Crònica d'una venjança

El nom de Paco Cabezas potser no és conegut per al gran públic, però ara mateix és un dels directors espanyols més internacionals. Després de firmar la molt interessant Tokarev, protagonitzada per Nicolas Cage, Peter Stormare i Rachel Nichols, ha dirigit episodis de sèries tan atractives com El alienista, Penny Dreadful (també està implicat en el seu imminent reboot, titulat City of angels), Dirk Gently, The Strain o American Gods. Ara ha tornat a casa per filmar Adiós, on es retroba amb el que ja va ser el protagonista de Carne de neón, Mario Casas. Si en aquell film apostava per un registre de thriller eixelebrat en la línia del cinema de Guy Ritchie, a la seva nova pel·lícula Cabezas esprem la cara més tèrbola del popular actor per reflexionar sobre el sentiment de culpa, la paternitat i la falta d'oportunitats.

Adiós se centra en Juan, un reclús que ja gaudeix del tercer grau perquè ha complert gran part de la condemna i obté un permís penitenciari per assistir a la comunió de la seva filla a Sevilla. Al principi, tot va segons el guió i promet ser un gran dia. Però aleshores la nena es veu atrapada entre el foc creuat d'uns narcotraficants i acaba morta. Mentre la policia investiga els fets i destapa una trama de drogues i corrupció que va molt més lluny del que es pensaven, Juan no fa cas de les advertències de la seva família i traça un sagnant pla de venjança contra els que ha acabat amb la vida de la seva filla. Però el preu a pagar per la seva decisió pot ser molt alt, sobretot perquè també pot perjudicar les persones que tant han patit per ell.

Malgrat el seu entramat argumental, Adiós no és una típica pel·lícula de venjances: als seus films anteriors Cabezas ja havia demostrat que, més enllà de l'acció, el que realment l'interessen són els baixos fons, les atmosferes «brutes» i opressives, i els personatges ambivalents que no es limiten a buscar una empatia immediata de l'espectador. Justament aquesta aposta per un relat sense concessions és el que eleva Adiós per damunt d'altres mostres modernes del gènere, al costat d'un repartiment que també compta amb Natalia de Molina, Ruth Díaz (esplèndida a Tarde para la ira, de Raúl Arévalo), Carlos Bardem, Vicente Romero i Mona Martínez, vista recentment en un petit paper a Terminator: Destino oscuro.