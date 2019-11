Shakira: «Els que tancaven portes a la música en espanyol han perdut la batalla»

Shakira té per davant un 2020 molt intens, en el qual destaca el concert que oferirà amb Jennifer López a la Super Bowl, on representarà «els llatins, que passen per dificultats molt serioses dins i fora dels Estats Units, però que allà podran defensar la seva cultura amb el front ben alt». En una entrevista, la cantant colombiana s'ha mostrat molt contenta del bon moment pel qual passa la música llatina, «perquè significa que els que controlaven les comportes i no deixaven passar la música en espanyol han perdut la batalla».

«Quan jo vaig començar a Colòmbia ni tan sols hi havia una escena per als artistes locals de música 'pop' -recorda- i als Estats Units era difícil entrar-hi perquè hi havia programadors de ràdio als quals senzillament no els donava la gana de posar música en espanyol».

L'artista va superar aquelles barreres i moltes altres, com ella mateixa explica en el documental Shakira in Concert: El Dorado World Tour, en el qual no només transmet l'energia que hi havia sobre l'escenari en la seva última gira, sinó que també mostra el que hi ha entre bastidors. «Va ser un tour molt important per a mi perquè era el primer que feia després d'haver estat mare i també perquè va coincidir amb un dels moments més foscos de la meva carrera», diu, en referència a la malaltia a les cordes vocals que la va obligar a ajornar la gira.

El documental mostra aquest moment tan dur i el plaer que li va suposar tornar als escenaris i retrobar-se amb el seu públic després de superar la malaltia. «Aquest documental és un homenatge a la lleialtat del meu públic i ells són veritablement els protagonista de la gira i de la pel·lícula», assenyala. A més, el film busseja a la rebotiga i recull escenes de la preparació de l'espectacle, en què es pot apreciar com Shakira capitaneja un enorme equip de persones. «Els meus seguidors saben que soc controladora, però aquí ho podran veure encara més clarament, perquè la meva obsessió pot arribar molt lluny», reconeix la cantant entre rialles.

També està present en el documental la seva parella, el futbolista del Barça Gerard Piqué, i els seus dos fills, que apareixen en diverses escenes i dels quals ella parla amb molt d'afecte perquè, recalca, «van ser una part vital de la meva recuperació quan vaig perdre la veu i em van envair els dubtes de si mai podria tornar a cantar». «Intentar donar normalitat a la meva vida familiar és difícil -reconeix. Costa fer entendre als nens que tot el que envolta les persones famoses no és exactament d'allò que està feta la vida. Aquest és un dels reptes més grans que tenim com a pares».



Conciliació laboral

Shakira parla al documental de les dificultats de combinar el seu paper de mare amb el d'estrella de la música i reconeix que «això de ser mare m'estira molt», però no deixarà la música perquè la relació amb el seu públic també és una part molt important de la seva vida. Bona mostra en són els molts projectes que té per als propers mesos: el primer, la seva actuació a la Copa Davis al costat de Camilo i Pedro Capó. La cantant es declara una «tennista frustrada» i una amant «d'aquests esdeveniments esportius on hi ha tantíssima energia», així que se sent «feliç» d'actuar abans de la gran final de diumenge 24 de novembre. També està «component música nova i estudiant nous estils de ball», segons ha anunciat l'artista plena d'energia, que té «moltes sorpreses» per al 2020.