Deu propostes d'oci per passar un gran dia fora de casa aquest diumenge

El Festival Càntut reivindica la tradició oral a Cassà de la Selva

Durant tot el dia

El Festival Càntut celebra aquest cap de setmana a Cassà de la Selva una nova edició i, com en els anteriors anys, estarà centrat en el foment de les músiques de tradició oral. Tot i la cancel·lació d'última hora de l'actuació estrella de Maria del Mar Bonet, el festival arrencarà aquesta nit, a partir de les 11, al Bar Centre Recreatiu, amb l'actuació de Pirates de la sal i Randellaires. Arnau Obiols serà el protagonista de la jornada de dissabte, tot presentant el seu nou disc: Tost. Paula Grande i Anna Ferrer o Miquel Gil (a la fotografia) són alguns dels altres protagonistes destacats enguany en la programació del festival, que dissabte també acollirà la projecció del documental FOLK! Una mirada a la música tradicional a l'auditori del Centre Cultural Sala Galà.

Setmana de la Ciència a l'Empordà

Durant tot el dia

Durant la setmana de la Ciència se celebren diferents activitats relacionades amb la ciència a tot Catalunya. Aquest any, la setmana està centrada en la taula periòdica i en persones que han estat referents en diferents camps com Ramon Margalef, Narcís Monturiol o Margaret Hamilton. A l'Empordà s'han programat diferents activitats al Museu del Suro de Palafrugell, a l'Ecomuseu-Farinera de Castelló i al MAC d'Empúries.

Calonge posa en valor el seu vi de pagès

Durant tot el dia

Amagats al peu de les Gavarres hi ha diversos cellers i productors de vi que, amb el pas dels anys, s'han fet un nom destacat en el panorama vitivinícola. Calonge-Sant Antoni és terra de vi. Del vi d'abans, conservant les antigues tradicionals i tenint un respecte total per tot el procés. Des d'avui i fins diumenge se celebra l'anomenat cap de setmana del vi de pagès, que pretén precisament posar en valor la qualitat del vi. A més, durant els tres dies se celebraran diverses activitats lúdiques i divulgatives dirigides també a un públic familiar i tots aquells interessats en el vi tradicional i de qualitat.

Festes Majors de Sant Romà a Lloret de Mar

Durant tot el dia

Lloret de Mar celebra la seva festa major d'hivern amb activitats de tots els estils i per a tots els públics, com trobada de gegants, pregó, tallers, torneigs, balls i Barraques, on destaquen les actuacions de La Banda del Coche Rojo, El Pot Petit o Oques Grasses.

La Fira de Sant Martirià de Banyoles tindrà el món del cavall com a protagonista

Durant tot el dia

Banyoles serà l'escenari aquest cap de setmana de la tradicional fira de Sant Martirià en la que el món del cavall serà l'autèntic protagonista. La fira, que compta amb un gran arrelament i tradició històrica, combinarà tota una sèrie d'activitats ramaderes i lúdiques. Els organitzadors han explicat en el programa oficial que els visitants, que l'any passat es van compatibilitzar amb més de trenta mil, podran trobar una diversitat d'activitats relacionades «amb el cavall, el bestiar i les races autòctones dels Països Catalans».

Temporada Alta

Divendres 15, dissabte 16 i diumenge 17

El Petit de Cal Eril presenta la seva setena entrega, Energia fosca. Capitanejat per Joan Pons, el grup intenta renovar la sonoritat i fins i tot la instrumentació de cada nou disc, i aquí s'allunya de l'etiqueta de «pop metafísic» que s'havia guanyat amb l'àlbum Triangular –un subgènere reivindicat amb Ferran Palau que sembla que va encunyar Jaume Sisa. A més, Temporada Alta presenta un cap de setmana replet d'espectacles.

Diumenge

12.00 h - Dimonis amb cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

12.45 h - Dimonis amb cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

13.30 h - Dimonis amb cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

12.00 h - Ventura amb David Planas, Meritxell Yanes i Cristina Clemente. Can Pagans

17.00 - Lu de la Cia. Maduixa. El Canal

18.00 h - Ventura amb David Planas, Meritxell Yanes i Cristina Clemente. Can Pagans

18.00 h - Romancero Gitano de Federico García Lorca amb Lluís Pasqual i Núria Espert. Teatre Municipal de Girona

18.00 h - El Chinabum amb Berta Prieto i Lola Rosales i Paula Ribó. La Planeta

18.00 - Lu de la Cia. Maduixa. El Canal

20.00 h - El Chinabum amb Berta Prieto i Lola Rosales i Paula Ribó. La Planeta

21.05 h - Postfunció El Chinabum amb Berta Prieto i Lola Rosales i Paula Ribó. La Planeta

Fira Exposició del Bolet a Sant Sadurní de l'Heura

Durant tot el dia

La temporada de bolets encara no ha acabat, i Sant Sadurní de l'Heura li ret homenatge aquest cap de setmana. Durant tot el diumenge, a la Sala es podrà veure l'exposició de bolets, a més de diferents activitats per tot el poble, com un esmorzar popular, teatre o música de caverna.

Fira del Pa i la Xocolata a la plaça Rafael Masó de Sant Gregori

Durant tot el dia

Sant Gregori celebra aquest diumenge la 13a edició de la Fira del Pa i de la Xocolata, un esdeveniment centrat en aquests dos típics productes que han fet les delícies de milions de nenes i nens de totes les generacions. La fira ofereix la possibilitat de degustar i comprar productes artesans, a més de gaudir d'un ambient festiu, càlid i familiar.

El Ballet de Barcelona presenta Mixed Bill a l'Auditori de Girona

19.00 h

El Ballet de Barcelona és una companyia dirigida per Carlos Renedo i Chase Johnsey que, amb ballarins internacionals, porta el nom de Barcelona arreu. En aquesta ocasió presenta Mixed Bill, un programa variat amb peces de repertori clàssic, com el Trencanous, El Corsari o la Mort del Cigne; i una part de creació pròpia anomenada Together.

Trobada de Ranxos de Catalunya a la plaça del poble d'Albons

Durant tot el dia

Albons celebra la trobada de ranxos, sopes i escudelles de Catalunya, que inclou una trobada de tractors antics i motos antigues, jocs i activitats pel poble, a més de la trobada de ranxons, amb tastets i elaboracions incloses. Hi haurà colles de ranxos de Capmany, Castellçol, Gelida, La Seu d'Urgell, Montmaneu, Ponts, Verges, Vidreres i Albons.