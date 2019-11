Calonge posa en valor el seu vi de pagès

Amagats al peu de les Gavarres hi ha diversos cellers i productors de vi que, amb el pas dels anys, s'han fet un nom destacat en el panorama vitivinícola. Calonge-Sant Antoni és terra de vi. Del vi d'abans, conservant les antigues tradicionals i tenint un respecte total per tot el procés. Des d'avui i fins diumenge se celebra l'anomenat cap de setmana del vi de pagès, que pretén precisament posar en valor la qualitat del vi. A més, durant els tres dies se celebraran diverses activitats lúdiques i divulgatives dirigides també a un públic familiar i tots aquells interessats en la vi tradicional i de qualitat.

Com expliquen els seus organitzadors com ja és habitual, el cap de setmana posterior a la festa major de Sant Martí, que es va celebrar aquests dies passats, tindrà lloc el cap de setmana del vi de pagès, organitzat per la Fundació Remença XXI i que agrupa els pagesos que fan el vi com s'ha fet tradicionalment. Serà una excel·lent oportunitat per conèixer de primera mà la feina dels pagesos i els productors del vi calongí que sempre han vetllat per conservar els seus orígens artesanals en tots els processos de producció. El cap de setmana del vi de pagès començarà avui amb la presentació del programa d'actes, i amb la xerrada que porta per títol «Varietats tradicionals de fruiters i raïms als peus de les Gavarres» a càrrec de Marco Sangiorgio, de Vivers Arboreco de Cruïlles, i de Manel Comas, del Mas Ponsjoan. Concretament, serà a les 8 del vespre a la sala Fontova de Calonge.

Els actes de demà començaran a les 11 del matí al Mas Molla de Calonge amb un taller de cuina que comptarà amb la participació de Toni Izquierdo, xef del Restaurant Mas dels Arcs i taller de poda de fruiters amb Lluís Molla. Izquierdo explicarà els secrets d'un sofregit i prepararà un arròs de muntanya, mentre que Lluís Molla explicarà les tècniques de poda dels fruiters.

A migdia la xerrada «Els nostres fruiters» permetrà conèixer d'aprop aquests arbres, tot pasejant pel camp acompanyats de Martí Comas. Serà a 2/4 d'1 del migdia al Mas Ponsjoan de Calonge i inclourà un tastet de postres de préssec.

Dissabte a la tarda tindrà lloc la xerrada sobre el vi de préssec a càrrec de Bernat Guixer, doctor en química orgànica, expert en fermentacions i elaboració de destil·lats i Dani Martínez, sommelier d'El Celler de Can Roca,designat millor sommelier de Catalunya 2016, que explicaran els projectes que fan amb fruita del mas Molla de Calonge. L'acte s'ha programat a les 7 de la tarda a la sala Fontova de Calonge.

Els actes es tancaran diumenge vinent, a les 9 del matí, amb una caminada amb el títol «Anem a conèixer d'on surt la fruita de Calonge». El recorregut és d'aproximadament 7 quilòmetres i es farà en unes dues hores.