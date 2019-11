Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

La Fira de Sant Andreu celebra la 626a edició

Dissabte 30 i diumenge 1, durant tot el dia

La Fira de Sant Andreu, que enguany arriba a la seva 626a edició, se celebra al llarg d'aquest cap de setmana, entre dissabte i diumenge. Es tracta d'una de les fires més antigues i arrelades del municipi de Torroella de Montgrí i està estructurada com una veritable fira multisectorial, amb nombrosos actes complementaris a la mostra comercial, agrícola i ramadera, de caire lúdic i cultural. El valor que té la fira per al municipi empordanès transcendeix l'àmbit estrictament promocional. A més del vessant més comercial i professional, amb l'exposició de maquinària agrícola i animals de granja la fira també proposa una sèrie d'activitats adreçades a tots els públics, amb mercat de productes artesans, tallers per a la mainada, música en directe, visites comentades, exhibicions o xerrades temàtiques.



Concerts a la Festa Exòtica de la Bisbal

Dissabte, 30, a les 23.00h

Oques Grasses, l'Orquestra Di-Versiones i Karlos Selectak seran aquest dissabte els protagonistes de la Festa Exòtica que organitza l'associació Els Voltors de La Bisbal al Pavelló Firal. Els osonencs presentaran en directe el seu últim disc, Fans del sol. La banda de versions oferirà el seu clàssic repertori esbojarrat i el DJ posarà la música jamaicana.



Una fira dedicada als nuvis

Divendres 29 (De 16h a 20.30 h), dissabte 30 i diumenge, 1, d'11h a 20.30h

El saló Tot Nuvis torna aquest cap de setmana. Fira de Girona organitza aquest esdeveniment, que enguany celebra la seva 27a edició, que comptarà amb 115 expositors en 4.000 m2 i que s'organitza amb l'objectiu de proporcionar en un únic espai tots els elements que els organitzadors poden necessitar per organitzar la boda.



L'Acoustic vell s'acomiada

Dissabte, 30, 19.00h

El festival Acoustic Vell, al Centre Cívic Barri Vell- Mercadal de Girona, s'acomiada aquest dissabte amb la seva dinovena i última edició. Tatsumi & Masako, Las Tope Dramáticas i el grup de pop barceloní Doble Pletina (a la imatge) seran els protagonistes d'una edició del festival que, sens dubte, tindrà un cert regust agredolç després de tan de temps apostant per la cultura alternativa, popular i de qualitat.



"Happy Birthday Jamie Love"

Dissabte, 30, 18.30h i 19.00h

Jordi Diamant és l'autor de Happy Birthday Jamie Love, una proposta de microteatre sobre un procés de desamor interromput per una trucada inesperada de Sleep Quiet Asseguraces, que condueix a un retrobament fora de tota regla. Una proposta que arriba a Olot de la mà del festival Petit Format. A l`Àmbit-Espai d'Art d'Olot.



La Fira de la Ratafia

Diumenge, 1, durant tot el dia

Besalú celebra aquest diumenge la XXVII Fira de la Ratafia a diversos espais. Una cita imprescindible per a tots els amants d'aquest tradicional licor d'herbes, molt popular a les comarques de Girona. Al llarg del dia, la fira proposa degustacions, mercat d'artesans, música en directe, una audició de sardanes o un concurs de ratafies, entre altres activitats.



Teatre amb "A man from Podolsk"

Dissabte 30, 20.30h

Dmitry Danilov és un dels escriptors russos actuals més populars, reconegut pels seus retrats periodístics de la Rússia de províncies, on els vells costums soviètics conviuen amb els nous. L'home de Podolsk és el seu debut dramàtic, el relat d'un estrany interrogatori policial que ha fascinat Oskaras Koršunovas. Al Teatre de Salt.



El "Love" de Clàudia Cedó, a Salt

Dissabte, 30, 18h

uè és l'amor? Love, l'últim espectacle d'Escenaris Especials, són històries estranyes que passen en un lloc estrany: un bar anomenat Love. Un local de jazz fosc i solitari on van a parar totes les ànimes que bateguen. Tots els romàntics i els que han perdut la fe en l'amor. Una creació de la banyolina Clàudia Cedó. Al Canal de Salt.



Depedro en concert a l'Ateneu

Dissabte, 30, 21.00h

Amb una llarga trajectòria musical, Depedro és la proposta personal d'un cantant i guitarrista global, el treball del qual està present en infinitat de projectes, com la banda nord-americana Calexico. A Banyoles hi presentarà el seu últim disc, un Todo va a salir bien amb el qual celebra els deu anys de carrera discogràfica. Actuarà a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles.