Rosalía es converteix en l'artista espanyola més escoltada a Spotify en àmbit mundial

Spotify ha revelat aquesta setmana les cançons i els artistes més escoltats en la seva plataforma, amb la música urbana en espanyol dominant els gustos dels usuaris espanyols i amb Rosalía com l'artista espanyola més escoltada en àmbit mundial

El segon lloc l'ocupa Con Calma, la col·laboració de Daddy Yankee amb Snow; el tercer lloc, Calma (Remix) de Pedro Capó i Farruko, i el quart China, la col·laboració d'Anuel AA, Daddy Yankee, J Balvin, Karol G i Ozuna.

La cinquena posició se l'emporta la col·laboració estrella entre la música espanyola i llatina: Con altura, de Rosalía, J Balvin i El Guincho. Aquest tema ha fet la volta a el món i compta ja amb més de 340 milions de reproduccions a Spotify. El «top 10» de cançons més escoltades pels espanyols el 2019 el tanquen Callaíta de Bad Bunny; Soltera (Remix) de Lunay, Daddy Yankee i Bad Bunny; Secreto d'Anuel AA i Karol G; Adán y Eva, de Paulo Londra i Baila baila baila d'Ozuna.



Billie Eilish ocupa la segona posició d'artistes més escoltats de l'any. Per a la nord-americana, 2019 ha resultat ser un any de gran impacte en la seva carrera, ja que ha arribat als 6.000 milions de reproduccions en tan sols un any, i el seu àlbum When we all fall asleep, where do we go? s'ha convertit en el més escoltat de l'any. Per la seva banda, Ariana Grande, que va llançar al febrer Thank u, next, completa la llista dels tres artistes més escoltat a Spotify en àmbit mundial.



Sunflower, la col·laboració de Post Malone amb Swae Lee per a la pel·lícula Spiderman: Un nou univers, ocupa el tercer lloc; 7 rings, d'Ariana Grande, el quart, i Old Town Road - Remix, de Lil Nas X amb Billy Ray Cyrus, el cinquè.

Aquest «top 10» de cançons més escoltades al món el completen I Do not Care, la col·laboració d'Ed Sheeran i Justin Bieber; Someone You Loved, de Lewis Capaldi; Wow, de Post Malone; Con Calma, de Daddy Yankee amb Snow, l'única en espanyol, i Shallow, de Lady Gaga i Bradley Cooper.