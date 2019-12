Les millors propostes per sortir de casa a les comarques de Girona

Handmade Festival al Palau de Fires de Girona

La primera edició del festival Handmade Christmas de Girona se celebra al Palau de Fires de Girona. Es tracta d'una fira de manualitats nadalenca i familiar enfocada en despertar la imaginació i la creativitat de nens i adults. Durant tres dies hi haurà més de 200 tallers i una setantena d'expositors, amb espais destinats al bricolatge, la costura, el lettering, la decoració, la cuina i la música.



Fira de la Puríssima a Camprodon

La Fira de la Puríssima de Camprodon planteja activitats de tota mena i per a tots els públics amb la voluntat que vilatans i visitants aprofitin el pont amb el màxim d'ofertes lúdiques i culturals, ja siguin esports, degustacions, artesania i decoració amb temàtica de Nadal i altres activitats d'entreteniment.



Fira de l'Avet d'Espinelves

La 39 edició de la Fira de l'Avet d'Espinelves és una de les més tradicionals del calendari nadalenc del país. En total, hi ha prop d'un centenar de parades, nou de les quals seran d'avets. L'alcalde, Joan Manel Claveria, ha explicat que el certamen preveu rebre la visita d'entre 60.000 i 90.000 visitants, i la intenció és vendre uns 4.000 exemplars, una xifra similar a la d'anys anteriors.



Festival Veus a Olot

El Festival Veus d'Olot celebra la quarta edició des de dijous i fins diumenge, 8 de desembre, amb una programació que inclou disset propostes, de les quals onze són de grups vocals professionals. Enguany, la formació internacional Accent, formada per sis integrants de cinc països diferents, n'és el cap de cartell. També hi haurà tallers i masteclass de la mà dels francesos Humanophones i el cantant Nacho Melús i miniconcerts al carrer de la mà de sis corals locals. El festival es dirigeix a un públic format per membres integrants de grups vocals i corals amateurs, semiprofessionals i professionals que vulguin aprendre amb professors de renom, compartir experiències amb altres cors i grups vocals d'arreu del món.



Tercera fira del Playmobil a Begur

Fins al 8 de desembre, Begur acollirà una edició molt especial de la Fira de Playmobil, amb un homenatge al mil·lenari del castell begurenc. Entre altres activitats, hi ha previstes mostres, sessions de cinema, concursos i activitats infantils amb les icòniques figures de joguina com a grans protagonistes.



Fira de Nadal a Castelló d'Empúries

A partir de les 10 del matí, a la plaça Joan Alsina i la Llotja, arrenca la fira, que acollirà també atraccions infantils. Al llarg del dia s'han previst diversos espectacles: Titelles amb Pengim Penjam (11 h), concert de Fleek (13 h), concert de Gostpel Roses (16 h), actuació de la coral (17 h), espectacle dels Senyors del Foc (18 h)



Fira d'Hivern a Porqueres

Porqueres celebra la seva fira d'Hivern amb un munt d'activitats que arrenquen a dos quarts d'onze del matí amb l'activitat "Escape Experience" en diferents espais de la vila. A les 12 del migdia, a la plaça de l'església de Santa Maria, hi haurà una visita guiada al jaciment arqueològic del Castell de Porqueres. A les sis de la tarda, a Can Carreras, la companyia Mumusic Circus representarà 'Flou Papagayo'.

Llums de Nadal, tallers i espectacles a La Bisbal, Platja d'Aro i Santa Cristina

La Bisbal d'Empordà encèn aquesta tarda els llums de Nadal en un acte a les 6 de la tarda a la plaça Major.

Al carrer Miramar de Platja d'Aro, túnel de llum i espectacle musical de Nadal, cada mitja hora a partir de les 18.30 h

A Santa Cristina d'Aro, tarda de tallers de Nadal, que arrenquen a les 16.30 a la plaça del mercat. El seguirà un concert de Nadales i una xocolatada.



Mercat de Nadal solidari a Peratallada

Durant tot el dia, a Peratallada hi haurà un merecat de Nadal solidari amb la Marató de TV3. Arrencarà a les 10 a la Plaça del Castell i plaça de les Voltes. Entre d'altres hi haurà ontacontes amb «Per Nadal cap nen sense regal» a càrrec de Meri Yanes (11 h), l'activitat familiar 'Anem a buscar el tió' (11 h), un taller de postals de Nadal (12 h), una cantada de Nadales (13 h), un taller de fanalets (17 h), una xocolatada (18 h) i un batucada (18.30 h).



Quines a La Bisbal i Santa Cristina d'Aro

Quina a benefici de l'Oncolliga a La Bisbal d'Empordà, a dos quarts de set 7 de la tarda al pavelló firal

Quina eròtica a Santa Cristina d'Aro, a les 10 del vespre, a l'Espai Ridaura, quina eròtica de la Colla els Merlots.