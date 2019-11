Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Fires de Sant Narcís a Girona

Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 37, durant tot el dia

L'últim cap de setmana de les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona, un esdeveniment que, al llarg d'una setmana ha omplert la ciutat de tota classe d'activitats i espectacles, encara que aquest any s'ha decidit suspendre alguns dels actes més emblemàtics com el correfoc o les barraques i els concerts de La Copa, algun d'ells s'ha traslladat al Parc del Migdia. Consulta tots els actes i tota la informació sobre les Fires de Girona al nostre especial.

L'Hotel del Ciruqe Éloize arriba al Temporada Alta

La prestigiosa companyia canadenca Cirque Éloize obrirà les portes aquest cap de setmana al seu Hotel, un edifici antic i encantador que acull viatgers de tota mena. Un espai màgic en el qual tothom es pot sentir una mica estranger. Un lloc que reuneix gent absolutament diversa i anima a trobades extravagants. Històries humanes passades pel filtre lluminós del circ. Una gran família pintoresca i temporal que aquí representen una dotzena de músics i acròbates en escena i que ens explicaran la seva vida a través de gèneres i números diversos. Un espectacle per a tots els públics d'una companyia que ja ha meravellat el públic del festival Temporada Alta en altres ocasions. A més, el Festival té programat diversos espectacles

Divendres 1

16.30 h - Hotel de Cirque Éloize. Teatre Municipal de Girona

20.30 h - Próximo de Claudio Tolcachir. Teatre de Salt

21.00 h - Hotel de Cirque Éloize. Teatre Municipal de Girona

Dissabte 2

16.30 h - Hotel de Cirque Éloize. Teatre Municipal de Girona

18.00 h - Próximo de Claudio Tolcachir. Teatre de Salt

19.15 h - Postfunció Próximo de Claudio Tolcachir. Teatre de Sant

20.30 h - Casa de Nines, 20 anys després amb Sílvia Munit i Emma Vilarasau. Teatre Municipal Narcís Masferrer (Sant Feliu de Guíxols)

Diumenge 3

18.00 h - Laika de Xirriquiteula Teatre. Teatre Municipal de Girona

19.00 h - Postfunció de Laika de Xirriquiteula Teatre. Teatre Municipal de Girona

Fira de tardor i festa del flabiol al centre d'Arbúcies

Dissabte 2 i diumenge 3, durant tot el dia

Dissabte i diumenge, Arbúcies celebra una nova edició de la Fira de Tardor i Festa del Flabiol. Dos dies en què els carrers del centre de la vila es vestiran de tardor per rebre els flabiolaires vinguts d'arreu del país. L'esdeveniment també inclou altres activitats com un mercat de productes artesans, demostracions d'oficis, xerrades, tallers, música o trobada de plaques de cava.

Fira de Playmobil a la Sala Polivalent de Castell d'Aro

Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3, durant tot el dia

Castell d'Aro estrena aquest cap de setmana la seva Fira de Playmobil. S'hi podrà gaudir de l'exposició de diversos diorames, fira del col·leccionisme, activitats familiars -taller stopmotion, taller de pinta cares i dibuixos per pintar-, el concurs «Troba el click perdut» i exposició infantil de diorames amb guardons.

Fira de Tardor al Passeig de Dintre de Blanes

Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3, durant tot el dia

Blanes acull durant el cap de setmana la III Fira de Tardor, que es farà des de les 11 del matí fins a 2/4 de 10 de la nit. Estarà allotjada al Passeig de Dintre, on hi haurà instal·lades 25 parades amb un ample ventall de productes per complaure tots els gustos: des de gastronomia dolça i salada fins a complements de vestuaris. No faltaran les imprescindibles castanyes i moniatos fins a objectes de regal, naturistes, bijuteria, tractaments de bellesa, herboristeria, productes a granel, llaminadures, productes artesanals i un llarg etcètera. Com a complement de la fira hi haurà diverses activitats, com per exemple un Conta-Contes amb música i personatges ambulants que voltaran per les parades.

Fira de la castanyera a Begur

Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3, durant tot el dia

La Fira de la Castanyera ofereix fins diumenge prop d'una vintena de propostes dirigides a tota la família en diversos espais. La fira d'artesans, la música en directe o l'animació infantil són algunes de les propostes que els visitants podran gaudir durant aquests dies al municipi empordanès.

Teatre «Carrer de Txernòbil» a la sala La Planeta de Girona

Dissabte 2 i diumenge 3, 20.30 h

El director Joaquim Armengol presenta aquest cap de setmana a la sala La Planeta Carrer de Txernòbil, un espectacle protagonitzat per Evelyn Arévalo que es basa en el text La pregària de Txernòbil de Svetlana Aleksiévitx, que s'endinsa en la perspectiva més humana de la coneguda explosió a la central nuclear d'Ucraïna.

Fira internacional de Formatges a la plaça de la Vila de Camprodon

Divendres 1, dissabte 2 i diumenge 3, durant tot el dia

Camprodon celebra la Fira Internacional del Formatge. Un esdeveniment que oferirà els millors productes relacionats amb l'univers del formatge. A més, per complementar l'oferta, s'organitzen activitats lúdiques i culturals, pensades per a tota la família i tots els públics, i que serviran per amenitzar les jornades.

Festa de la tardor a Sant Feliu de Guíxols

Divendres 1 i dissabte 2, durant tot el dia

A Sant Feliu també s'han sumat a la moda de celebrar la festa de la tardor i Halloween amb una activitat que des de fa uns anys fa tremolar de por a ganxons petits i grans: el Passatge del Terror als Jardins del Monestir. A més, hi ha diversos tallers de maquillatge, màscares, carbasses, contes i altres activitats.

Bai de Fest a Roses

Divendres 1 i dissabte 2, durant tot el dia

Torna la iniciativa cinematogràfica que l'any passat, en la seva estrena, ja va atraure un centenar d'amants del gènere a Roses. El festival, dirigit per José L. Santos, posa l'accent en els nous cineastes mancats de recursos econòmics que s'obren pas a través del cinema de guerrilla.

Horror Fest a Torroella de Fluvià

Divendres 1 i dissabte 2, 19.00 h

Horror Fest és un esdeveniment que ofereix al públic, amb un estil Escape Room, una experiència pertorbadora. Dins d'un bosc on hi passen successos inexplicables amb éssers estranys a la recerca de víctimes, els grups hauran d'intentar sortir «amb vida» d'aquest espai. L'esdeveniment no es recomana per menors de 14 anys.

Castanyada popular a la plaça de l'Església de l'Estartit

Divendres 1, 17.00 h

L'Estartit celebra la tradicional castanyada popular, una proposta solidària on es recaptaran fons per a la Creu Roja. A part de les castanyes i vi dolç, hi haurà exhibició de Country i el conte de «La Castanyera» a càrrec de Laila Masseguer.

Circ «Aware» i la bellesa a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

Dissabte 2, 18.00 h

Pau Portabella dirigeix Aware, un espectacle d'Eduardo Lostal que parla de la bellesa i la importància de l'efímer i ens proposa un espectacle per a tots els públics entre el teatre, el circ, la dansa i la música, mitjançant l'acrodansa, la corda fluixa, el pal i els malabars, amb un important protagonisme de la música.

Othello al Teatre de Lloret de Mar

Dissabte 2, 21.00 h

Dins el cicle Shakespeare arriba Othello, una producció de Les Antonietes, dirigida per Oriol Tarrasón i interpretada per Òscar Intente, Arnau Puig i Aïda Oset. Una nova mirada al drama d'Otel·lo i Desdèmona.

Fira de la Castanya a Maçanet de Cabrenys

Dissabte 2, durant tot el dia

Un dels productes estrella de la tardor i de Tots Sants és la castanya. A Maçanet de Cabrenys dissabte l'homenatgen amb una fira on hi haurà parades de castanyes i artesans, a més d'una caminada pels voltants de la població, cercavila, tallers i diversos regals.

Cinema infantil al Teatre de Lloret de Mar

Diumenge 3, 12.00 h

El cicle de cinema infantil El petit Adler porta a Lloret la pel·lícula d'animació La rata pirata i altres aventures per créixer, una aventura sobre el bandit més llaminer, que roba menjar dels viatgers damunt del seu cavall.

Concert de Catalinka a l'Auditori Germà Salvador Coma de Cassà de la Selva

Diumenge 3, 18.00 h

Catalinka és un grup vocal rus català que barreja les seves especials veus per cantar els sons de la música eslava. El seu repertori atractiu captiva a tot el públic que el vulgui escoltar.

Espectacle familiar de dansa Aigua a La Cate de Figueres

Diumenge 3, 18.00 h

L'aigua és un element màgic, que es transforma i està en canvi constant, passant de gas a líquid fins a sòlid. Amb l'aigua com a inspiració, Clàudia Moreso i Noemí Ventura han creat l'espectacle de Dansa Aigua, que aquest diumenge passa per La Cate de Figueres.