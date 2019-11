Podem dir que és la darrera fuetada de la temporada. A punt de fer el canvi d'estació, encara és temps de bolets, tot i que aquest any no ha estat excel·lent per als seus amants. Ja se sap que la meteorologia és el principal aliat per al creixement d'aquest producte al bosc. El bolet és un dels elements de la cuina que més varietats pot adoptar i que més possibilitats ofereix a l'hora de cuinar-lo.

A Platja d'Aro ho tenen molt clar i fins al proper 8 de desembre encara es poden degustar els plats que s'han preparat dins de la campanya La cuina del bolet. Són diverses les propostes gastronòmiques que s'han preparat amb el bolet com a autèntic protagonista. La campanya va arrancar el 15 de novembre passat i qui estigui interessat a degustar alguns dels plats elaborats pels principals cuiners locals encara té uns dies per endavant.

Els restaurants participants ens ofereixen diverses varietats i combinacions per a tots els gustos i paladars. El restaurant Arròs i Peix proposta una paella de botifarra de perol -un altre dels productes de tardor- amb bolets de temporada. El Bon Dia ha cuinat una galta de vedella estofada amb bolets acompanyada d'un timbal d'arròs blanc amb bacon. Ca la Pepa ens posa a la taula uns bolets amb rovell d'ou i cansalada «Joselito», mentre que el restaurant de Can Poldo del reconegut hotel Costa Brava ha elaborat un saltat de ceps amb parmentier de patata i ou escalfat.

Un altre dels restaurants que s'han sumat a aquesta campanya és La Tisana, que ha dissenyat un sempre gustós remenat de rovellons. El M&B s'ha decantat per un variat de bolets amb escuma de bolets i ou fregit i el Paparrazi també combina l'ou i els bolets amb un ou estrellat amb bolets de bosc, crema de foie i patata confitada.

Les dues últimes propostes incloses en la cuina del bolet són de TheGrill BB amb un saltejat de bolets amb pop i tocs de pernil ibèric de gla, i el Victoria, amb un pappardelle amb crema de bolets i trufa.

La campanya de la cuina del bolet recupera durant aquestes setmanes una de les primeres iniciatives grastronòmiques que es van portar a terme a Platja d'Aro fa més una dècada. En la proposta actual els establiments incorporen en les seves cartes nous plats, de manera temporal, amb els bolets com a protagonistes, amb preus que oscil·len d'11,50 a 17,90 euros. Una iniciativa d'AROimpulsa i l'Associació Nit i Dia d'Hoteleria, Restauració i Oci Nocturn. La nova proposta de tardor completa el conjunt d'iniciatives culinàries de l'any 2019 al municipi, protagonitzades prèviament per les campanyes gastronòmiques La Cullera i el Bacallà, amb menús complerts a divuit restaurants (del 8 de març al 7 d'abril); Faves i Pèsols amb plats de temporada a dotze establiments (del 10 de maig al 2 de juny), i la quarta edició de Xics Gastronòmic · Quinzena Gastronòmica Infantil (del 18 de maig al 2 de juny), configurada per una triple proposta: tallers d'alimentació a les escoles de primària i a l'institut de secundària del municipi, un programa d'activitats familiars, culinàries i esportives, i una campanya gastronòmica amb menús infantils a tretze restaurants.

Pel que fa al bolet, a la cuina es converteix en un excel·lent producte ja que permet fer-lo d'infinites maneres. Això sí, la temporada al bosc no ha estat gaire bona, tal com ja apuntaven els experts a principi de la tador. La temporada de bolets ja apuntava a un inici molt fluix. Durant el mes de setembre passat la gran manca de pluges, les altes temperatures i la humitat feien que el començament d'aquesta recollida fos molt i molt justa.

Els bolets necessiten aigua, unes temperatures adequades i humitat. Sense aquestes condicions climatològiques no prosperen. Enguany, l'Agència Catalana de l'Aigua ja projectava la falta de pluges amb el resum anual hidrològic, l'informe recollia que el 2019 ha estat molt sec. Tot i així, encara s'han pogut trobar les principals varietats que formen part de la gastronomia purament de la temporada de tardor, i per aquest motiu encara formen part de les cartes d'alguns restaurants i establiments.

Els experts ja ho apuntaven fa unes setmanes a aquest diari. Una tendència que s'està reproduint regularment els últims anys és que la temporada s'allarga més de l'habitual, ja que les primeres glaçades hivernals són cada cop més tardanes. Anys enrere, a principis de novembre ja es produien les primeres glaçades, però ara està clar que la climatologia està canviant, hi ha més bonança climatològica i fins i tot a finals d'any, un cop ja iniciat l'hivern, encara es poden recollir alguns bolets als boscos.