Propostes per gaudir d'un gran diumenge fora de casa

Fira de Sant Andreu a Torroella de Montgrí

La Fira de Sant Andreu, que enguany arriba a la seva 626a edició, se celebra al llarg d'aquest cap de setmana, entre dissabte i diumenge. Es tracta d'una de les fires més antigues i arrelades del municipi de Torroella de Montgrí i està estructurada com una veritable fira multisectorial, amb nombrosos actes complementaris a la mostra comercial, agrícola i ramadera, de caire lúdic i cultural. El valor que té la fira per al municipi empordanès transcendeix l'àmbit estrictament promocional. A més del vessant més comercial i professional, amb l'exposició de maquinària agrícola i animals de granja la fira també proposa una sèrie d'activitats adreçades a tots els públics, amb mercat de productes artesans, tallers per a la mainada, música en directe, visites comentades, exhibicions o xerrades temàtiques. Enguany, la fira vol contribuir a valorar la figura dels joves pagesos. A més, durant el concurs de gossos d'atura s'homenatjarà el pastor Jordi Muxach, que va morir fa poques setmanes.

Fira de la Ratafia a Besalú

Besalú celebra aquest diumenge la XXVII Fira de la Ratafia. Una cita imprescindible per a tots els amants d'aquest tradicional licor d'herbes, degustacions, mercat d'artesans, música en directe, una audició de sardanes o un concurs de ratafies, entre altres activitats.

Saló Tot Nuvis a Fira de Girona

El saló Tot Nuvis torna aquest cap de setmana. Fira de Girona organitza aquest esdeveniment, que enguany celebra la seva 27a edició, que comptarà amb 115 expositors en 4.000 m2 i que s'organitza amb corganitzadors poden necessitar per organitzar un casament.

Assaig obert del Messies de Handel per recaptar fons er la Marató de TV3

Assaig obert del concert del Messies de Handel a la Rambla de la Llibertat de Girona (13 h). Aquest assaig servirà per recaptar fons per a la Marató de TV3 d'enguany per les malalties minoritàries. I també servirà per donar a conèixer l'associació tot compartint la música amb la ciutadania gironina. La idea és cantar quatre peces del Messies (amb l'Al·leluia inclós) i 4 nadales.

Rap Girona Fest a l'Espai Marfà

Tercera edició d'un festival (Espai Marfà, 16 h) que neix amb la voluntat de ser una mostra i un canal de difusió de les propostes més representatives de l'escena rap de les comarques gironines.El tret de sortida serà un col·loqui amb la temàtica "Producció musical i Rap", un debat sobre el paper de la producció musical dins el sector i per generar vincles i aprenentatges entre les professionals i aficionades.Gaudirem de nou d'una petita mostra de break dance a mans de l'escola local Beat Bang Rockers.El plat fort d'aquesta edició serà l'enregistrament en àudio i vídeo, de 10 Live Cyphers on es gravaran en directe, les rimes de diverses artistes locals sobre els ritmes elaborats per productores i Beatmakers de km 0. Aquest material es publicarà posteriorment a totes les plataformes digitals de Rap de Girona.

Concert de música barroca a l'Auditori de la Mercè

A les 11, concert de música barroca a càrrec d'alumnes i professorat del departament de música antiga i de l'Orquestra de grau professional del Conservatori de Girona, juntament amb alumnes i professors del Conserevatoire Populaire de Musique, Dance et Théatre de Ginebra, sota la direcció d'Oleguer Aymamí.