Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Fires de Sant Narcís a Girona

Divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27, durant tot el dia

Aquest divendres arrenquen les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona, un esdeveniment que, al llarg d'una setmana omple la ciutat de tota classe d'activitats i espectacles, encara que aquest any s'ha decidit suspendre alguns dels actes més emblemàtics com el correfoc o les barraques i els concerts de La Copa. Algun d'ells s'ha traslladat al Parc del Migdia. Consulta tots els actes i tota la informació sobre les Fires de Girona al nostre especial.

Trobada Tintinaire a Begur

Dissabte 26 i diumenge 27, durant tot el dia

Els fans dels còmics de l'intrèpid reporter Tintín i el seu inseparable gos Milú, tenen una cita a Begur aquest cap de setmana, amb la 15a edició de la Trobada Tintinaire de Catalunya, organitzada per l'associació 1001. Es podran veure algunes de les seves històries portades al cinema d'animació, activitats infantils, i exposicions a diferents espais del municipi.

Més oferta teatral i cultural al Festival Temporada Alta

Divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27

El Temporada Alta no s'atura i aquest cap de setmana ofereix un grapat d'obres, entre les quals destaca la petita instal·lació per a un grup reduït que la companyia mexicana Lagartijas al sol farà a la Planeta aquest dissabte.

Divendres 25

21.30 h - GRRRLS!!! Manifestos feministes dels segles XX i XXI, amb Carlota Subirós. Sala La Planeta

Dissabte 26

16.00 h - Tula de Lagartijos al Sol. Sala La Planeta

16.30 h - Tula de Lagartijos al Sol. Sala La Planeta

17.00 h - Tula de Lagartijos al Sol. Sala La Planeta

17.30 h - Tula de Lagartijos al Sol. Sala La Planeta

18.00 h - Tula de Lagartijos al Sol. Sala La Planeta

18.00 h - Suite TOC Núm. 6, amb les Impuxibles, Judith Pujol i Maria Velasco. El Canal

18.00 h - Nenes i Nens, de Dennis Kelly, Joel Joan i Anna Sahun. Teatre de Salt

18.30 h - Tula de Lagartijos al Sol. Sala La Planeta

19.00 h - Tula de Lagartijos al Sol. Sala La Planeta

19.30 h - Tula de Lagartijos al Sol. Sala La Planeta

20.00 h - Tula de Lagartijos al Sol. Sala La Planeta

20.30 h - Tula de Lagartijos al Sol. Sala La Planeta

20.30 h - La Partida d'escacs de Stefan Zweig, Ivan Morales i Jordi Bosch. Teatre Municipal de Girona

20.30 h - Suite TOC Núm. 6, amb les Impuxibles, Judith Pujol i Maria Velasco. El Canal

21.00 h - Tula de Lagartijos al Sol. Sala La Planeta

21.00 h - Nenes i Nens, de Dennis Kelly, Joel Joan i Anna Sahun. Teatre de Salt

21.30 h - Tula de Lagartijos al Sol. Sala La Planeta

Diumenge 27

18.00 h - La Tendresa d'Alfredo Sanzol, Dagoll Dagom i T de Teatre. Espai Ter de Torroella de Montgrí

18.00 h - Geometria, de Roseland Musical. Teatre Municipal de Girona

Yuhan Su, Zbigniew Chojnacki i Ramon Prats a la sala El Torín d'Olot

Divendres 25, 23.00 h

A partir de les 11 de la nit a la Sala El Torín, concert a càrrec del trio format per Yuhan Su (vibràfon), Zbigniew Chojnacki (acordió i electrònica) i Ramon Prats (bateria). Aquest concert és possible gràcies a la col·laboració de l'Espai Marfà de l'Ajuntament de Girona, l'Institut Ramon Llull i l'Institut de Cultura d'Olot.

«Mamaaaa!!!», la comèdia generacional de Sant Martirià al teatre Municipal de Banyoles

Divendres 25, 21.00 h

A les 9 de la nit al Teatre Municipal, representació de l'obra «Mamaaaa!!!». Setena producció municipal dels espectacles de Sant Martirià. Una comèdia que entre timbres, pastilles i llibretes d'estalvis mostra la realitat d'una generació que ronda la seixantena i que ningú no va preparar per aguantar uns pares incombustibles.

La Castanyada de Canet d'Adri

Divendres 25, 18.00 h

La tardor és temps de castanyes, i a Canet d'Adri volen celebrar-ho amb una castanyada popular, aquest divendres. A partir de les 6 de la tarda, al Pavelló Municipal del municipi, qui ho desitgi podrà menjar castanyes i beure vi dolç. A més, els més menuts podran gaudir de l'espectacle infantil de Rikus.

Ismael Serrano celebra 20 anys de carrera a l'Auditori de Girona

Dissabte 26, 20.30 h

El cantautor madrileny Ismael Serrano torna a Girona aquest dissabte en el marc de la gira de celebració dels seus vint anys de trajectòria en el món de la música. L'actuació, que tindrà lloc a partir de 2/4 de 9 del vespre a la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona, serà un espectacle refinat i emocionant en què un dels cantautors espanyols més rellevant sorgit en la dècada dels 90 posa un vestit nou a himnes generacionals com Pequeña criatura i Papá, cuéntame otra vez, presenta temes inèdits com Agua y aceite i Busco una canción i rendeix honors a mestres com Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute o el grup de rock argentí Divididos. Una proposta, com totes les de Serrano, amb la sinceritat com a bé més preuat i cançons que com sempre no són alienes a la necessitat de seguir amb les lluites socials.

Héctor Acosta «El Torito» a La Mirona de Salt

Dissabte 26, 23.30 h

Héctor Acosta portarà a La Mirona els seus èxits de Bachata, Boleros i Merengue. Acosta se'l coneix amb el sobrenom de «El Torito» per haver estat el líder vocalista de la popular formació dominicana «Los Toros Band». Actualment és un dels artistes més populars de la República Dominicana.

Adaptació Teatral de «El Monstre de Colors» al Teatre Municipal de Palafrugell

Dissabte 26, 18.00 h

El 2012, Anna Llenas va saltar a la fama amb el seu llibre «El Monstre de Colors», un conte il·lustrat sobre les emocions per als més petits. La xarxa organitza aquest dissabte l'adaptació teatral d'aquesta obra, que intenta explicar les emocions que sentim a través dels colors, al Teatre Municipal de Palafrugell.

Marcelo Mercadante al Sunset Jazz Club de Girona

Dissabte 26, 22.00 h

Marcelo Mercadante és un dels grans exponents mundials del tango contemporani, gran virtuós del bandoneó i compositor prolífic d'obres de brillant sofisticació. Al Sunset Jazz Club de Girona, el mestre argentí del «fuelle» estarà acompanyat d'un sextet format per músics de gran prestigi.

Fira del disc a la plaça de la Lira de Ripoll

Dissabte 26, durant tot el dia

La música envairà Ripoll durant el dissabte, amb intercanvi de discs, compra i venda de vinils i cd's, merchandising musical i altres activitats, sempre amb la música com a protagonista.

Fira de Sant Galderic a Bellcaire d'Empordà

Diumenge 27, durant tot el dia

Sant Galderic va ser el patró dels pagesos fins al segle XVII, quan va ser substituït per Sant Isidre el Llaurador. De totes maneres, a la Catalunya Nord i en alguns punts del Pirineu encara és venerat per la seva defensa dels drets dels pagesos al segle IX. Enguany, Bellcaire d'Empordà també ha volgut venerar a aquest sant amb una fira el diumenge, on hi haurà trobada de tractors, mercat amb productes de la terra, activitats familiars, sardanes i ball vuitcentista.

Jornada Intercultural i Solidària a la plaça de la Vila d'Arbúcies

Diumenge 27, 10.00 h

El conjunt d'entitats del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació organitza la 13a Jornada Intercultural i Solidària amb la finalitat de continuar treballant per la convivència i el coneixement de la diversitat cultural present a Arbúcies. Hi haurà des de taules informatives fins a tastets gastronòmics, activitats infantils o música en directe.

Visita «La guerra del francès» amb sortida de plaça Sant Domenech de Girona

Diumenge 27, 10.00 i 12.00 h

Coincidint amb les festes de Sant Narcís, els Miquelets de Girona han organitzat una visita guiada pels espais de la guerra del francès. Una oportunitat per descobrir els indrets amb més història de Girona així com conèixer alguns secrets sobre els terribles setges que va patir la ciutat a principis del s. XIX.

Espectacle «Halloween experience» a La Sitja de Fornells de la Selva

Dissabte 26, 20.00 h

Crash teatre presenta un espectacle on les criatures i els monstres més esgarrifosos han decidit anar a viure a Fornells. Però com que són molt conscients de la mala fama que tenen, organitzen una convenció per a mostrar la seva millor cara.

Jordi Molina a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles

Diumenge 27, 19.00 h

El tenora Jordi Molina és un dels músics que més ha contribuït a la innovació i difusió de la tradició musical catalana en general i del seu instrument en particular. Ara, publica Retrat en groc (Seed, 2018), un àlbum que és la continuació del seu projecte com a músic i una reivindicació de llibertat. El presenta a Banyoles aquest diumenge.

«Mundo Obrero» al teatre de Lloret de Mar

Diumenge 27, 19.00 h

Alberto San Juan continua amb tenacitat analitzant la història d'Espanya en aquesta producció de Teatro de Barrio. Reprèn aquí el fil d'El Rey, que va portar a l'Espai Lliure la temporada 15/16, i recula encara més, fins a l'esclat del moviment obrer. Una comèdia marxista amb música de Santiago Auserón.