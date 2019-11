Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Recuperar els orígens a l'Espai Firal d'Olot

Dissabte 23 i diumenge 24, durant tot el dia

Olot celebra aquest cap de setmana una nova edició de la Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya, Orígens. Es tracta d'un esdeveniment en el qual els productors i els productes de qualitat són els protagonistes i els assistents poden gaudir d'un gran nombre de productes i degustacions.

El Petit Príncep torna al Temporada Alta



Per cinquena temporada, el famós vailet de cabells rossos i saviesa camuflada canta sobre l'escenari. Aplaudit, premiat i estimat per més de 200.000 espectadors, torna a Girona el musical que Àngel Llacer i Manu Guix han construït a partir de l'obra de Saint-Exupéry. Un univers poètic que qüestiona les convencions del món adult i convida a remirar el món amb màgia i aventura. Una proposta amb un disseny audiovisual que ens submergeix de ple en la història. Un musical farcit d'al·legories sobre la importància de cuidar la curiositat i el joc. Una lliçó per a adults i aviadors. Un conte clàssic que està a punt d'esdevenir un clàssic, també, dels musicals de casa nostra. Les representacions, dins el Temporada Alta, es podran veure aquest dissabte a l'Auditori de Girona a les 12 del migdia, a 2/4 de 5 i a les 7 de la tarda.

Divendres 22

17.30 h - La melancolía del turista de Shady Larios i Jomi Oligor. Sala Polivalent La Mercè

17.45 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

18.30 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

19.15 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

20.00 h - O agora que demora (El present que s'allarga) amb Christiane Jatahy. El Canal

20.00 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

20.30 h - Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers amb Àlex Rigola. Teatre de Salt

20.30 h - Kultur amb El Conde de Torrefiel. La Mercè

20.30 h - Ventura amb David Planas, Meritxell Yanes i Cristina Clemente. Can Pagans

20.45 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

21.30 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

21.40 h - Postfunció Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers amb Àlex Rigola. Teatre de Salt

22.15 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

23.00 h - Incurables amb Pere Faura i Diürna & Desilence. La Planeta

Dissabte 23

12.00 h - El Petit Príncep amb Àngel Llàcer i Manu Guix de la Perla 29. Auditori de Girona

12.00 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

12.00 h - Retrospective de Jérôme Bel. Sala Truffaut

12.45 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

13.30 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

16.00 h - La melancolía del turista de Shady Larios i Jomi Oligor. Sala Polivalent La Mercè

16.15 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

16.30 h - El Petit Príncep amb Àngel Llàcer i Manu Guix de la Perla 29. Auditori de Girona

17.00 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

17.00 h - O agora que demora (El present que s'allarga) amb Christiane Jatahy. El Canal

17.45 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

18.00 h - Kultur amb El Conde de Torrefiel. La Mercè

18.30 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

19.00 h - El Petit Príncep amb Àngel Llàcer i Manu Guix de la Perla 29. Auditori de Girona

19.15 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

19.30 h - Prefunció Una costilla sobre la mesa. Madre amb Angelica Liddell. Teatre Municipal de Girona

20.00 h - La melancolía del turista de Shady Larios i Jomi Oligor. Sala Polivalent La Mercè

20.30 h - Ventura amb David Planas, Meritxell Yanes i Cristina Clemente. Can Pagans

20.30 h - Una costilla sobre la mesa. Madre amb Angelica Liddell. Teatre Municipal de Girona

20.30 h - Veus que no veus amb cia. Pepa Plana, Noël Olivé i Joan Arqué. Teatre de Bescanó

21.00 h - Una gossa en un descampat amb Clàudia Cedó i Sergi Belbel. Teatre Municipal de Banyoles

22.30 h - Kultur amb El Conde de Torrefiel. La Mercè

Diumenge 24

12.00 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

12.00 h - Tierras del Sud amb Azkona & Toloza. La Planeta

12.45 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

13.30 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

16.00 h - La melancolía del turista de Shady Larios i Jomi Oligor. Sala Polivalent La Mercè

17.45 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

18.00 h - Ventura amb David Planas, Meritxell Yanes i Cristina Clemente. Can Pagans

18.00 h - Kultur amb El Conde de Torrefiel. La Mercè

18.00 h - Trama amb Roser López Espinosa. El Canal

18.30 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

19.15 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

20.00 h - La melancolía del turista de Shady Larios i Jomi Oligor. Sala Polivalent La Mercè

20.00 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

20.45 h - Dimonis de Cabosanroque. Teatre Municipal de Girona

Caldes torna a tastar El gust de la paraula

Divendres 22, dissabte 23 i diumenge 24, durant tot el dia

Caldes de Malavella torna a maridar cultura i gastronomia aquesta setmana amb la cinquena edició d'El Gust de la Paraula. La cita, que organitzen conjuntament la Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia i l'Oficina de Turisme, proposa una gastronomia que uneix propostes literàries, cinematogràfiques o musicals amb la cuina de tardor, aquest any amb la carbassa com a protagonista. Entre les activitats destaca un espectacle de gastropoesia amb Josep Pedrals, un concert de Xavier Calvet o un concurs de cuina amb el cuiner Marc Ribas i el gastrònom Jaume Fàbregas al jurat.

El músic Albert Pla presenta «Miedo» al Teatre Principal d'Olot

Divendres 22, 21 h

A les 9 de la nit al Teatre Principal, Albert Pla presenta «Miedo», un viatge íntim i personal que arrenca a la infantesa, va fins més enllà de la sepultura i recorre les sensacions, les emocions i els sentiments que ens produeix la por. Aquest espectacle té com a protagonista aquell fantasma que viu en la nostra ment.

Los Rebeldes repassen 40 anys de trajectòria a La Mirona

Divendres 22, 22 h

A les 10 de la nit, a la sala La Mirona, Los Rebeldes celebren els seus 40 anys de trajectòria sobre els escenaris amb un concert en el qual es dedicaran a repassar bona part dels seus grans èxits musicals, amb la inconfusible veu de Carlos Segarra, el seu líder. Com a teloners actuarà la banda Augie Burr.

Encesa dels llums de Nadal a l'Espai Gironès de Salt

Divendres 22, 19 h

L'Espai Gironès dona el tret de sortida a la temporada nadalenca, a les 7 de la tarda, amb l'acte d'encesa de llums. Es comptarà amb una actuació dels Marrecs de Salt, que aixecaran pilars de 4 al costat de l'arbre de Nadal i hi haurà una cercavila. També hi haurà l'actuació musical a càrrec del grup Acustic5.

Caminant entre pedres a la Font del Ferro de Girona

Dissabte 23, 10 h

El Consorci de les Gavarres organitza aquesta caminada per conèixer la recerca que s'està duent a terme amb estructures de pedra seca. L'excursió, que durarà unes tres hores, pujarà fins a Sant Miquel, amb la guia de Roger Solé.

Electrònica i Arts visuals al Nibiru d'Olot

Dissabte 23, durant tot el dia

La música electrònica i les arts visuals tornen a prendre dissabte Olot amb la segona edició de la Mostra d'Art Avançada Nibiru, que comptarà amb la música de Balago, Algorave, Primate o Broken Manifesto. La programació s'ha organitzat en tres franges horàries i també inclou arts visuals, mappings i projeccions interactives.

Oncolliga organitza una caminada en silenci a S'Agaró

Dissabte 23, 9.30 h

Sota el lema «Em dono permís per sentir i sentir-me», la Fundació Oncolliga Girona, en col·laboració amb la Masia Cal Ros de s'Agaró i l'Ajuntament de Platja d'Aro, organitza el pròxim 23 de novembre la primera Caminada en Silenci, guiada per les psicooncòlogues de l'entitat Teresa Feliu i Sylvia Miàs. Segons l'entitat, a través d'aquesta caminada, d'uns 6 quilòmetres i oberta a tothom a partir de 16 anys, el públic podrà descobrir «un bonic tram de la Costa Brava en un absolut silenci, per concentrar-nos, escoltar tots els sons i sentir el que el mar ens ofereix».

«Lapònia» al Teatre Municipal de Roses

Dissabte 23, 21.00 h

Cristina Clemente i Marc Angelet presenten Lapònia, una comèdia sobre les mentides, les il·lusions i l'educació que rebem des de ben petits. Dues famílies es troben a Lapònia per celebrar la nit de Nadal i esperar l'arribada del Pare Noël, però una de les criatures explica a l'altre que l'home de la barba blanca no existeix i que és un personatge que utilitzen els pares per fer xantatge als fills.

Neus Mar canta Lluís Llach a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí

Dissabte 23, 20.30 h

La veu de la cantant Neus Mar i la poesia corporal de la Montse Canals presenten aquest dissabte a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí Íntimament Llach, un espectacle musical i visual que repassa, amb emoció i delicadesa, el repertori d'un dels grans cantautors de parla catalana del segle XX.

Miquel del Roig a la Festa Major de Sant Climent Sescebes

Dissabte 23, 22.00 h

Sant Climent Sescebes celebra la seva festa major d'hivern i per a amenitzar la nit de dissabte hi porta a Miquel del Roig, el conegut cantant de versions molt peculiars i amb un to humorístic sobre l'actualitat. El de l'Ametlla de Mar actuarà a partir de les 10 de la nit a la Sala de Ball de municipi.

Ethan Iverson i Mark Turner al Sunset Jazz Club de Girona

Dissabte 23, 20.30 h

El pianista Ethan Iverson, qui havent revolucionat el món del jazz amb el trio The Bad Plus, des de fa un temps es dedica a projectes personals, visita el Sunset de Girona acompanyat de l'extraordinari saxofonista Mark Turner, en una vetllada que promet grans dosis d'emoció per als amants de la música jazz gironins.

Exposició de bolets al Polivalent de Bescanó

Diumenge 24, durant tot el dia

Bescanó celebra una diada dedicada als bolets, amb exposició de bolets autòctons i productes de tardor. A més, també hi haurà recull bibliogràfic sobre els bolets, concurs d'endevinar el bolet, elecció del bolet més bonic i jocs per a nens a l'exterior.

Aplec de Santa Caterina a Torroella de Montgrí

Diumenge 24, durant tot el dia

L'Ermita de Santa Caterina està amagada al mig del Massís del Montgrí, rodejada de naturalesa, i la tradició mana que per Santa caterina (el 25 de novembre) se celebri l'aplec. Tan si es vol pujar a peu des de Torroella o Bellcaire, com si es puja en cotxe, el dinar l'entorn de l'ermita no pot faltar, ni la ballada de sardanes, ni posar una moneda a en «Manelet» de dins l'ermita. I perquè no, pujar al Castell del Montgrí a observar les vistes de tota la plana de l'Empordà.

Desfilada Canina a benefici de Galgos 112 a la plaça dels Estanys de Platja d'Aro

Diumenge 24, 10 h

La protectora Galgos 112 organitza la desfilada canina de Platja d'Aro. Prevista inicialment pel 20 d'octubre, arriba aquest diumenge amb l'objectiu d'ajudar i aconseguir donar en adopció un bon grapat de gossos. Durant tot el matí hi haurà mercat nadalenc i tallers variats per a totes les edats, però l'activitat estrella arribarà a dos quarts de dotze, amb la desfilada canina de totes les races, on tothom qui ho desitgi podrà inscriure la seva mascota i lluir-la davant de tothom. A tres quarts d'una s'iniciarà la desfilada de Galgos adoptats i en adopció. Un cop acabada es lliuraran els premis.

Vi i Monestirs al Monestir de Sant Miquel de Cruïlles

Diumenge 24, 12 h

Cada cap de setmana del mes de novembre s'organitza una visita a un antic monestir empordanès per descobrir el seu passat vitivinícola tot fent un tast de vins de la zona que configuraven el seu antic domini. En aquest cas, els participants podran gaudir de la proposta 'Els vins i els benedictins' que inclou una visita guiada al Monestir de Sant Miquel de Cruïlles i un tast dels vins de la seva àrea de proximitat.

Cursa del carrer Nou de Girona

Diumenge 24, 9.00 h

La 41ena edició de la Cursa del Carrer Nou mobilitzarà aquest diumenge uns 2.500 atletes pel centre de Girona. Tot i el canvi de data, inicialment la prova s'havia d'haver disputat el 20 d'octubre però es va ajornar per motius de seguretat, en una setmana marcada pels incidents al carrer fruit de la sentència del procés, els organitzadors han assegurat que reuniran una xifra molt similar de participants. L'esdeveniment mantindrà les diferents proves: les curses estrella de 10 i 5 km, les milles urbanes, obertes a totes les categories (a partir dels 11 anys) i les curses infantils de caràcter no competitiu (sortida a les 9.00), per a grups d'1 a 7 anys i de 8 a 10 anys. Les curses dels 10 (sortida a les 11) i 5 km (sortida a les 10) inclouran també la variant de la cursa d'empresa. Així mateix es conserven les categories de participació per grups o escoles.

Teatre «No es país para negras» a La Factoria de Banyoles

Diumenge 24, 19 h

Sant Sebastià 1976, neix Silvia Albert Sopale, una nena negra en un país de blancs. Aquesta obra repassa com les cançons populars i els anuncis televisius varen marcar tota una generació. Representant diversos personatges i utilitzant el llenguatge físic, es mostrarà amb humor diferents punts de vista sobre el racisme o la sexualitat de la dona.

Festa de l'oli a Pau

Diumenge 24, durant tot el dia

A partir de les 10 del matí, el celler Empordàlia celebrarà, la seva festa de l'oli, un moment per agrair la fidelitat als seus clients, socis i treballadors. La celebració ha estat batejada com la Festa d'Empordàlia: presentació de l'Oli de Pau nou, està oberta a tothom. Inclou esmorzar popular, ball amb música swing i ruta amb el trenet de Roses.

«Quimera» al Teatre de Blanes

Diumenge 24, 17.30 h

Tothom ha tingut o té el desig de viure aventures i passar uns dies de descans i tranquil·litat en una illa paradisíaca. Els personatges X i Y han aconseguit aquesta fita: han viatjat fins a l'illa de Quimera amb la intenció de passar-hi uns dies fantàstics i fer realitat el somni d'unes vacances idíl·liques, per sortir de la quotidianitat. Aquesta és la història del nou muntatge de la companyia La Guilla Teatre.