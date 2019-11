Deu idees per sortir de casa aquest dissabte a les comarques gironines

Recuperar els orígens a l'Espai Firal d'Olot

Durant tot el dia

Olot celebra aquest cap de setmana una nova edició de la Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya, Orígens. Es tracta d'un esdeveniment en el qual els productors i els productes de qualitat són els protagonistes i els assistents poden gaudir d'un gran nombre de productes i degustacions.

El Petit Príncep torna al Temporada Alta



Per cinquena temporada, el famós vailet de cabells rossos i saviesa camuflada canta sobre l'escenari. Aplaudit, premiat i estimat per més de 200.000 espectadors, torna a Girona el musical que Àngel Llacer i Manu Guix han construït a partir de l'obra de Saint-Exupéry. Un univers poètic que qüestiona les convencions del món adult i convida a remirar el món amb màgia i aventura. Una proposta amb un disseny audiovisual que ens submergeix de ple en la història. Un musical farcit d'al·legories sobre la importància de cuidar la curiositat i el joc. Una lliçó per a adults i aviadors. Un conte clàssic que està a punt d'esdevenir un clàssic, també, dels musicals de casa nostra. Les representacions, dins el Temporada Alta, es podran veure aquest dissabte a l'Auditori de Girona a les 12 del migdia, a 2/4 de 5 i a les 7 de la tarda.

Dissabte 23

12.00 h - El Petit Príncep amb Àngel Llàcer i Manu Guix de la Perla 29. Auditori de Girona

12.00 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

12.00 h - Retrospective de Jérôme Bel. Sala Truffaut

12.45 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

13.30 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

16.00 h - La melancolía del turista de Shady Larios i Jomi Oligor. Sala Polivalent La Mercè

16.15 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

16.30 h - El Petit Príncep amb Àngel Llàcer i Manu Guix de la Perla 29. Auditori de Girona

17.00 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

17.00 h - O agora que demora (El present que s'allarga) amb Christiane Jatahy. El Canal

17.45 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

18.00 h - Kultur amb El Conde de Torrefiel. La Mercè

18.30 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

19.00 h - El Petit Príncep amb Àngel Llàcer i Manu Guix de la Perla 29. Auditori de Girona

19.15 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

19.30 h - Prefunció Una costilla sobre la mesa. Madre amb Angelica Liddell. Teatre Municipal de Girona

20.00 h - La melancolía del turista de Shady Larios i Jomi Oligor. Sala Polivalent La Mercè

20.30 h - Ventura amb David Planas, Meritxell Yanes i Cristina Clemente. Can Pagans

20.30 h - Una costilla sobre la mesa. Madre amb Angelica Liddell. Teatre Municipal de Girona

20.30 h - Veus que no veus amb cia. Pepa Plana, Noël Olivé i Joan Arqué. Teatre de Bescanó

21.00 h - Una gossa en un descampat amb Clàudia Cedó i Sergi Belbel. Teatre Municipal de Banyoles

22.30 h - Kultur amb El Conde de Torrefiel. La Mercè

Caldes torna a tastar El gust de la paraula

Durant tot el dia

Caldes de Malavella torna a maridar cultura i gastronomia aquesta setmana amb la cinquena edició d'El Gust de la Paraula. La cita, que organitzen conjuntament la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia i l'Oficina de Turisme, proposa una gastronomia que uneix propostes literàries, cinematogràfiques o musicals amb la cuina de tardor, aquest any amb la carbassa com a protagonista. Entre les activitats destaca un espectacle de gastropoesia amb Josep Pedrals, un concert de Xavier Calvet o un concurs de cuina amb el cuiner Marc Ribas i el gastrònom Jaume Fàbregas al jurat.

Caminant entre pedres a la Font del Ferro de Girona

10 h

El Consorci de les Gavarres organitza aquesta caminada per conèixer la recerca que s'està duent a terme amb estructures de pedra seca. L'excursió, que durarà unes tres hores, pujarà fins a Sant Miquel, amb la guia de Roger Solé.

Electrònica i Arts visuals al Nibiru d'Olot

Durant tot el dia

La música electrònica i les arts visuals tornen a prendre dissabte Olot amb la segona edició de la Mostra d'Art Avançada Nibiru, que comptarà amb la música de Balago, Algorave, Primate o Broken Manifesto. La programació s'ha organitzat en tres franges horàries i també inclou arts visuals, mappings i projeccions interactives.

Oncolliga organitza una caminada en silenci a S'Agaró

9.30 h

Sota el lema «Em dono permís per sentir i sentir-me», la Fundació Oncolliga Girona, en col·laboració amb la Masia Cal Ros de s'Agaró i l'Ajuntament de Platja d'Aro, organitza el pròxim 23 de novembre la primera Caminada en Silenci, guiada per les psicooncòlogues de l'entitat Teresa Feliu i Sylvia Miàs. Segons l'entitat, a través d'aquesta caminada, d'uns 6 quilòmetres i oberta a tothom a partir de 16 anys, el públic podrà descobrir «un bonic tram de la Costa Brava en un absolut silenci, per concentrar-nos, escoltar tots els sons i sentir el que el mar ens ofereix».

«Lapònia» al Teatre Municipal de Roses

21.00 h

Cristina Clemente i Marc Angelet presenten Lapònia, una comèdia sobre les mentides, les il·lusions i l'educació que rebem des de ben petits. Dues famílies es troben a Lapònia per celebrar la nit de Nadal i esperar l'arribada del Pare Noël, però una de les criatures explica a l'altre que l'home de la barba blanca no existeix i que és un personatge que utilitzen els pares per fer xantatge als fills.

Neus Mar canta Lluís Llach a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí

20.30 h

La veu de la cantant Neus Mar i la poesia corporal de la Montse Canals presenten aquest dissabte a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí Íntimament Llach, un espectacle musical i visual que repassa, amb emoció i delicadesa, el repertori d'un dels grans cantautors de parla catalana del segle XX.

Miquel del Roig a la Festa Major de Sant Climent Sescebes

22.00 h

Sant Climent Sescebes celebra la seva festa major d'hivern i per a amenitzar la nit de dissabte hi porta a Miquel del Roig, el conegut cantant de versions molt peculiars i amb un to humorístic sobre l'actualitat. El de l'Ametlla de Mar actuarà a partir de les 10 de la nit a la Sala de Ball de municipi.

Ethan Iverson i Mark Turner al Sunset Jazz Club de Girona

20.30 h

El pianista Ethan Iverson, qui havent revolucionat el món del jazz amb el trio The Bad Plus, des de fa un temps es dedica a projectes personals, visita el Sunset de Girona acompanyat de l'extraordinari saxofonista Mark Turner, en una vetllada que promet grans dosis d'emoció per als amants de la música jazz gironins.