Crònica d'una ascensió

Creada per Verónica Fernández a partir d'un cas real, Hache és la nova aposta espanyola de Netflix i la demostració que, amb totes les irregularitats que es vulguin, es pot fer un noir d'aires clàssics apel·lant a històries que ens són molt properes. La sèrie porta el nom d'una protagonista al títol, però en realitat en té dues: Helena, sí, però també una Barcelona poc vista a la pantalla.

Situada a la capital catalana durant els anys 60, Hache s'ambienta en el submón dels narcotraficants que operaven al port de Barcelona en estreta col·laboració amb el mafiós Lucky Luciano. La protagonista, Helena, és una jove que es prostitueix per poder sostenir la seva filla mentre el seu marit és a la presó acusat de la mort d'un policia durant una protesta sindical. Mentre intenta escapar de l'home que l'ha enxampat robant, Helena busca refugi a l'Albatros, un local de la Rambla regentat per un traficant anomenat Malpica. Amb ell inicia una tensa relació entre amorosa i de pura dependència, mentre que va escalant posicions en el seu cercle de confiança. En paral·lel, un policia madrileny que acaba de ser traslladat a Barcelona comença a reunir pistes que apunten que l'Albatros és una tapadora.

Com tantes altres sèries de Netflix, Hache peca de dilatació: dura vuit episodis, que és menys de l'habitual en la plataforma, però un parell menys no li haurien anat malament, sobretot a l'hora d'arrencar. També s'hi detecten alguns problemes de posada en escena derivats d'un pressupost massa baix per a la reconstrucció històrica, tot i que també s'ha de reconèixer l'habilitat dels seus responsables per compensar-ho. Però assumides les seves irregularitats, que tampoc són gens dramàtiques, la sèrie enganxa i a estones brilla per la mirada femenina que aporta a un gènere tradicionalment masculí, per la descripció del personatge principal (Adriana Ugarte, a més, hi fa la millor interpretació de la seva carrera), per la notable tensió d'algunes seqüències entre Helena i Malpica, i pel pes que sap donar a personatges tan ben trobats com els que interpreten Marc Martínez i Josep Julien. La resta del repartiment el formen Javier Rey, Eduardo Noriega, Ingrid Rubio, Núria Prims, Marina Salas, Pep Ambròs, Àlex Casanovas, Bruno Sevilla, Tonia Richardson, Tony Zenet i Andrew Tarbet.

Hi haurà segona temporada, i és una bona notícia: el final d'aquesta primera apunta a un desenvolupament molt prometedor de la història.