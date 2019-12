Menjar amb els ulls

Si bé als seus inicis era un gran nom del cinema independent, la reincidència en un mateix estil (o el seu abandonament a conveniència) han convertit Isabel Coixet en una autora que no coneix les mitges tintes: el món es divideix entre els que la defensen a ultrança i els qui no suporten la seva obra. Foodie Love, la seva sèrie per a HBO, no contribuirà a acabar amb els bàndols, però no hi ha dubte que aporta alguns elements d'interès.

Fins i tot el més hater del cinema de Coixet accepta que els primers treballs de la directora, i molt en particular l'esplèndida Cosas que nunca te dije, són objectivament apreciables, però una cosa ben diferent és l'evolució del seu estil. De tan insistent, de tan centrat en uns mateixos recursos estilístics, ha acabat convertint-se en el més semblant a una cançó enfadosa. Encerta en els temes, però no en els diagnòstics; sap construir personatges, però els fa viure històries artificioses. Sigui com sigui, Foodie Love redunda en les virtuts i defectes del seu cinema. Visualment és maca, la planificació és acurada i la conjugació amb la banda sonora és efectiva; però també resulta pedant, pretensiosa i acaba perdent de vista la humanitat dels seus protagonistes. Dit d'una altra manera, els personatges no semblen captats al vol de les seves improvisacions, sinó que semblen viure en una permanent coreografia de gestos excessivament calculats. I clar, per bé que estiguin els intèrprets (i aquí ho estan), per treballada que estigui la posada en escena, acaba fent la sensació que et trobes davant d'un immens simulacre.

Foodie Love comença quan una aplicació pensada per a amants de la gastronomia emparella un noi i una noia que venen de relacions molt feridores. Malgrat els seus recels, queden i comencen a compartir els seus gustos i les seves impressions sobre la vida i el menjar. Però, malgrat que la seva química és evident, aviat sorgeixen els dubtes: n'hi ha prou amb aquesta afició compartida, n'hi ha prou amb la voluntat de superar els seus respectius fracassos, per construir una història d'amor duradora? Formada per vuit episodis, la sèrie d'Isabel Coixet té el seu principal atractiu en el planter d'intèrprets, encapçalat per Laia Costa, Guillermo Pfening, Natalia de Molina (que en cinemes també podem veure a Adiós, el notable thriller de Paco Cabezas), Greta Fernández, Nausicaa Bonnín, Agnès Jaoui, Marina Campos, Eloi Costa i Ferran Adrià.