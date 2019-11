Una vintena de restaurants gironins ofereixen les millors tapes de tardor

L'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, que en aquesta edició compta amb Aigües Sant Aniol com a patrocinador, organitza un any més la mostra de tapes Tapa't.

Els establiments adherits a la companya gastronòmica ofereixen un menú de tapes de tardor composat per cinc tapes salades i una tapa dolça. Fins diumenge es poden degustar algunes de les propostes, que són el suquet d'anguila del Delta de l'Ebre amb patates, provoletta al forn de llenya amb melmelada de pera o ous a baixa temperatura amb sopa de ceba i pa cruixent de romaní, entre d'altres. Tapa't té com a objectiu mostrar els plats més representatius de cada restaurant participant en un sol menú. En format de petits tastets, els visitants podran tastar el millor de la cuina gironina.

Els restaurants participants són: Can Peret, Can Veí, DOR Restaurant, Dúplex Restaurant, Ecoàpat Sant Ponç, El Caliu, El Museu del Vi, El Pati, Hotel Melià Girona Restaurant, La Gioia Restaurant & Pizzeria, La Malabarista, Maialino, Meat Garden, Mien, Plaça del Vi 7, restaurant Artusi, restaurant Bubbles Gastrobar i Umai.