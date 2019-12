Què fer durant aques pont

Handmade festival al palau firal

Palau de Fires de Girona. D De divendres 6 a diumenge 8

La primera edició del festival Handmade Christmas de Girona se celebrarà d'avui a diumenge al Palau de Fires de Girona. Es tracta d'una fira de manualitats nadalenca i familiar enfocada en despertar la imaginació i la creativitat de nens i adults. Durant tres dies hi haurà més de 200 tallers i una setantena d'expositors, amb espais destinats al bricolatge, la costura, el lettering, la decoració, la cuina i la música.

Teatre «Parias», de javier aranda

Sala La Planeta D Diumenge 8 H 18 h P 18 €

Es pot fer filosofia amb una marioneta? La resposta la té Javier Aranda i un espectacle com Parias, que s'estrena aquest diumenge a la Sala La Planeta. L'escruixidora intimitat que crea aquest artista saragossà amb els seus titelles està al servei de les grans qüestions morals. Quatre ninots inspirats en personatges de grans obres del teatre i la literatura universal simbolitzen la degradació de l'ésser humà.



Camprodon fira de la puríssima

Plaça de la vila D Divendres 6H 12h

La Fira de la Puríssima de Camprodon arrenca avui amb activitats de tot tipus i per a tots els públics amb la voluntat que vilatans i visitants aprofitin el pont amb el màxim d'ofertes lúdiques i culturals, ja siguin esports, degustacions, artesania i decoració amb temàtica de Nadal i altres activitats d'entreteniment. La inauguració tindrà lloc divendres, a les 12 h, a la plaça de la Vila.



festival veus

Olot s'omple de música fins el pròxim diumenge

El Festival Veus d'Olot celebra la quarta edició des d'ahir i fins diumenge, 8 de desembre, amb una programació que inclou disset propostes, de les quals onze són de grups vocals professionals. Enguany, la formació internacional Accent, formada per sis integrants de cinc països diferents, n'és el cap de cartell. També hi haurà tallers i masteclass de la mà dels francesos Humanophones i el cantant Nacho Melús i miniconcerts al carrer de la mà de sis corals locals. El festival es dirigeix a un públic format per membres integrants de grups vocals i corals amateurs, semiprofessionals i professionals que vulguin aprendre amb professors de renom, compartir experiències amb altres cors i grups vocals d'arreu del món.



Viladamat

música farra jove

Sala Polivalent (Viladamat) D Dissabte 7 H 23.30 h

La banda de hard rock i metall Noctàmbuls actua aquest dissabte a la Farra Jove de Viladamat, que començarà a les 23.30 a la Sala Polivalent del municipi empordanès. El grup amb components de Vilanova, Cubelles i el Vendrell presentarà el seu segon disc, Torres d'Ivori, en una nit en què també participaran Panxuts Beerband, Cendres, Hard Buds i DJ Barrufet.



Sant Gregori

Tradició pessebre de can roseta

Can Roseta (Cartellà) D Diumenge 8 H 17.00 h

E pessebrecanroseta@hotmail.com

Diumenge a les cinc s'inaugura el tradicional pessebre Can Roseta de Remei Mulleras. La cita celebra el vintè aniversari i hi ha previst un pregó a càrrec de Neus Vila, professional del turisme i la comunicació; una cantada de nadales amb la Coral de Sant Gregori i una xocolatada. El pessebre estarà obert fins al 10 de febrer de 2020.



Gegur

Tercera fira del playmobil

Sala d'Exposicions, Casino Cultural i Galeries Begur D Fins diumenge 8

Fins al 8 de desembre, Begur acollirà una edició molt especial de la Fira de Playmobil, amb un homenatge al mil·lenari del castell begurenc. Entre altres activitats, hi ha previstes mostres, sessions de cinema, concursos i activitats infantils amb les icòniques figures de joguina com a grans protagonistes.



GIRONA

DANSA «Giselle» de Dada Masillo

Auditori de Girona D Divendres 6 H 20.30

La coreògrafa Dada Masilo porta a l'Auditori de Girona la seva versió Giselle. El ballet tradicional tracta d'una camperola que mor amb el cor trencat després d'haver descobert que el seu estimat està promès amb una altra. Ara, la sud-africana, coneguda per les seves reinterpretacions de ballets clàssics, la converteix en una heroïna feminista.