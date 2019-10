Nou propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

Fira de la llet i derivats làctics al centre de Vilobí d'Onyar

Durant tot el dia

La Fira de la Llet reuneix, per una banda, els professionals del sector lleter, i de l'altra el públic general consumidor d'aquest producte i els seus derivats. La 8a edició proposa una fira d'artesania i derivats làctics i amb activitats per a tots els gustos i edats, com demostracions, xerrades, exhibicions i concursos.

Fira de Sant Lluc a Olot

Durant tot el dia

Olot celebra aquest cap de setmana una nova edició de la tradicional fira de Sant Lluc. La cita data de l'any 1315 i el seu origen va ser la ramaderia, vinculada als moviments transhumants dels ramats. A més s'hi compten més de 90 activitats complementàries a tota la fira com la 64a Fira del dibuix d'Olot, el Mercat extraordinari de roba i l'actuació del Mag Sanyes prevista per aquest dissabte.

Fira de la Carbassa a la Plaça Anselm Clavé de Sant Joan de les Abadesses

Durant tot el dia

La Fira de la Carbassa de Sant Joan de les Abadesses celebra la seva desena edició repetint la fórmula que any rere any ha atret milers de persones a visitar el poble i que l'han convertit en una cita ineludible de la tardor a la demarcació. Com no podia ser d'altra forma, les carbasses gegants seran l'atractiu principal de la jornada.

Segon cap de setmana de Temporada Alta

Diumenge 20

18.00 h - Que Bèstia! amb Tortell Poltrona. Teatre Municipal de Girona

18.00 h - Acorar amb Toni Gomila. La Planeta

19.10 h - Taller pels més menuts Que Bèstia! amb Tortell Poltrona i Cia. Circ. Teatre Municipal de Girona

Fira de la Magrana a Siurana

Durant tot el dia

Un cap de setmana festiu amb la Magrana com a protagonista, on es podran degustar i adquirir productes d'artesania i alimentació a la X Fira de la Magrana. A més, també hi haurà sopars populars, espectacles de màgia, activitats infantils, sardanes, buscamagranes i la segona marxa de la magrana, de 5,5 quilòmetres.

Fira viatge als temps medievals a Tossa de Mar

Durant tot el dia

Al llarg del cap de setmana, al centre del poble, celebració de la Fira Medieval de Tossa de Mar. El programa d'enguany inclou un mercat medieval, demostració de lluita, falconeria, dansa, foc, vida al campament, escola de cavallers, faquirisme, espectacles de màgia, contes medievals, gastronomia i altres activitats.

Ecofira a Navata

Durant tot el dia

L'EcoFira de Navata és un punt de trobada dels sectors de l'agricultura i l'alimentació biològica, la cosmètica natural, la roba i calçat orgànic, els complements, la construcció sostenible i les energies renovables, l'artesania local, l'ecologia, el medi ambient, el reciclatge, el turisme rural i les teràpies complementàries. Al llarg del dia es portaran a terme xerrades per part d'experts sobre innovació i cooperació, mètodes i pràctiques d'eficiència i estalvi energètic, exhibicions i demostracions en àmbits de la salut i el benestar, i es faran tallers pràctics per a tota la família.

La XIII fira de la poma estrena nou emplaçament a Ullà

Durant tot el dia

Ullà celebra aquest diumenge la XIII Fira de la Poma, un esdeveniment que novament tindrà lloc al llarg del passeig de les Eres i el Centre Cívic. Com és habitual, a més de poder comprar i degustar pomes de diversos tipus (l'any passat es van vendre fins a 5.000 quilos de pomes), la fira proposa diverses activitats com un taller demostració d'elaboració d'escultures de fusta amb motoserra, contacontes de la poma al Centre Cívic, a partir de les 11 del matí i l'exhibició de biketrial a càrrec, entre d'altres, d'Àngel Batlle, campió del món d'aquesta modalitat i diverses vegades campió de Catalunya i Espanya, a partir de les 2/4 de 6 de la tarda. Una hora abans, hi haurà un taller de tècniques de biketrial adreçat a la mainada, que poden portar les seves bicicletes.

Fira del Bolet d'Albanyà

Durant tot el dia

Tot i que la meteorologia encara no ha permès que la temporada de bolets sigui gaire prolífica, les fires relacionades amb el bolet ja es posen en marxa. Aquest cap de setmana és el torn d'Albanyà, amb activitats com recerca de bolets a bosc, tallers infantils, fira, dinar popular i molt més.