El gran festival de les aus

Els Aiguamolls de l'Empordà i ofereixen en aquest cap de setmana llarg la possibilitat de participar en les nombroses activitats que s'han organitzat amb motiu de l'anomenat festival de les aus. Durant tres dies, aquest gran paratge natural ens oferirà posar-nos de contacte amb la natura i amb alguns dels habitants dels aiguamolls. És, sens dubte, una proposta per descobrir algunes de les aus que en simple cop d'ull ens poden passar desapercebudes.

Es tracta d'activitats dirigides especialment a un públic familiar i que ens permetran participar en tallers, passejar en un trenet, veure una exposició i participar també en la gran experiència d'alliberar una au. Avui divendres, la programació començarà a les 11 del matí amb el taller de petjades amb fang amb la participació dels agents rurals. Els contes també tindran el seu espai amb sessions a les 11 del matí i les 12 i la 1 del migdia. A les 11 del matí es donarà també inici a la visita guiada als aiguamolls. En aquest cas les places són limitades.

Un dels atractius del festival serà el trenet dels aiguamolls que passarà per les closes, l'observatori, els camps d'arròs i l'Eugassada Senillosa. A les 12 del migdia tindrà lloc la inauguració de l'exposició que porta per títol Visions personals de 180º, que és un recull de fotografies de la badia de Roses de Manel Casanovas. I per tancar els actes del primer dia, a les 4 de la tarda sortirà la visita guiada a l'ajocador del gall marí.

El festival, que aquest any arriba a la seva 27a edició, continuarà demà dissabte a partir de 2/4 d'11 del matí amb una de les activitats que sempre atreu més públic, especialment nens i nenes. Es tracta de la mostra d'anellament que es farà a la zona del Casot del Cortalet. Una altra de les propostes per aquest matí seran els tallers de menjador d'ocells que es faran entre les 11 del matí i les 2 de la tarda. De nou, avui a les 11 del matí es farà la visita guiada al paratge però una de les propostes més singulars és la passejada sensorial Sentir-se ocell on es tractarà les aus i la seva simbologia.

El trenet farà el seu segon servei entre les 12 del migdia i les 2 de la tarda. Quan acabi es farà l'alliberament d'una au recuperada al centre de fauna. La jornada de tarda inclou una sortida guiada als ajocadors de Sant Pere, a les 4 de la tarda, i a 3/4 de 6 de la tarda el passi de la pel·lícula Nòmades del vent seguint d'unes atractives pràctiques d'orientació amb els estels un cop es faci fosc.

El festival culminarà diumenge, dia 8, repetint, a 2/4 d'11 del matí, la mostra d'anellament a la zona del casot del Cortalet i els contes en tres sessions. A 2/4 d'11 del matí es farà la sortida guiada pels aiguamolls del Baix Ter, posteriorment la visita guiada al paratge i l'última pasejada amb el trenet dels aiguamolls fins a les 2 de la tarda. Per les reserves al Cortalet es pot trucar al 972- 454422, mentre que per reservar el trenet cal trucar al 696142713.

El trenet farà una altra activitat el proper dia 15, a partir de les 12 del migdia, amb el punt de trobada a l'aparcament del Cortalet. Seran dues hores per descobrir el parc natural i es deixaran uns primàtics per parella. El dia 15 també es farà una visita amb el títol Deixa't guiar pels Aiguamolls que sortirà a les 11 del matí des del centre d'informació del Cortalet i que tindrà una durada d'aproximadament una hora i mitja.