Amor nadalenc

Cada any hi ha una competició no confessada per ser la pel·lícula del Nadal. No es tracta només de la cursa per arribar primer a la taquilla, que aquest any tothom té clar que la guanyarà El ascenso de Skywalker, sinó d'erigir-se en el millor producte nadalenc i instal·lar-se en l'imaginari col·lectiu per convertir-se en un títol recurrent per aquestes dates. Un clar exemple d'això és Love Actually, que en el seu dia es va vendre amb el reclam «de l'autor de Cuatro bodas y un funeral i Notting Hill», però el context nadalenc la va acabar tornant un clàssic modern d'aquesta tendència. El film que aquest any presenta una candidatura menys dissimulada és Last Christmas, que té tots els ingredients per sumar-se a les indispensables de les festes: també és de producció britànica, té un director de contrastada solvència en el gènere (Paul Feig, autor de La boda de mi mejor amiga i Espías) i compta amb una història que aparenta riure's de les convencions nadalenques per acabar abraçant-les sense manies. De moment, la cosa va pel bon camí, perquè està essent un èxit allà on s'estrena i obté una excel·lent resposta del públic al qual va dirigida.

La protagonista de Last Christmas és Kate, una noia de vida sentimental tirant a erràtica. Totes les seves decisions acaben en desastre, i aquest Nadal a més està completament arruïnada. Per provar de subsistir, accepta disfressar-se d'elf per a uns grans magatzems, en el que li sembla la feina més humiliant que ha hagut de fer en tota la seva vida. Però la nit li té reservada una sorpresa inesperada: Tom, un noi meravellós de qui s'enamora gairebé a primera vista. Tot va com la seda i apunta una felicitat que fins ara se li ha negat. Però, i si les coses no són tan maques com aparenten? I si la seva tradicional addicció als problemes ho acaben endegant tot en orris? A partir d'aquí, Last Christmas juga a equilibrar un humor blanc i molt basat en els equívocs sentimentals amb una trama romàntica que pretén dinamitar alguns tòpics, especialment en tot el que es refereix als rols de parella. A banda de l'eficàcia de Feig, el film refia tot el seu atractiu en el carisma de la seva parella protagonista, Emilia Clarke i Henry Golding, molt ben acompanyats per secundaris com Michelle Yeoh, Lydia Leonard, Patti LuPone i Emma Thompson, també coguionista de la funció.