplec de la verge del Bon Viatge a l'Ermita de Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols

Dissabte 12, durant tot el dia

Els Amics de l'Ermita i el Paratge de Sant Elm organitzen el tradicional Aplec de la Verge del Bon Viatge, a l'esplanada de l'Ermita de Sant Elm, un dels miradors més privilegiats de la Costa Brava. Se celebrarà una missa a l'Ermita, una exposició de vaixells, audició de sardanes, quines, ball i una arrossada popular.

Republik Fest a Can Cassó d'Arbúcies

Dissabte 12, a partir de les 19.00 h

Per commemorar el referèndum de l'1 d'octubre, Arbúcies organitza els Republik Fest amb concerts, música i sopar popular. Entre els concerts, hi destaquen Xavi Sarrià, cantant d'Obrint Pas i Waikiki.

Un homenatge als bolets al Nucli antic de Llagostera

Dissabte 12, durant tot el dia

El nucli antic de Llagostera es convertirà dissabte en un mercat ambientat a principis del segle passat amb parades, activitats, demostracions d'oficis, tallers, exposicions i gastronomia relacionada amb el món del bolet. Un centenar de parades oferiran productes i degustacions pels carrers i places del nucli antic, on també es portaran a terme diverses activitats.

La princesa en texans al Teatre de Blanes

Diumenge 13, 17.30 h

La companyia Sgratta presenta aquest diumenge a Blanes l'espectacle familiar La princesa en texans. Al país del Poble Sec fa temps que no hi plou, i per acabar-ho d'arreglar, un terrorífic drac es beu la poca aigua que raja de la Font Dolça. Aconseguirà la princesa Maribel fer fora el drac? Ho aconseguirà el cavaller? Arribarà finalment l'aigua al poble? Una proposta divertida per a tota la família.

Feliu Ventura, a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles

Diumenge 13, 19.00 h

El cantautor de Xàtiva Feliu Ventura trenca uns anys de silenci discogràfic amb un àlbum ple de cançons d'aquelles que acompa­nyen les persones que volen canviar el món i que treballen diàriament per aconseguir-ho. Lírica roent i melodies que tenen la capacitat de bressolar i despertar a la vegada.

Aplec del Remei a l'Ermita del Remei de la Bisbal d'Empordà

Diumenge 13, durant tot el dia

Un any més, l'Ermita del remei celebra el seu aplec a La Bisbal d'Empordà. A la missa que se celebrarà a les 11, la seguiran sardanes amb la Principal de Banyoles, Concurs d'arròs i a la tarda, taller de circ.

Ruta Josep Pla a Ullastret

Diumenge 13, 12.00 h

Un itinerari dissenyat per la Fundació Josep Pla per tal de conèixer alguns dels racons i indrets empordanesos més representatius de la literatura de l'escriptor. Des del MAC d'Ullastret, s'aniran descobrint tots els racons de Pla, que tenia l'Empordanet com a centre de la seva escriptura.

Fira transfronterera del Bolet i la Castanya a La Vajol

Diumenge 13, durant tot el dia

La Vajol és un lloc ideal per a conèixer i gaudir de la castanya. Per aquest motiu, aquest diumenge celebra la tercera edició de la Fira transfronterera del Bolet i la Castanya, amb xerrades, tallers, visites i teatre. També és perfecte per a tastar la gastronomia d'aquests productes, ja que els restaurants del poble ofereixen el Menú del Bolet i la Castanya.