Dotze idees per sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

L'univers dels Playmobil torna a la Fira de Girona

Durant tot el dia

Els icònics clicks de Playmobil aterren aquest cap de setmana a Fira de Girona per recrear diferents escenes, entre les quals les de la popular sèrie Joc de trons a la ciutat de Girona, i les de l'incendi de la catedral de Notre-Dame de París. Aquests són els muntatges estrella de la quarta edició de la Fira Playmobil, que comptarà amb un total de 25 diorames de gran format. Cada un d'ells té una superfície mínima de 16 metres quadrats i alguns no s'han vist a l'Estat espanyol o s'estrenaran a Girona. A banda de l'exhibició de diorames, els amants d'aquest joguet també podran adquirir peces de Playmobil en els 15 estands que hi haurà. L'horari de la fira serà, dissabte i diumenge, de 10 del matí a 8 del vespre i el preu de l'entrada general és de 3,5 euros. Els menors de tres anys tindran entrada gratuïta.

Som Cultura es trasllada a l'Empordà

Durant tot el dia

Som Cultura, que va arrencar el passat divendres al Ripollès i la Cerdanya, es trasllada a l'Empordà durant el seu segon cap de setmana. Al llarg del mes de novembre, el festival ofereix quaranta-sis propostes ofertes per les entitats i empreses associades al Club de Màrqueting Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona. Tancant la commemoració de l'Any del Turisme Cultural 2018-2019 a Catalunya, el festival proposa una selecció d'activitats especials per redescobrir l'àmplia oferta cultural, patrimonial i artística de les comarques gironines.

Temporada Alta

Jane Birkin, companya de Serge Gainsbourg, ret un sentit homenatge al compositor francès amb un repertori de cançons mítiques i el seu icònic Je t'aime moi non plus. Acompanyada del pianista Nobu Nakajima, arriba al festival Temporada Alta amb la versió d'orquestra de cambra de l'espectacle. A més, també s'hi podran veure fins a 10 espectacles més.

Dissabte

18.00 h - La Tendresa d'Alfredo Sanzol, Dagoll Dagom i T de Teatre. Teatre Municipal de Girona

18.00 h - La defensa alien amb Jordi Duran i Roldós. Casino de Girona

18.00 h - Sopro de Tiago Rodrigues. El Canal

20.00 h - La defensa alien amb Jordi Duran i Roldós. Casino de Girona

20.30 h - Ventura amb David Planas, Meritxell Yanes i Cristina Clemente. Can Pagans

20.30 h - Birkin / Gainsbourg de Symphonie Intime. Auditori de Girona

21.00 h - La Tendresa d'Alfredo Sanzol, Dagoll Dagom i T de Teatre. Teatre Municipal de Girona

22.00 h - La defensa alien amb Jordi Duran i Roldós. Casino de Girona

Fira Medieval a Lloret de Mar

Durant tot el dia

Lloret retorna a l'època medieval aquest cap de setmana celebrant la 19a edició de la Fira Medieval. El centre de la vila s'omplirà de cabanes, artesans i mercaders amb una ambientació medieval plena d'espectacles de màgia, circ i música.

El Festivalet de Roses

Durant tot el dia

El municipi de Roses estrena aquest cap de setmana una nova edició del Festivalet, una proposta que combina música, gastronomia i cultura, coincidint amb l'estiuet de Sant Martí. Les actuacions musicals aniran a càrrec de Carla (imatge), Marion Harper, Cala Vento, Marcel Lázara i Júlia Arrey i Miquel Abras.

Fira de la Ratafia a Santa Coloma de Farners

Durant tot el dia

Santa Coloma de Farners celebra la 38a edició de la Festa de la Ratafia, una festa tradicional molt arrelada a la població. Com

és habitual, l'esdeveniment oferirà als visitants no només la possibilitat de degustar les millors ratafies locals i productes derivats, sinó també un bon grapat d'activitats d'oci per a tothom.

Fira i concurs de Cavalls de Puigcerdà

Durant tot el dia

La mostra de bestiar equí més important del país se celebra a Puigcerdà aquest cap de setmana. i on s'hi poden veure prop d'un miler de caps de bestiar. Dissabte hi tindrà lloc la 39a edició del Concurs de Cavalls, i moltes més activitats relacionades amb la ramaderia. A més, durant tot el cap de setmana hi haurà fira de bestiar.

Festa del vi nou a Calonge

Durant tot el dia

Calonge, com a terra de vinyes, dona la benvinguda al vi novell amb un cap de setmana de festa, que s'ajunta amb la Festa Major de Sant Martí. S'hi podrà veure al Mag Lari, Kambils i els Minyons de Santa Cristina, així com assistir al tast de vins de Calonge, o a l'hora del vermut amb concurs d'allioli inclòs.

Teatre i formatges a Bàscara

Durant tot el dia

Els amants del teatre tenen una cita ineludible aquest cap de setmana a Bàscara, on s'hi trobaran algunes de les millors obres de les companyies del territori. Però els amants del formatge també tenen una cita ineludible a la població alt-empordanesa, on podran tastar formatges de tota classe i de tota procedència.

Sofia Ellar a la sala La Mirona de Salt

22.00 h

Sofia Ellar s'ha convertit en un fenomen a les xarxes socials, i els seus dos àlbums autoeditats han aconseguit un èxit notable. Aquest dissabte l'artista arriba a la Mirona amb la seva gira Bañarnos en vaqueros, presentant el seu segon treball Nota en Do.

Visita «Química i arqueologia» al Monestir de Sant Pere de Galligants de Girona

11.00 h

Amb motiu de l'Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics, i en el marc de la 24a Setmana de la Ciència, aquesta activitat proposa descobrir, de manera entretinguda i planera, la relació que hi ha entre la química i l'arqueologia en l'estudi i preservació del nostre patrimoni.

Festival la llum del Lluèrnia a Olot

A partir de les 18.00 h

Lluèrnia torna com cada tardor en una edició que portarà fins a la capital de la Garrotxa més de cinquanta propostes que provocaran noves il·luminacions, noves mirades als carrers i places del centre de la ciutat i d'alguns indrets naturals, com les vores del riu i les grederes al peu del volcà Montsacopa.