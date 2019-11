Una nit de por

El cinema de terror viu un dels millors moments de forma de la seva història, i els fans estem encantats que sigui així. Però més enllà de la seva salut comercial i l'augment de l'oferta, el més important és que gràcies a aquest context d'èxit i acceptació hi ha sèries B autoconscients que troben distribució quan, no fa tant, com a molt només les trobaves a les prestatgeries dels videoclubs. És el cas de La casa del terror, un film tan modest com efectiu que apel·la als clàssics de marató i de crits sobreactuats, a les sessions de col·legues per riure i passar por a la vegada amb una història que perverteix sàviament els clixés del gènere.

Els protagonistes del film són un grup d'amics que decideixen passar la nit de Halloween en una casa amb fama d'encantada. Volen emocions fortes, i res millor que un casalot abandonat però ple de llegendes que els ha de servir per fer-se un bon tip de riure. Però ben aviat descobreixen que alguns dels suposats monstres que hi viuen són ben reals, i hauran de prendre decisions molt dràstiques per sobreviure.

Plena de moments d'impacte rodats amb una entranyable artesania (es nota que no hi havia diners per a segons quin efectes CGI, i s'agraeix) i també farcida de nombroses referències a títols fonamentals del gènere, La casa del terror destaca per la seva honestedat i una clara voluntat de donar la volta als slashers i al cinema de cases encantades. Per descomptat que no és un film no apte per a tots els paladars, perquè els seus directors, Scott Beck i Bryan Woods, l'han volgut convertir en un homenatge a fan irredempt d'aquest tipus de pel·lícules. Els seus protagonistes són Katie Stevens (vista a la sèrie d'Amazon The Bold Type), Will Brittain, Lauryn Alisa McClain, Andrew Caldwell, Shazi Raja, Schuyler Helford i Phillip Johnson Richardson. Entre els productors del film hi ha Eli Roth, autor de Cabin Fever, Hostel i La casa del reloj en la pared.