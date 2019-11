Debats a temps real

La plataforma d'Apple ja ha començat a generar contingut (només propi, de moment) i sense cap mena de dubte un dels seus títols estrella és The Morning Show, una sèrie desigual però molt interessant sobre el periodisme televisiu en temps del Me too. El carisma del seu repartiment ja és motiu més que suficient per arriscar-se a veure-la.

El pilot de la sèrie fa uns plantejaments realment atractius, tot i que també fa gala d'algunes irregularitats que es van reproduint al llarg de la història. La trama comença quan la presentadora Alex Levy, cara visible d'un programa televisiu matinal que comença a donar símptomes d'esgotament, es veu obligada a informar que el que ha estat el seu company durant molts anys, Mitch Kessler, ha estat acomiadat per unes acusacions d'abús sexual. En paral·lel, la cadena comença a fer moviments per substituir-la també a ella, que comporten el fitxatge d'un talent a l'alça, Bradley Jackson. Mentrestant, Levy intenta entendre els motius del seu company, fins al punt de dubtar de la seva culpabilitat, i Jackson dubta entre convertir-se en una alternativa a la presentadora o provar de ser empàtica amb la situació.

The Morning Show brilla en l'obertura d'un debat sobre el Me too i la necessitat dels matisos en una era en què tot es llegeix a partir de blancs o negres, i també per una notable posada en escena que descriu amb precisió les contraindicacions de l'ofici periodístic, amb especial menció al menyspreu dels directius per les dones que arriben a una certa edat. Per contra, punxa en el ritme narratiu, ja que en alguns capítols s'hi troba a faltar un muntatge més polit que evités els aspectes més discursius de la història, i al mateix temps triga massa a arribar a un gir argumental (al quart episodi) que revela les veritables intencions dels seus responsables. Malgrat tot, la sèrie se segueix amb interès per la solvència dels seus diàlegs, la bona descripció de personatges i un excel·lent planter d'intèrprets que inclou Jennifer Aniston, Reese Witherspoon (les dues actrius també hi exerceixen de productores), Steve Carell, Nestor Carbonell, Billy Crudup, Gugu Mbatha-Raw, Karen Pittman, Bel Powley, Shari Belafonte i el gran Mark Duplass. The Morning Show, que va a episodi setmanal, ja ha estat renovada per a una segona temporada.